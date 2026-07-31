Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng công suất Nhà ga hành khách T1

Thành phố Đà Nẵng, một trong những trung tâm kinh tế và du lịch hàng đầu của cả nước, đang chuẩn bị cho một bước tiến lớn trong việc nâng cấp hạ tầng hàng không...

Lượng khách làm thủ tục tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng với tần xuất ngày càng đông. Ảnh Ngô Anh Văn

Ngày 29/7, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3324/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư để điều chỉnh dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng với tên gọi: “Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”. Dự án này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hành khách mà còn hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao cho khu vực.

Với mục tiêu nâng công suất khai thác (hiện hữu từ 4-6 triệu hành khách/năm) lên 14 triệu hành khách mỗi năm, Dự án cải tạo và mở rộng Nhà ga T1 với tổng vốn đầu tư hơn 11.282 tỷ đồng (trong đó phần đã thực hiện 1.345 tỷ đồng, phần mở rộng hơn 9.936 tỷ đồng) được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những công trình hạ tầng quan trọng nhất của Đà Nẵng trong thập kỷ tới.

Hiện tại, sân bay quốc tế Đà Nẵng đã và đang phục vụ một lượng lớn hành khách ngày cáng tăng nhanh cả trong nước và quốc tế, và việc mở rộng này sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của ngành hàng không và du lịch không chỉ của Đà Nẵng mà cả đối với các tỉnh lân cận trong vùng.

Dự án sẽ được thực hiện trong một giai đoạn duy nhất, không phân kỳ đầu tư, nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả cao nhất. Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – đáp ứng đủ các điều kiện đối với yêu cầu cao này.

Khách nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn.

Theo Quyết định chấp thuận của UBND thành phố Đà Nẵng, tổng diện tích đất dự kiến sử dụng cho dự án là hơn 165.000m2; trong đó phần đã thực hiện, đang sử dụng có diện tích khoảng 122.832m2, phần diện tích mở rộng, điều chỉnh và cần bàn giao có diện tích khoảng 42.176m2. Đặc biệt, dự án sẽ tận dụng tối đa các khu đất đã được bàn giao từ Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để tối ưu hóa nguồn lực.

Để thực hiện các mục tiêu chủ yếu của dự án, thời gian thực hiện khoảng 41 tháng. Trong đó, hoàn thành công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc vào tháng 07/2026; Hoàn thành các công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (phê duyệt dự án) vào tháng 12/2026; Hoàn thành công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt hồ sơ Thiết kế kỹ thuật, dự toán vào tháng 05/2027; Hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ công tác thi công xây dựng vào tháng 07/2027.

Thời gian khởi công xây dựng trong tháng 08/2027; trong đó, thi công phần mở rộng Nhà ga trong công 18 tháng, hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng tháng 01/2029. Thi công phần Cải tạo Nhà ga hiện hữu trong 07 tháng, hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng tháng 08/2029…

Một trong những điểm nổi bật của dự án là việc chú trọng đến yếu tố môi trường và an toàn. Nhà đầu tư, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Điều này không chỉ đảm bảo sự bền vững của dự án mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống của người dân địa phương.

Dự án cải tạo và mở rộng Nhà ga T1 không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp hạ tầng hàng không của Đà Nẵng mà còn là một minh chứng cho sự phát triển bền vững và tầm nhìn chiến lược của thành phố. Với sự đầu tư mạnh mẽ và cam kết từ các bên liên quan, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một trung tâm hàng không quan trọng của khu vực.

Trong tương lai, khi dự án hoàn thành, Đà Nẵng không chỉ nâng cao khả năng phục vụ hành khách mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố. Đây thực sự là một bước đi chiến lược, mở ra nhiều triển vọng mới cho Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập và phát triển toàn cầu.