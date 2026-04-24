Thứ Sáu, 24/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thêm một đối tượng được tăng trợ cấp hằng tháng từ 1/7

Nhật Dương

24/04/2026, 11:13

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm nhóm người không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thuộc diện điều chỉnh tăng trợ cấp thêm 8%, cùng kỳ tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 năm nay...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dự thảo mới nhất về Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng cho 10 nhóm đối tượng, trong đó có bổ sung thêm một trường hợp mới so với quy định hiện hành. Có 10 nhóm đối tượng được áp dụng mức tăng 8%.

Thứ nhất, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Thứ hai, cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.

Thứ ba, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

Thứ tư, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

Thứ năm, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Thứ sáu, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ, có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Thứ bảy, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thứ tám, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Thứ chín, người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.

Thứ mười, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Như vậy, về đối tượng áp dụng, dự thảo Nghị định bổ sung thêm 1 đối tượng mới là người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Đây là nhóm người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo Bộ Nội vụ, mức trợ cấp hằng tháng của nhóm này được áp dụng việc điều chỉnh theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tức bằng mức điều chỉnh lương hưu.

Hơn 1,3 triệu người đang hưởng lương hưu dưới 10 triệu đồng/tháng

09:55, 24/04/2026

Hơn 1,3 triệu người đang hưởng lương hưu dưới 10 triệu đồng/tháng

Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

18:57, 23/04/2026

Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Đề xuất tăng trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

11:28, 08/04/2026

Đề xuất tăng trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Từ khóa:

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hằng tháng

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Hơn 1,3 triệu người đang hưởng lương hưu dưới 10 triệu đồng/tháng

Hơn 1,3 triệu người đang hưởng lương hưu dưới 10 triệu đồng/tháng

Số liệu thống kê của cơ quan Bảo hiểm xã hội cho thấy hiện phần lớn người nghỉ hưu có mức hưởng dưới mức bình quân, phổ biến từ mức 3 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng mỗi tháng...

Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với mọi nhóm thụ hưởng, thay vì hai phương án tăng như lần đề xuất trước. Thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm tăng lương cơ sở...

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Ngày 23/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Mỗi năm, toàn thế giới có hơn 840.000 người tử vong vì căng thẳng trong công việc

Mỗi năm, toàn thế giới có hơn 840.000 người tử vong vì căng thẳng trong công việc

Những biến đổi lớn trong thế giới việc làm, bao gồm số hóa, trí tuệ nhân tạo, làm việc từ xa và các hình thức việc làm mới, đang định hình lại môi trường làm việc tâm lý - xã hội...

Đến năm 2030, bảo đảm người có công và gia đình được chăm lo toàn diện

Đến năm 2030, bảo đảm người có công và gia đình được chăm lo toàn diện

Thủ tướng Chính phủ đề nghị huy động sự tham gia của toàn xã hội, với mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Huế thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Belarus

Đầu tư

2

CEO Cursor 25 tuổi: Từ thực tập sinh Google, đến cú “bắt tay” SpaceX trong thương vụ 60 tỷ USD

Kinh tế số

3

SpaceX tính tự sản xuất GPU

Kinh tế số

4

Hơn 1,3 triệu người đang hưởng lương hưu dưới 10 triệu đồng/tháng

Dân sinh

5

EmbedIT khẳng định tầm nhìn tài chính số tại EuroCham

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy