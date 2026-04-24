Thêm một đối tượng được tăng trợ cấp hằng tháng từ 1/7

Theo dự thảo mới nhất về Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng cho 10 nhóm đối tượng, trong đó có bổ sung thêm một trường hợp mới so với quy định hiện hành. Có 10 nhóm đối tượng được áp dụng mức tăng 8%.
Thứ nhất, cán bộ, công
chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia
bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ
An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân
Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân và
người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
Thứ hai,
cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, Nghị định
số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và
Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.
Thứ ba,
người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp
luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết
tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng
cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời
hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp
hằng tháng theo Quyết định số 206-CP của Hội đồng
Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có
hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.
Thứ tư, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp
hằng tháng theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với
cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ
sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.
Thứ năm,
quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số
142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân
tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội
đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.
Thứ sáu,
công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số
53/2010/QĐ-TTg quy định về chế độ đối với cán bộ,
chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ, có dưới 20 năm
công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
Thứ bảy,
quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với
quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số
62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối
tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp
bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Thứ tám,
người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.
Thứ chín,
người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.
Thứ mười,
người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm
xã hội 2024.
Như vậy,
về đối tượng áp dụng, dự thảo Nghị định bổ sung thêm 1 đối tượng mới là người
đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội
2024. Đây là nhóm người lao động không đủ
điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Theo
Bộ Nội vụ, mức trợ cấp hằng
tháng của nhóm này được áp dụng việc điều chỉnh theo quy định tại Luật Bảo hiểm
xã hội 2024, tức bằng mức điều chỉnh lương hưu.