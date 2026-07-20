Tháng 7 này, Huế mời du khách đến thăm "Kinh đô ẩm thực 2026"

Từ ngày 23 - 26/7, tại Công viên Thương Bạc (phường Phú Xuân), UBND thành phố Huế sẽ tổ chức Chương trình "Huế - Kinh đô ẩm thực 2026" - một trong những hoạt động nổi bật của Festival Huế 2026...

Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc trưng của Huế và các vùng miền. Ảnh: Quảng An

Theo thông tin từ UBND thành phố Huế, Chương trình quy tụ khoảng 80 gian hàng ẩm thực đến từ Huế và nhiều địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Quảng Trị, Phú Thọ..., mang đến cho người dân và du khách cơ hội khám phá những hương vị đặc trưng của các vùng miền.

Điểm nhấn của sự kiện là Liên hoan Bún bò Huế toàn quốc, hoạt động xác lập kỷ lục "Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm" cùng chương trình nghệ thuật "Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự". Ngoài ra còn có nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, quảng diễn nghề truyền thống và biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, chương trình góp phần nâng tầm thương hiệu bún bò Huế, đưa món ăn trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực khu vực và thế giới.

Bún bò Huế là kết tinh của tri thức dân gian, hình thành từ đời sống tín ngưỡng của người dân Cố đô và được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Món ăn nổi tiếng với nước dùng hầm từ xương bò, kết hợp sả và mắm ruốc tạo nên hương vị đặc trưng, ăn kèm thịt bò, giò heo, huyết và các loại rau sống. Làng bún Vân Cù với hơn 400 năm làm nghề được xem là cái nôi của những sợi bún truyền thống góp phần làm nên danh tiếng của món ăn.

Bún bò Huế - món ăn biểu tượng của Cố đô sẽ là tâm điểm của nhiều hoạt động tại Chương trình "Huế - Kinh đô ẩm thực 2026". Ảnh: Mỹ Hằng

Từ những gánh bún bình dị, bún bò Huế đã có mặt tại nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Canada, Australia và trở thành đại diện tiêu biểu của ẩm thực Việt Nam.

Năm 2014, đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain từng giới thiệu đây là "món súp tuyệt vời nhất" ông từng thưởng thức trên kênh CNN. Năm 2016, món ăn được Tổ chức Kỷ lục châu Á đưa vào Top 100 món ăn đạt giá trị châu Á. Năm 2023, bún bò Huế được TasteAtlas bình chọn là món ăn nhất định phải thử khi đến Huế.

Tháng 4/2025, món ăn tiếp tục lọt Top 100 món ăn sáng ngon nhất thế giới. Đặc biệt, tháng 6/2025, "Tri thức dân gian về Bún bò Huế" đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thông qua Chương trình "Huế - Kinh đô ẩm thực 2026", thành phố Huế kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị di sản ẩm thực Việt, đồng thời khẳng định thương hiệu "Huế - Kinh đô ẩm thực" trên trường quốc tế.