TP.Hồ Chí Minh đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng cho loạt dự án thoát nước, chống ngập mùa mưa 2026

TP.Hồ Chí Minh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình nhằm nâng cao năng lực thoát nước, xử lý các điểm ngập kéo dài trên địa bàn, kiểm soát ngập trong mùa mưa năm 2026 với mục tiêu hoàn thành 9 dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng...

Trong năm 2026, TP.Hồ Chí Minh sẽ triển khai và hoàn thành 9 dự án với tổng mức đầu tư 7.150,985 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Tùng

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thoát nước, chống ngập mùa mưa năm 2026 nhằm giải quyết các vị trí ngập nước trên địa bàn, hoàn chỉnh, cải tạo các trục tiêu thoát nước chính kết hợp với chỉnh trang, di dời nhà ở ven và trên sông, kênh rạch, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ hệ thống thoát nước.

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG NGẬP

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ rà soát, đánh giá các quy hoạch thoát nước hiện có, bao gồm các quy hoạch đã được phê duyệt trước đây của TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập, để đề xuất điều chỉnh, cập nhật các giải pháp mới phù hợp với quy hoạch tổng thể phòng, chống ngập và tiêu thoát nước theo hướng tích hợp, liên lưu vực.

Chính quyền Thành phố cũng sẽ tổ chức lập điều chỉnh Đề án chống ngập và xử lý nước thải TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2045 và Kế hoạch chống ngập, xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030. Nội dung điều chỉnh bao gồm đánh giá hiện trạng hạ tầng thoát nước, cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún đất và nghiên cứu các giải pháp quản lý thoát nước thông minh như GIS, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu thời gian thực, phát triển hồ điều tiết và các giải pháp xanh.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm hệ thống thoát nước, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; xử lý kịp thời các điểm tắc nghẽn cục bộ, bảo đảm hệ thống thoát nước được kết nối liên phường, xã và vận hành đồng bộ. Phần mềm Báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (FEDS) cũng sẽ được hoàn thiện và đưa vào khai thác trong năm 2026.

Đối với công tác thủy lợi, Thành phố sẽ rà soát, xác lập không gian thoát lũ; xây dựng phương án phát triển công trình thủy lợi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nâng cấp hệ thống quan trắc, cảnh báo từ xa và tăng cường phối hợp liên vùng trong vận hành các hồ chứa nhằm chủ động ứng phó với các tình huống mưa lớn, triều cường kết hợp xả lũ.

HOÀN THÀNH 9 DỰ ÁN VỚI TỔNG VỐN HƠN 7.150 TỶ ĐỒNG

Về giải pháp công trình, kế hoạch xác định tiếp tục duy tu, sửa chữa các tuyến cống xuống cấp; nạo vét hệ thống cống, kênh rạch; lắp đặt, vận hành các van ngăn triều tại cửa xả; đồng thời phát huy hiệu quả các trạm bơm hỗ trợ thoát nước. Thành phố cũng tổ chức lực lượng trực mưa, ứng cứu cơ động 24/7 để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong mùa mưa.

Trong năm 2026, Thành phố sẽ tổ chức thực hiện và hoàn thành 9 dự án với tổng mức đầu tư 7.150,985 tỷ đồng; qua đó, giải quyết 3 trong số 50 vị trí ngập có độ sâu từ 30 cm trở lên và thời gian ngập kéo dài trên 30 phút.

Cụ thể, khu vực TP.Hồ Chí Minh (cũ) sẽ hoàn thành 3 dự án với tổng mức đầu tư 1.342,923 tỷ đồng, góp phần xử lý ngập tại đường Phan Văn Hớn và đường Bình Quới. Thành phố Thủ Đức (cũ) hoàn thành dự án nạo vét các tuyến rạch thoát nước khu vực chợ Tăng Nhơn Phú A. Trong khi đó, khu vực Bình Dương (cũ) sẽ hoàn thành 4 dự án về thoát nước và gia cố bờ sông Sài Gòn; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) hoàn thành dự án tuyến thoát nước chính dọc Quốc lộ 51, góp phần xử lý điểm ngập tại khu vực giao đường Huỳnh Thúc Kháng.

Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), còn gọi là “siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình thủy lợi, kiểm soát triều và hạ tầng tiêu thoát nước trên địa bàn.

UBND TP.Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Trong khi đó, giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các phường, xã và đặc khu Côn Đảo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.