Thị trường đồ uống làm đẹp đang “nóng” lên từng ngày

Đồ uống làm đẹp hứa hẹn mang tới sự tiện lợi: người tiêu dùng không cần phải thoa năm bảy lớp sản phẩm, mà chỉ cần uống một ngụm. Dòng sản phẩm này phù hợp với văn hóa chăm sóc sức khỏe nói chung và xu hướng các loại đồ uống cao cấp đang phổ biến trên TikTok và Instagram.
Báo cáo xu hướng năm 2026 của Pinterest cho thấy lượt tìm kiếm cho “đồ uống chăm sóc da” (skincare drinks) tăng 205% trong 6 tháng đầu năm, trong khi lượt tìm kiếm cho “đồ uống làm đẹp” (beauty drinks) tăng 176%. Nhưng đằng sau những hashtag xu hướng và bao bì bóng bẩy là một bức tranh phức tạp hơn. Liệu khoa học có thực sự ủng hộ ý tưởng rằng đồ uống có thể cải thiện làn da? Hay đây lại là một trào lưu tiếp thị lấn át y học?
Theo trang Food Navigator, xu hướng làm đẹp ngày càng được gắn liền với chăm sóc sức khỏe. Mọi người không còn chỉ mua sản phẩm chăm sóc da vì mục đích làm đẹp, mà coi đó là một phần của thói quen chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và tự chăm sóc bản thân toàn diện hơn. Một ly đồ uống hàng ngày hoàn toàn phù hợp với quan điểm rằng để trông đẹp, bạn cần phải cảm thấy khỏe mạnh.
Sau nhiều năm được khuyên cần đến mười loại serum, kem dưỡng và lotion khác nhau, nhiều người tiêu dùng cũng đang cảm thấy “mệt mỏi với việc chăm sóc da”. Điều này dẫn đến sự trỗi dậy của các quy trình chăm sóc da tối giản. Và đồ uống chăm sóc da thậm chí còn hứa hẹn một phương pháp đơn giản hơn: chỉ một bước, lợi ích đến từ bên trong.
Các loại đồ uống chăm sóc da thường sử dụng ngôn ngữ khoa học và trích dẫn các thử nghiệm lâm sàng. Nhưng thực tế, quan niệm rằng những gì chúng ta ăn và uống ảnh hưởng đến làn da ở một mức độ nào đó cũng không phải là mới.
Nhiều năm nay, người tiêu dùng có thể tìm thấy hàng triệu lời khuyên uống nước ép cà rốt mỗi ngày như một cách để "bổ sung retinol" chống lão hóa. Hay các chuyên gia dinh dưỡng tư vấn cách ăn nhiều cá mòi hơn để có làn da khỏe mạnh và đủ ẩm, ăn bông cải xanh và trái cây họ cam quýt để bổ sung vitamin C cho làn da trắng sáng…
“Điều mới mẻ ở đây là cách thể hiện trong văn hóa. Xu hướng này đã bùng nổ trên TikTok, nơi chúng ta thấy những khái niệm như “ăn retinol ” hay “uống collagen”… định hình lại việc chăm sóc da thông qua lăng kính thực phẩm”, Jess Sepel, người sáng lập JSHealth Vitamins, đồng thời là chuyên gia dinh dưỡng, giải thích. “Về bản chất, thông điệp lại thực tế hơn nhiều. Đó là việc nhận ra rằng làn da của bạn phản ánh những gì đang xảy ra bên trong cơ thể”.
“Chăm sóc da bằng đường uống – bổ sung dưỡng chất có mục tiêu nhằm hỗ trợ sức khỏe làn da – có thể là một phần của chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng,” Lorraine Perretta, Trưởng bộ phận Dinh dưỡng tại Chương trình Dinh dưỡng Nâng cao Mỹ, cho biết. “Nghiên cứu lâm sàng cho thấy một số chất dinh dưỡng nhất định, bao gồm vitamin C, carotenoid và polyphenol cụ thể, có thể góp phần tăng cường cấu trúc và sự bảo vệ của da khi được dùng bằng đường uống. Chìa khóa là sự nhất quán và phối hợp: nuôi dưỡng làn da cả bên ngoài và bên trong”.
