Thị trường bánh kẹo Tết trầm lắng hơn mọi năm

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ, hàng hóa chuẩn bị Tết đã được các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, các đại lý lớn tập kết đầy đủ, sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo ghi nhận, sức mua vẫn chưa tăng đáng kể, đặc biệt với các mặt hàng bánh kẹo, đồ uống. Đây là 2 mặt hàng vốn được “ưu ái” nhất mùa Tết với số lượng quầy hàng và số lượng hàng trưng bày tại các siêu thị đều tăng đáng kể.

Hiện hàng trăm sản phẩm bánh kẹo với mẫu mã bắt mắt đã được trưng bày tại các siêu thị, cửa hàng, tạo nên một không khí lễ hội Tết vui tươi. Nhiều nhãn hàng cũng đã cử thêm các nhân viên của mình “đứng quầy” tư vấn tại các khu trưng bày sản phẩm. Tuy nhiên, dù được “o bế” nhưng theo các nhân viên quầy đồ uống, bánh kẹo tại các siêu thị, số lượng khách hàng tìm mua các mặt hàng này vẫn chưa nhiều.

Khảo sát của phóng viên tại một số siêu thị lớn ở quận Đống Đa, Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho thấy, số lượng khách hàng tìm mua các mặt hàng bánh kẹo, đồ uống chuẩn bị Tết cũng chưa đáng kể, số lượng khách hàng đi siêu thị vào giờ nghỉ cũng chưa tăng đột biến. Tại một cửa hàng của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, nhân viên tư vấn cho biết mặc dù những gói quà Tết có giá rẻ hơn so với nhiều hàng tạp hóa và siêu thị lớn nhưng lượng khách đến cửa hàng này mua sắm khá ảm đạm, khách hàng chủ yếu là người lớn tuổi yêu thích vị mứt Tết truyền thống.

Hiện hàng trăm sản phẩm bánh kẹo với mẫu mã bắt mắt được trưng bày với đầy đủ sắc màu, tạo nên một không khí lễ hội Tết ở hầu hết các siêu thị.

Đại diện một hệ thống siêu thị lớn cho biết hầu hết doanh nghiệp bánh kẹo, bia, nước ngọt... chuẩn bị lượng hàng Tết tăng 10 - 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với sức bán chậm trong thời điểm Tết đã gần kề nên nhiều doanh nghiệp chấp nhận giảm lợi nhuận để kích cầu tiêu dùng. Để thúc đẩy sức mua, nhiều nhãn hàng đã phối hợp với nhà bán lẻ giảm giá đến 15 - 30%. Trong đó, một số thương hiệu lớn ngành bánh kẹo đã gia nhập “cuộc đua” giảm giá.

Điển hình như bánh hộp Merry giảm 44.000 đồng/hộp 333 gr, bánh quy Oxford 420 gr giảm 30.000 đồng/hộp, bánh quy Cosy giảm 15.000 đồng/hộp 330 gr, bánh quy Danisa giảm 22.000 đồng/hộp, bánh quy Lu giảm 63.000 đồng còn 189.000 đồng/hộp 708 gr. Đặc biệt, giỏ quà Tết bày bán trong các siêu thị đang giảm giá từ vài chục ngàn đồng cho đến hơn 100.000 đồng/giỏ tùy giá trị,,.

Tại TP.HCM, đại diện một hệ thống siêu thị lớn cho biết sức mua các mặt hàng bánh kẹo đang tăng tốt so với tuần trước. Tuy nhiên, được mua nhiều nhất là các loại bánh kẹo bán cân ký. Để thúc đẩy sức mua, nhiều nhãn hàng đã phối hợp với nhà bán lẻ giảm giá đến 15% - 30%. Trong đó, một số thương hiệu lớn ngành bánh như Mondelez Kinh Đô, Orion, Bibica… đã đồng ý tham gia cuộc đua giảm giá. Chẳng hạn, Mondelez Kinh Đô giảm đến 30.000 đồng cho bánh quy truyền thống (còn 241.000 đồng/hộp), bánh quy Cosy giảm từ 170.000 đồng còn 165.000 đồng/hộp…

Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing hệ thống MM Mega Market, chỉ ra điểm khác biệt của thị trường Tết năm nay là người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến hàng khuyến mại, thể hiện qua doanh số từ hàng khuyến mại tại MM Mega Market đã tăng 10% so với cùng kỳ Tết 2024. "Doanh thu hàng khuyến mại đã chiếm gần 40% tổng doanh thu bán hàng, buộc doanh nghiệp phải liên tục khuyến mại, nếu không sẽ khó tiêu thụ hàng", ông Khôi nêu thực trạng.

