Thêm một công ty chứng khoán hạ dự báo VN-Index cả năm 2025 từ 1.460 về 1.100 điểm do thuế quan căng thẳng

Chứng khoán KBSV vừa giảm mạnh dự báo vùng điểm hợp lý của chỉ số VN-Index thời điểm cuối năm 2025 xuống mức 1.100 điểm từ mức 1.460 điểm trong báo cáo năm.

Theo KBSV, động thái đánh thuế mạnh tay của Chính quyền Donald Trump với mức thuế đối ứng lên đến 46% lên hàng hóa Việt Nam là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hạ dự báo. Dù các diễn biến mới cho thấy có khả năng mức thuế này sẽ được hạ xuống tới đây sau đàm phán, tuy nhiên do nhiều yếu tố bất định khó dự báo trước, KBSV sử dụng mức thuế 46% này làm kịch bản cơ sở xuyên suốt báo cáo.

Với tình hình thế giới nhiều biến động, KBSV giữ quan điểm thận trọng hơn với tăng trưởng EPS toàn thị trường về mức 5% điều chỉnh giảm so với trước đó do lo ngại rủi ro thuế quan.

Mỹ đã áp mức thuế đối với Việt Nam đem tới rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu. Kinh tế Việt Nam vốn ảnh hưởng nhiều bởi xuất khẩu nên việc áp thuế quan sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng, đặc biệt là những ngành nghề như dệt may, thuỷ sản. Tuy nhiên, những chính sách và biện pháp kích thích của chính phủ vẫn sẽ là yếu tố tích cực giúp cải thiện tình hình kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu cải thiện tăng trưởng GDP.

Các tác động tiêu cực nhất của chính sách thuế này sẽ tập trung vào giai đoạn quý 2 khi thị trường tập trung đánh giá mức độ ảnh hưởng lên tăng trưởng, cũng như các chỉ tiêu vĩ mô và hoạt động của doanh nghiệp niêm yết. Theo đó, KBSV thiên về kịch bản đà giảm sẽ kéo dài xuyên suốt gần hết quý dù có thể xuất hiện các nhịp hồi phục ngắn đan xen.

Các tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán có thể được cân bằng trở lại vào cuối Quý 2/2025, do thị trường đã chiết khấu một phần để phản ánh những tác động tiêu cực, bên cạnh đó những rủi ro bất định có thể giảm xuống do các định hướng chính sách trong Tradewar 2.0 dần rõ ràng hơn.

Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ phải gia tăng mức độ chấp nhận về ngưỡng giảm giá của VNĐ lên mức 5% để duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Lãi suất có thể tăng trở lại 1-1,5% khi tỷ giá quá căng thẳng nhưng vẫn ở vùng tương đối thấp so với đáy Covid-19.

Đối với triển vọng thị trường trong năm 2025, KBSV kỳ vọng chỉ số VN-Index đạt mức 1.100, tương ứng mức tăng trưởng EPS toàn thị trường 5% và mức định giá P/E của VN-Index giảm xuống 11,9, so với thời điểm cuối 2024 ở mức 14,6 lần thấp hơn mức bình quân 10 năm gần nhất là 16,6 lần.

Yếu tố chính khiến KBSV thận trọng và điều chỉnh giảm vùng định giá P/E của thị trường đến từ quan ngại chính sách thuế quan của ông Trump sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đến triển vọng vĩ mô, môi trường đầu tư, mặt bằng lãi suất, xu hướng dòng vốn ngoại, cũng như tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn những yếu tố nội tại tích cực giúp thị trường có cơ hội xuất hiện các nhịp hồi phục đan xen. Trong đó có thể kể đến như việc đưa vào hệ thống giao dịch KRX vào đầu tháng 5 và nâng hạng thị trường vào tháng 9, đầu tư công được đẩy mạnh khi đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản, chính sách kích cầu tiêu dùng, mặt bằng lãi suất dù tăng trở lại nhưng vẫn ở mức thấp, trong khi các doanh nghiệp niêm yết vẫn ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Dựa vào đánh giá xu hướng ngành, kết hợp dự báo cụ thể ở nhóm doanh nghiệp đầu ngành, KBSV dự phóng các nhóm ngành dẫn dắt bao gồm Y tế tăng 12% so với cùng kỳ, Công nghệ thông tin +10%, Nguyên vật liệu +7%, thể hiện quan điểm về những nhóm ngành ít có rủi ro hơn trong việc bị áp thuế. Nhóm nguyên vật liệu được hưởng lợi khi đầu tư công được đẩy mạnh như một biện pháp để thúc đẩy kinh tế.

Các nhóm ngành tăng trưởng thấp hơn so với mặt bằng chung gồm Công nghiệp, Hàng tiêu dùng không thiết yếu. Nhóm này sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi chính sách thuế quan, đặc biệt là các nhóm xuất khẩu các mặt hàng sang Mỹ như dệt may, thuỷ sản. Ngoài ra, nhóm Ngân hàng với tỷ trọng lớn cũng tương ứng chịu điều chỉnh tăng trưởng, do những rủi ro biến động vĩ mô bất thường có thể diễn ảnh hưởng đến hoạt động của toàn ngành.