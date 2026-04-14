Thêm 6 dự án nhà ở cho người nước ngoài được phép sở hữu tại TP. Hồ Chí Minh
Phạm Vinh
14/04/2026, 10:55
TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bất động sản quốc tế bằng việc công bố danh sách 06 dự án nhà ở mới cho phép người nước ngoài sở hữu, mở rộng cơ hội đầu tư cho các cá nhân và tổ chức quốc tế…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản công bố danh mục 06 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.
Sau khi Văn phòng UBND Thành phố đăng tải danh mục 06 dự án, Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố công khai các thông tin của dự án này theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
Theo đó, danh sách các dự án mới trải rộng trên nhiều khu vực của TP. Hồ Chí Minh, từ những khu đô thị lớn đến các dự án căn hộ tầm trung, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng quốc tế. Đáng chú ý nhất là dự án Một Thế Giới (The One World) tại khu vực Thuận Giao, Bình Dương cũ, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh làm chủ đầu tư. Với quy mô gần 50 ha, đây là dự án lớn nhất trong danh mục lần này, hứa hẹn mang đến một không gian sống hiện đại và tiện nghi.
Cùng thuộc địa bàn Bình Dương cũ, dự án căn hộ Phú Đông SkyOne của Công ty TNHH Đầu tư Phú Đông 5 cũng góp mặt trong danh sách. Với diện tích hơn 5.300 m2, dự án này bổ sung nguồn cung căn hộ tầm trung, một phân khúc được đánh giá cao về tính thanh khoản khi mở bán cho người nước ngoài.
Tại phường Bình Trưng, quận 2 cũ, hai dự án được đưa vào danh mục gồm khu nhà ở Bình Trưng Đông và khu nhà ở Đoàn Nguyên. Dự án Bình Trưng Đông do Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới phát triển, có diện tích khoảng 57.700 m2, trong khi dự án Đoàn Nguyên do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh nhà Đoàn Nguyên làm chủ đầu tư, với quy mô hơn 60.700 m2. Cả hai dự án này đều hứa hẹn mang đến những lựa chọn hấp dẫn cho người nước ngoài tìm kiếm không gian sống tại TP. Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, danh mục còn bao gồm dự án khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Bình Tây, do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Minh Anh đầu tư. Dự án này triển khai trên khu đất tại số 765 và 751/8 Hồng Bàng, với diện tích hơn 5.600 m2, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống và tiện ích thương mại.
Cuối cùng, dự án khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ – văn phòng của Công ty Cổ phần DHA-D One, nằm trên trục Bến Bình Đông tại phường Phú Định, với quy mô khoảng 8.050 m2, cũng là một điểm nhấn trong danh mục lần này. Dự án này không chỉ cung cấp không gian sống hiện đại mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và thương mại.
Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đã 5 lần công bố danh mục tương tự và nâng tổng số dự án được phép bán cho người nước ngoài trên địa bàn lên 123 dự án. Việc TP. Hồ Chí Minh mở rộng danh mục dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài không chỉ nhằm thu hút dòng vốn ngoại mà còn góp phần giữ chân lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của các chuyên gia và kỹ sư nước ngoài.
Đồng thời, trong bối cảnh Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thương mại tự do và phát triển công nghiệp bán dẫn, động thái này được kỳ vọng sẽ tăng sức hấp dẫn cho thị trường bất động sản và thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh trong tương lai.
TP. Hồ Chí Minh định hình không gian phát triển đô thị theo hướng đa trung tâm
11:57, 02/04/2026
TP. Hồ Chí Minh chấp thuận 28 doanh nghiệp thực hiện thí điểm nhà ở thương mại
Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt chưa tiếp nhận hồ sơ, nhận đặt cọc mua nhà
Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (TP. Hồ Chí Minh) khẳng định chưa tiếp nhận hồ sơ, không nhận đặt cọc, không ủy quyền bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào môi giới, rao bán căn hộ tại dự án...
Đà Nẵng: Chấp thuận đầu tư hai khu nhà ở xã hội quy mô hơn 1.500 tỷ đồng
Khu nhà ở xã hội Vịnh An Hòa và Khu nhà ở xã hội Núi Thành tại xã Núi Thành vừa được chấp thuận đầu tư, với tổng diện tích hơn 40.997m2, tổng vốn 1.569,2 tỷ đồng, kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn…
Quảng Trị: Các dự án trường nội trú đối diện nhiều khó khăn
Tiến độ các dự án trường nội trú ở Quảng Trị đang bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như thiếu nhân công, hạ tầng phục vụ thi công chưa đảm bảo và thời tiết bất lợi, buộc các đơn vị liên quan phải khẩn trương có giải pháp khắc phục...
POSCO đầu tư hơn 400 triệu USD xây nhà máy sản xuất vật liệu pin tại Thái Nguyên
Dự án của POSCO có quy mô 37 ha với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 400 triệu USD, dự kiến khởi công vào nửa cuối năm 2026 và sản xuất từ năm 2028…
Đà Nẵng: Từ ngày 5/5 sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại phường Sơn Trà
Từ ngày 5/5/2026 đến hết ngày 5/6/2026, hồ sơ đăng ký mua 237 căn nhà ở xã hội thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo, phường Sơn Trà sẽ được tiếp nhận tại tầng 1, tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, số 255-257 Hùng Vương…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: