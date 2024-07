Thị trường bất động sản đã qua giai đoạn khó khăn nhất 

Chuyên gia đánh giá thị trường bất động sản đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất. “Vùng đáy” của thị trường xuất hiện vào quý 1/2023, mức độ khó khăn có xu thế giảm dần theo thời gian, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước. Theo đó trong quý 1 và quý 2/2024, lượt tìm kiếm bất động sản ghi nhận những biến động mạnh về mức độ quan tâm. Đặc biệt, tại hai thị trường lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, hầu hết các loại hình bất động sản đều cho thấy lượt tìm kiếm tăng trưởng tích cực.

CHUNG CƯ CHIẾM ƯU THẾ

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận biến động mạnh nhất ở loại hình đất bán. Lượt tìm kiếm các loại đất bán (đất nền, thổ cư) 6 tháng đầu năm 2024 tăng 118% so với cùng kỳ năm 2023. Tương tự, chung cư cũng có biến động về lượt tìm kiếm, với mức tăng 46% so cùng kỳ; còn nhà riêng, nhà phố, biệt thự bán tăng lần lượt 33%, 27% và 9%. Tại TP.HCM, lượt tìm kiếm tuy không biến động mạnh như Hà Nội, nhưng vẫn ở mức tăng khá cao. Cụ thể, lượt tìm kiếm loại đất bán tăng 45%, nhà riêng tăng 34%, chung cư, biệt thự, nhà phố tăng lần lượt 33%, 25% và 22%.

Về giá bán, thị trường Hà Nội ghi nhận sự bứt tốc vượt trội hơn so với TP.HCM. Tại TP.HCM, 6 tháng đầu năm, ngoại trừ giá bán chung cư tăng 6% so cùng kỳ, thì những loại hình còn lại không biến động đáng kể. Nhưng ở Hà Nội, giá chung cư tăng vọt lên 31%, và thực tế mấy tháng qua, bảng hàng sơ cấp của Hà Nội hết sạch sau mỗi đợt mở bán, dù giá tăng mạnh. Minh chứng rõ nhất là Lumi Hanoi và một số phân khu thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City như The Capony, Lumi Evergreen, Solar Park…

“Có thể nói, chung cư là loại hình tạo động lực hồi phục cho hai thị trường này vào nửa đầu năm 2024”, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, nhấn mạnh.

Theo ông Tuấn, chung cư dù trải qua thời kỳ “sốt nóng”, song giá vẫn cao. Tính đến hết tháng 5/2024, giá chung cư trung bình (theo tin đăng bán) cả Hà Nội và TP.HCM đều tiệm cận mốc 50 triệu đồng/m2. Sở dĩ, Hà Nội “đuổi kịp” là do giá chung cư ở TP.HCM cơ bản đã tăng lên mức cao, hiện tốc độ tăng giá dần chững lại. Trong khi nút thắt nguồn cung tại Thủ đô còn lớn, khiến mặt bằng giá liên tục “leo thang”.

Tuy nhiên, sự tăng giá chung cư tại Hà Nội không phải tình trạng cục bộ, mà diễn ra ở nhiều phân khúc và dự án. Một số dự án ghi nhận biến động tăng giá nổi bật (so với tháng 12/2023) như: Khai Sơn City 30%, Khu đô thị mới Xa La 28%, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ 27%, Eco City Việt Hưng 23%, Times City 22%, Vinhomes Ocean Park Gia Lâm 18%...

Ngoài chung cư, ông Tuấn thông tin giá nhà riêng Hà Nội cũng tăng 32% so với nửa đầu năm 2023. Nguyên nhân được chỉ ra bởi giá chung cư tăng cao và nguồn hàng khan hiếm, nhiều người chuyển sang tìm kiếm nhà riêng ở cùng tầm giá từ 2-4 tỷ đồng, khiến giá bán ở phân khúc này tăng mạnh. Tương tự, giá đất, giá biệt thự, nhà phố tăng lần lượt 19%, 18% và 10%.

“Từ diễn biến thực tế, dữ liệu thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2024 đã thể hiện, dù hầu hết các kênh đầu tư đều ghi nhận dấu hiệu tích cực so với năm 2023, nhưng bất động sản vẫn là kênh có lợi suất đầu tư cao nhất”, ông Tuấn bình luận.

Chia sẻ về một trong những trợ lực cho thị trường bất động sản thời gian qua, các chuyên gia nhận định, giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản đang ở trạng thái chờ đợi và xây dựng lòng tin. Sự chờ đợi này, phần nào liên quan đến chính sách mới có hiệu lực trong năm 2024, vì vậy, tâm lý thị trường cũng khởi sắc hơn.

THỊ TRƯỜNG MỚI PHỤC HỒI, CHƯA THỂ BÙNG NỔ

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, những quy định mới là cơ sở để tháo gỡ cho dự án bị vướng mắc ở giai đoạn trước. Các dự án khi được “cởi trói” sẽ tích cực tham gia thị trường, qua đó bổ sung nguồn cung và làm phong phú thêm sản phẩm ở nhiều phân khúc.

Mặt khác, ông Đính cho rằng chính sách điều hành vĩ mô nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, cũng đồng nghĩa làm tăng sức mua. Tất cả những điều này về lý thuyết đều hỗ trợ thị trường bất động sản tăng trưởng, nhưng sau suy yếu cần có sự hồi phục chứ không thể bùng lên ngay. Tuy nhiên, đi kèm với tăng trưởng là thể chế thông thoáng, công bằng hứa hẹn sẽ tạo nên các hoạt động đầu tư thật hơn trên thị trường

“Bây giờ phải làm thật, từ nguồn lực thật và nhu cầu thật, còn hành vi ảo, mang tính chất “bong bóng”, tay không bắt giặc… tham gia thị trường trước đây, sắp tới không thực hiện được nữa. Như vậy, thị trường có thể được đo đếm bởi dữ liệu thật, con số thật, mà đã thật thì kiểu chớp nhoáng, cơ hội rất khó tồn tại. Thị trường vẫn tăng trưởng song thực chất hơn, qua đó giúp xác định đúng cung – cầu”, ông Đính nhấn mạnh.

Đồng thời, vị chuyên gia tin tưởng với sự hỗ trợ tích cực cho thị trường, chắc chắn ngành bất động sản sẽ ngày càng tốt hơn, với mức tăng trưởng khoảng 20-30% so với thời điểm này. Giữa cung – cầu có sự phù hợp, hiệu quả kinh tế đầu tư được đảm bảo tốt hơn. Đây chính là những yếu tố cơ bản tạo ra sự ổn định và bền vững...