Từ nhận thức đó, các loại thức uống đóng chai sẵn có chứa các thành phần như collagen và vitamin C, biotin và axit hyaluronic, liên tục ra đời như một phân khúc thị trường ngách nhưng đang phát triển nhanh chóng. Theo dự báo của công ty nghiên cứu thị trường IMARC Group, thị trường đồ uống làm đẹp toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 11,17%, tăng từ 1,6 tỷ USD vào năm 2022 lên đạt giá trị 3,1 tỷ USD năm 2028.
Mới đây, Mashiro Inc., một công ty thực phẩm chức năng tiên phong của Nhật Bản, đã bổ sung fucoidan và tế bào gốc vào đồ uống collagen của mình. Masaru Eshima, người sáng lập thương hiệu 82X, cũng cho biết: “Đồ uống làm đẹp được tăng cường fucoidan và tế bào gốc là bước đột phá mới nhất của chúng tôi trong phát triển sản phẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều công thức thông minh với các thành phần lành mạnh và có giá trị không chỉ cho sắc đẹp mà còn sức khỏe”.
Đầu tháng 4/2026, người mẫu Kylie Jenner làm nhiều người bất ngờ khi thương hiệu Sprinter của cô, vốn được biết đến là dòng vodka soda, bỗng tung ra một sản phẩm hoàn toàn không có cồn mang tên K2O. Đây là beauty drink, một dạng bột pha nước được thiết kế riêng cho mục tiêu làm đẹp da từ bên trong.
Sản phẩm đóng gói dạng stick nhỏ gọn dễ mang theo, chứa năm loại điện giải, axit hyaluronic và collagen Verisol, loại collagen peptide được nghiên cứu lâm sàng nhiều nhất trong ngành làm đẹp hiện nay. Axit hyaluronic trong công thức của K2O là thành phần quen thuộc hơn với những người dùng skincare, thường gặp trong serum hoặc toner dưỡng ẩm.
Đồ uống này có ba vị Strawberry Lychee, Peach và Watermelon Lime được phát triển để uống ngon như một ly nước trái cây hơn là nuốt một viên thực phẩm chức năng. Giá bán 39.99 USD cho hộp 20 gói, không rẻ nhưng cũng không đắt hơn một ly cà phê take-away buổi sáng.
Ở nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc, việc uống collagen không phải là xu hướng mới mà là một phần quen thuộc trong routine làm đẹp hàng ngày từ nhiều thập kỷ nay. Điểm khác biệt là thế hệ sản phẩm mới như k2o đang được nghiên cứu kỹ càng hơn, điều chế hương vị nghiêm túc hơn và truyền thông minh bạch hơn về thành phần, thay vì chỉ in chữ collagen trên vỏ hộp rồi để người dùng tự đoán hàm lượng thực tế.
Một thương hiệu đáng chú ý khác đang mở rộng xu hướng này sang thị trường phương Tây là Clöud Café, vừa ra mắt tại hệ thống bán lẻ Ulta ở Mỹ. Thay vì bán collagen dưới dạng viên uống hay gói bột trung tính, Clöud Café đóng gói collagen và hyaluronic acid vào những ly cà phê, matcha và trà sữa phong cách Hàn Quốc.
Không còn cảm giác đang uống thực phẩm chức năng mà là đang tận hưởng một ly đồ uống ngon, kèm theo tác dụng làm đẹp nếu uống đều. Đó chính là hướng đi mà cả ngành đồ uống và thực phẩm chức năng đang theo đuổi để việc chăm sóc da trở nên thú vị và dễ duy trì như bất kỳ thói quen tốt nào khác trong ngày.
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