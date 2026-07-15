Quầy bánh trở thành “điểm đến mua sắm” mới của giới trẻ

Theo Food Business News, thế hệ Millennials tại Mỹ hiện chiếm gần 28% tổng doanh số theo đơn vị tại bộ phận bánh tươi, tăng 2,5% so với năm trước. Gen Z chiếm 3,1% doanh số, nhưng thị phần đang mở rộng với tốc độ đáng kinh ngạc - tăng 35% trong toàn danh mục bánh, 34% với bánh mì trung tâm siêu thị và tới 67% với wrap.
Khi sức mua của các thế hệ này tăng lên, các công ty bánh đang thích nghi để đáp ứng nhu cầu và hành vi mua sắm mới.
"Ưu tiên của người tiêu dùng đang thay đổi trong nhóm Gen Z và Millennials," ông Eric Dell, Chủ tịch kiêm CEO của Hiệp hội Thợ làm bánh Mỹ (ABA), chia sẻ tại hội nghị IDDBA 2026 tổ chức ngày 7 – 9/6 ở Orlando. "Họ muốn những sản phẩm mang lại trải nghiệm, không chỉ đơn thuần là một lần mua hàng".
Người tiêu dùng Gen Z và Millennials có xu hướng mua các loại bánh có hương vị độc đáo và lấy cảm hứng từ ẩm thực toàn cầu nhiều hơn. Khảo sát Bakery Playbook của ABA cho thấy hơn một nửa thế hệ Millennials và Gen Z (52%) quan tâm đến bánh pretzel với các hương vị đang là xu hướng như chocolate Dubai hay dưa muối cay.
Gần một phần ba mỗi nhóm (33% và 31%) cho biết họ thực sự yêu thích những lựa chọn này - so với chỉ 24% của Gen X và 8% của thế hệ Boomers. Gen Z và Millennials cũng ít mặn mà hơn với pretzel xoắn và bánh que truyền thống, nhưng lại dành sự quan tâm đáng kể cho các loại bánh phủ chocolate và bánh có nhân.
Mức độ tiêu thụ các danh mục bánh cụ thể của Millennials và Gen Z cũng khác biệt đáng kể so với các thế hệ trước. Tính theo chi tiêu so với tỷ trọng dân số, Gen Z không hứng thú trong việc mua bánh mì (63%) và bánh snack đóng gói (55%), nhưng lại rất thích mua bánh cuộn và brownie (103%). Millennials có xu hướng tương tự - ít mua bánh mì (80%) và bánh snack (79%) hơn, nhưng mua nhiều đáng kể cho bánh cuộn (126%) và brownie (136%).
Về kênh mua sắm, người tiêu dùng Millennials chi tiêu nhiều hơn khi mua sắm tại siêu thị tổng hợp (supercenter) so với thế hệ Boomers (36% so với 23%) và tại các cửa hàng hội viên (6% so với 2%), trong khi không mua sắm nhiều ở các siêu thị truyền thống (38% so với 60%). Họ cũng có xu hướng mua từ các cửa hàng tạp hóa và nhà hàng trực tuyến nhiều hơn.
Không gian số cũng là động lực chính dẫn dắt cảm hứng mua sắm bánh của các thế hệ này, với YouTube, Instagram, TikTok và Facebook dẫn đầu. Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở thị trường Mỹ. Tại Việt Nam, các quầy bánh tươi trong siêu thị cũng đang nổi lên như một "điểm đến" được giới trẻ Gen Z săn đón.
Hàng loạt video review bánh tươi siêu thị xuất hiện dày đặc trên TikTok và Instagram, thu hút nhiều lượt xem và tương tác - cho thấy sức hút của những chiếc bánh "ngon, đẹp, rẻ" không dừng lại ở giá trị thực phẩm, mà còn là một trải nghiệm đáng chia sẻ.
Với mức giá phải chăng và sự tiện lợi khi kết hợp với chuyến mua sắm tại siêu thị, quầy bánh tươi đang dần trở thành một phần trong văn hóa tiêu dùng của thế hệ trẻ Việt.
Người tiêu dùng Millennials và Gen Z cũng có xu hướng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ lập danh sách mua sắm nhiều hơn (lần lượt 18% và 16%), so với chỉ 8% của Gen X và 0% của Boomers. Nghiên cứu của ABA cho thấy việc xây dựng hiện diện mạnh trên mạng xã hội và đảm bảo sản phẩm xuất hiện trong kết quả tìm kiếm AI sẽ trở thành yếu tố then chốt để các công ty bánh duy trì khả năng tiếp cận thế hệ trẻ trong tương lai.
Tốc độ cũng là một ưu tiên của thế hệ này. Hơn 50% Gen Z và Millennials ưu tiên các bữa ăn có thể chuẩn bị trong vòng dưới 15 phút - mở ra cơ hội lớn cho các giải pháp bánh ăn liền và tiện lợi.
Ngoài ra, người mua sắm Millennial và Gen Z ngày càng ưu tiên các thương hiệu có cam kết với phát triển bền vững, bao gồm việc sử dụng nguyên liệu bền vững và giảm phát thải carbon. 51% trong số họ muốn thấy những cam kết này được đề cập trên website của công ty, trong khi 42% muốn thấy trực tiếp trên nhãn sản phẩm hoặc thực đơn, theo báo cáo.
Rõ ràng, quầy bánh không còn chỉ là một góc nhỏ trong siêu thị - nó đang trở thành một không gian trải nghiệm, một nguồn cảm hứng và thậm chí là một "điểm check-in" của thế hệ trẻ. Với Gen Z và Millennials, việc chọn một chiếc bánh không đơn thuần là quyết định ăn gì - đó là cách họ khám phá hương vị mới và kết nối với cộng đồng qua những nội dung họ tạo ra và chia sẻ.
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