Thêm 6 dự án nhà ở cho người nước ngoài được phép sở hữu tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bất động sản quốc tế bằng việc công bố danh sách 06 dự án nhà ở mới cho phép người nước ngoài sở hữu, mở rộng cơ hội đầu tư cho các cá nhân và tổ chức quốc tế…

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản công bố danh mục 06 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Sau khi Văn phòng UBND Thành phố đăng tải danh mục 06 dự án, Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố công khai các thông tin của dự án này theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Theo đó, danh sách các dự án mới trải rộng trên nhiều khu vực của TP. Hồ Chí Minh, từ những khu đô thị lớn đến các dự án căn hộ tầm trung, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng quốc tế. Đáng chú ý nhất là dự án Một Thế Giới (The One World) tại khu vực Thuận Giao, Bình Dương cũ, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh làm chủ đầu tư. Với quy mô gần 50 ha, đây là dự án lớn nhất trong danh mục lần này, hứa hẹn mang đến một không gian sống hiện đại và tiện nghi.

Cùng thuộc địa bàn Bình Dương cũ, dự án căn hộ Phú Đông SkyOne của Công ty TNHH Đầu tư Phú Đông 5 cũng góp mặt trong danh sách. Với diện tích hơn 5.300 m2, dự án này bổ sung nguồn cung căn hộ tầm trung, một phân khúc được đánh giá cao về tính thanh khoản khi mở bán cho người nước ngoài.

Tại phường Bình Trưng, quận 2 cũ, hai dự án được đưa vào danh mục gồm khu nhà ở Bình Trưng Đông và khu nhà ở Đoàn Nguyên. Dự án Bình Trưng Đông do Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới phát triển, có diện tích khoảng 57.700 m2, trong khi dự án Đoàn Nguyên do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh nhà Đoàn Nguyên làm chủ đầu tư, với quy mô hơn 60.700 m2. Cả hai dự án này đều hứa hẹn mang đến những lựa chọn hấp dẫn cho người nước ngoài tìm kiếm không gian sống tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, danh mục còn bao gồm dự án khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Bình Tây, do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Minh Anh đầu tư. Dự án này triển khai trên khu đất tại số 765 và 751/8 Hồng Bàng, với diện tích hơn 5.600 m2, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống và tiện ích thương mại.

Cuối cùng, dự án khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ – văn phòng của Công ty Cổ phần DHA-D One, nằm trên trục Bến Bình Đông tại phường Phú Định, với quy mô khoảng 8.050 m2, cũng là một điểm nhấn trong danh mục lần này. Dự án này không chỉ cung cấp không gian sống hiện đại mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và thương mại.

Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đã 5 lần công bố danh mục tương tự và nâng tổng số dự án được phép bán cho người nước ngoài trên địa bàn lên 123 dự án. Việc TP. Hồ Chí Minh mở rộng danh mục dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài không chỉ nhằm thu hút dòng vốn ngoại mà còn góp phần giữ chân lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của các chuyên gia và kỹ sư nước ngoài.

Đồng thời, trong bối cảnh Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thương mại tự do và phát triển công nghiệp bán dẫn, động thái này được kỳ vọng sẽ tăng sức hấp dẫn cho thị trường bất động sản và thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh trong tương lai.