Do ức bán chậm trong thời điểm Tết đã gần kề nên nhiều doanh nghiệp chấp nhận giảm lợi nhuận để kích cầu tiêu dùng.

Nhằm kích cầu tiêu dùng, thương hiệu Orion đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt với hộp bánh Marika giảm giá chỉ còn từ 94.000 – 143.000 đồng/hộp. Dòng bánh gạo nướng chà bông và hộp quà An vốn là hai sản phẩm bán chạy nhất các dịp tết cũng đang được hãng giảm giá khá mạnh. Kido cũng không nằm ngoài cuộc đua này, khi đưa ra mức giá ưu đãi sâu cho các hộp quà gia vị. Mùa Tết này, khách hàng chỉ cần bỏ ra 100.000 – 120.000 đồng là có thể sở hữu 1 hộp quà tặng cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Tình trạng ảm đạm cũng diễn ra với các mặt hàng bia Tết. Nhân viên trực gian hàng bia tại một số siêu thị ở TP.HCM cho biết đã bày bán bia Tết cả tháng nay nhưng khách hỏi mua rất ít. Do đó, cứ vài ngày, hệ thống bán lẻ và cả nhãn hàng phải điều chỉnh giá một lần theo hướng giảm để thu hút khách hàng. Khảo sát giá tại một số siêu thị cho thấy hầu hết loại bia đều được giảm giá như Heineken giảm 15.000 đồng còn 429.000 đồng/thùng, bia Tiger giảm 9.000 đồng còn 269.000 đồng/thùng, bia Sài Gòn giảm 10.000 đồng còn 253.000 đồng/thùng...

Tại Hà Nội, sức mua bia Tết ở các cửa hàng tạp hóa, siêu thị thời gian này cũng khá trầm lắng. Ghi nhận ở siêu thị, biển hiệu giảm giá bia Tết xuất hiện ngày càng nhiều, như mua 5 lon tặng 1 lon, một thùng tặng 5 lon hoặc giảm giá từ 5% - 10%... nhưng vẫn khó thu hút khách hàng. Ngoài bia Tết, các mặt hàng nước ngọt cũng đang giảm giá từ 30.000 - 60.000 đồng/thùng.

Theo nhiều doanh nghiệp, việc giảm giá nhiều và đa dạng vào thời điểm này chủ yếu để làm tâm lý cho khách, kéo sức mua do lo ngại nhu cầu từ người tiêu dùng không như kỳ vọng. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo tại TP.HCM, cho biết đơn vị vừa giảm giá thêm 5 - 10% so với mức giá giữa tháng trước là do ghi nhận sức mua giảm 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Dù chưa vào cao điểm nhưng chúng tôi phải chủ động chạy chương trình Tết sớm để có cơ hội tăng thêm doanh thu được chừng nào hay chừng đó. Mức giá năm nay rất cạnh tranh do hầu hết doanh nghiệp chấp nhận giảm lợi nhuận để làm thị trường, để giữ khách", ông Hùng nói.

Các doanh nghiệp kinh doanh bánh kẹo đang tung ra rất nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Trước đó, Lotte Mart dự đoán nhu cầu mua sắm Tết của người dân năm nay tăng khoảng 20%, tập trung vào những mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh kinh tế trải qua năm tương đối khó khăn, thu nhập của người dân giảm sút. Đến thời điểm này, đại diện Lotte Mart thông tin trong nửa đầu tháng 1 hệ thống tập trung khuyến mãi, giảm giá mạnh nhiều mặt hàng đồ kho, đồ ngâm chua, bánh kẹo, hạt, mứt thường dùng trong ngày tết. Các giỏ quà tết được giảm đến 15% và giảm tiếp cho những đơn hàng lớn.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc đối ngoại Central Retail Việt Nam, thông tin với mức giảm giá không bị giới hạn 50% theo chương trình khuyến mãi tập trung của Bộ Công thương và các sở công thương đưa ra, nhiều doanh nghiệp sản xuất và phân phối áp dụng các chương trình khuyến mãi lớn này để thu hút khách tăng chi tiêu mua sắm vào mùa tết hơn. Đây là điểm khác biệt so với các năm trước, khi mức khuyến mãi bị khống chế. Thế nên, chương trình mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, mua là có quà, ưu đãi lên đến 80% đã mang lại doanh thu tốt cho nhà kinh doanh.