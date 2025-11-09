Thêm 9 công trình giáo dục thắp sáng tri thức vùng biên giới Nghệ An

Sáng ngày 9/11, cùng với các địa phương trong cả nước, Nghệ An đồng loạt khởi công xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Những công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này không chỉ mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em vùng khó mà còn góp phần củng cố “phên giậu” biên cương, lan tỏa tinh thần “vì miền núi, hướng về biên giới” của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, thời gian qua, ngành Giáo dục Nghệ An đã chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức nhiều buổi làm việc với các bộ, ngành và địa phương liên quan nhằm thống nhất phương án, hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Đến nay, toàn tỉnh đã được phê duyệt chủ trương xây dựng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp, trong đó 9 trường được khởi công trong đợt này.

Theo kế hoạch, các trường đều có quy mô từ 27–30 lớp, phục vụ từ 800 đến 1.000 học sinh, với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng mỗi trường. Hai công trình đầu tiên khởi công tại các xã Keng Du và Bắc Lý đã tạo hiệu ứng tích cực, mở đường cho những dự án tiếp theo trên địa bàn các xã Hạnh Lâm, Nhôn Mai, Tam Thái, Môn Sơn, Quế Phong, Tri Lễ...

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Đặc biệt, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hạnh Lâm được chọn làm điểm cầu chính trong lễ khởi công, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Mường Khương (Thanh Hóa). Xã Hạnh Lâm là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, với hơn 23 km đường biên giáp tỉnh Bo-ly-khăm-xay của Lào, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn thiếu thốn, cơ sở vật chất giáo dục hạn chế, trong khi nhu cầu học sinh nội trú ngày càng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn nhân văn của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu là tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập liên tục từ Tiểu học đến Trung học cơ sở, giảm thiểu tình trạng bỏ học do đường xa, thời tiết khắc nghiệt, đồng thời nuôi dưỡng thế hệ trẻ gắn bó với quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa và góp phần củng cố quốc phòng – an ninh nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh phát biểu

“Đây không chỉ là những dự án xây dựng thông thường, mà là công trình của niềm tin, của ước mơ, của tương lai. Mỗi viên gạch, mỗi hàng cột được dựng lên đều chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và tình yêu thương,” – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh.

Ông Vinh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương vào cuộc mạnh mẽ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các xã cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tập trung giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất, bảo đảm tiến độ và an toàn lao động, để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng dịp năm học mới.

Đối với chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công và giám sát, Chủ tịch tỉnh yêu cầu làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chất lượng, mỹ quan, phù hợp với đặc thù vùng cao. Các trường phải đạt chuẩn về môi trường học tập: hiện đại, xanh – sạch – đẹp, an toàn và thân thiện, trở thành biểu tượng cho mô hình trường học kiểu mới nơi biên giới.

Lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao món quà yêu thương nhằm động viên, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân xã Hạnh Lâm cùng các địa phương được khởi công trong đợt này, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thái An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cùng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã đồng hành, chung tay vì sự nghiệp “trồng người” nơi biên cương.

Ông Nguyễn Thái An khẳng định, Đảng bộ và chính quyền các xã cam kết phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án triển khai an toàn, đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất.