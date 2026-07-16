Dự án RECAF thúc đẩy chuỗi giá trị không gây mất rừng, đóng góp vào mục tiêu Net Zero
CChu Khôi
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Dự án RECAF được triển khai giai đoạn 2025–2031 với tổng kinh phí 96 triệu USD, nhằm bảo vệ rừng, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp không gây mất rừng tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Dự án kỳ vọng góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam về REDD+ và mục tiêu phát thải ròng bằng "0"...
Ngày 15/7/2026, Mạng lưới Nghiên cứu chính sách nông lâm
nghiệp tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Từ nông lâm kết hợp đến thị trường
carbon rừng - Góc nhìn từ Dự án RECAF”.
TS. Nguyễn Ngọc Quang, Điều phối chương
trình quốc gia Tổ chức IFAD tại Việt Nam, cho biết Việt Nam đang từng bước hoàn
thiện khung chính sách cho thị trường carbon nhằm thực hiện cam kết phát thải
ròng bằng “0” vào năm 2050. Nền tảng pháp lý hiện nay được xây dựng trên Nghị định
06/2022/NĐ-CP và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 119/2025/NĐ-CP, tạo
cơ sở cho việc quản lý tín chỉ carbon, triển khai cơ chế trao đổi - bù trừ
carbon và phát triển thị trường carbon trong nước.
NÔNG LÂM KẾT HỢP ĐỂ BỀN VỮNG
Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Việt Nam đã có những bước đi
quan trọng thông qua Nghị định 107/2022/NĐ-CP về thí điểm chuyển nhượng kết quả
giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ. Đến năm 2026, hành lang pháp lý cho carbon rừng
tiếp tục được hoàn thiện với Nghị định 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu
giữ carbon của rừng. Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn thực hiện và Bộ Tiêu
chuẩn carbon rừng quốc gia đang được hoàn thiện, tạo nền tảng cho việc phát triển
dự án carbon rừng và giao dịch tín chỉ carbon trong thời gian tới.
Trong bối cảnh hiện nay, các hệ thống nông lâm kết hợp ngày
càng được quan tâm không chỉ như một giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
và phục hồi cảnh quan, mà còn là một hướng tiếp cận giàu tiềm năng để tăng hấp
thụ carbon, giảm phát thải từ sử dụng đất và tạo ra các lợi ích đồng thời về
sinh kế, đa dạng sinh học và bảo vệ rừng".
TS Nguyễn Ngọc Quang, Điều phối chương trình quốc gia Tổ chức IFAD tại Việt Nam
Dự án RECAF (Giảm thiểu khí thải ở khu vực Tây Nguyên và
Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương
trình hành động quốc gia REDD+) do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức IFAD và Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) thực hiện là một chương trình quy mô lớn nhằm
thúc đẩy bảo vệ rừng, phát triển nông lâm kết hợp thích ứng với biến đổi khí hậu
và các chuỗi giá trị không gây mất rừng tại Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Chia sẻ tại hội thảo, đại diện của Dự án RECAF, cho biết dự án được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2031, hướng tới bảo vệ rừng, giảm phát
thải khí nhà kính và phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp không gây mất rừng
tại bốn tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Tổng kinh phí của dự án là 96 triệu USD, trong đó 35 triệu USD vốn viện trợ từ GCF,
32,4 triệu USD vốn vay IFAD và 28,6 triệu USD là phần đóng góp bằng hiện vật của
Chính phủ Việt Nam.
Theo mục tiêu đề ra, dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp
cho khoảng 420.000 người và gián tiếp cho khoảng 1 triệu người. Đồng thời, Dự án RECAF đặt mục tiêu giảm hoặc tránh phát thải khoảng 6,68 triệu tấn CO₂ tương
đương trong vòng đời dự án kéo dài 12 năm.
GIẢM PHÁT THẢI CARBON
Một trong những nội dung trọng tâm của dự án là chuyển đổi
phương thức quản lý và sử dụng đất theo hướng bền vững. Theo đó, khoảng 145.000
ha đất rừng giáp với đất canh tác và đất thổ cư sẽ được áp dụng các mô hình quản
lý mới. Trong diện tích này, khoảng 90.000 ha sẽ phát triển theo mô hình nông
lâm kết hợp, còn 55.000 ha áp dụng mô hình quản lý rừng hợp tác đa bên cấp xã.
Bên cạnh đó, khoảng 500.000 ha rừng tự nhiên có giá trị cao sẽ được bảo vệ tại
các địa phương tham gia dự án.
Dự án RECAF cũng hướng tới thu hút sự tham gia của hơn 500
doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các nhóm sản xuất nhằm xây dựng các
chuỗi giá trị nông nghiệp không gây mất rừng. Sự tham gia của khu vực tư nhân
được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng
cao giá trị các sản phẩm nông lâm nghiệp bền vững.
Dự án được thiết kế để hỗ trợ trực tiếp việc thực hiện
Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2022 và Chương trình hành
động REDD+ quốc gia đến năm 2030. Trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng
đất và lâm nghiệp (LULUCF), Việt Nam đặt mục tiêu giảm phát thải vô điều kiện đạt
32,5 triệu tấn CO₂ tương đương vào năm 2030.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, dự án được chia thành
hai nhóm kết quả lớn.
Kết quả thứ nhất: Tập trung hoàn thiện các trụ cột thiết kế
REDD+ của Việt Nam và lồng ghép đầy đủ vào khung thể chế, chính sách cấp tỉnh
thông qua tăng cường quan hệ đối tác công - tư - nhà sản xuất (4P). Các hoạt động
chính gồm hoàn thiện chính sách và cơ chế REDD+, tích hợp Kế hoạch hành động
REDD+ quốc gia vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch
lâm nghiệp của các địa phương. Dự án cũng sẽ nâng cấp hệ thống giám sát, thông
tin REDD+ và xây dựng năm nền tảng hợp tác công - tư - nhà sản xuất tại bốn tỉnh
triển khai.
Kết quả thứ hai: Hướng tới giảm phát thải trong lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất thông qua phát triển các chuỗi giá trị
không gây mất rừng kết hợp cơ chế tài chính dựa trên kết quả thực hiện.
Theo kế
hoạch, khoảng 145.000 ha tài nguyên thiên nhiên sẽ được áp dụng các biện pháp
quản lý theo hướng phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khoảng
70.000 hộ gia đình sẽ áp dụng các biện pháp và công nghệ thích ứng với biến đổi
khí hậu trong khuôn khổ phát triển chuỗi giá trị không gây mất rừng.
Dự án cũng
đặt mục tiêu đưa vào hoạt động đầy đủ sáu chuỗi giá trị không gây mất rừng cùng
nhiều ngành hàng, sản phẩm thay thế, đồng thời mở rộng diện tích khoảng 40.000
ha rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) nhằm tạo động lực bảo tồn
và phục hồi rừng.
Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, Dự án RECAF còn được xây dựng
theo hướng phối hợp với nhiều chương trình và sáng kiến quốc tế đang triển khai
tại Việt Nam như Liên minh LEAF, Quỹ Đối tác Carbon trong lâm nghiệp của Ngân
hàng Thế giới, các dự án của UNDP, Liên minh châu Âu và Chương trình UN-REDD.
Việc tăng cường phối hợp được kỳ vọng sẽ giúp chia sẻ kinh nghiệm, tận dụng nguồn
lực và nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ rừng, phát triển nông
nghiệp bền vững và giảm phát thải khí nhà kính.
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