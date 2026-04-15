Thị trường bất động sản đang vận động trong trạng thái "kép"
Phan Nam
15/04/2026, 17:12
Thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước “điểm khởi đầu” của một chu kỳ mới – nơi mà giá trị thực, tính minh bạch và sự bền vững sẽ là những yếu tố quyết định thành công…
Chiều 15/4/2026, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã tổ chức họp về thị trường Bất động sản quý 1/2026 và tổ chức toạ đàm: “Biến động
vĩ mô & chu kỳ tái cấu trúc".
Báo cáo của VARS tại sự
kiện cho biết thị trường bất động sản đang bước vào một trong những giai đoạn
sàng lọc mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Quá trình này không chỉ xuất
phát từ các yếu tố nội tại của thị trường mà còn chịu tác động trực tiếp từ các
biến số vĩ mô như lãi suất, tỷ giá, áp lực lạm phát và những bất ổn địa chính
trị toàn cầu. Tuy nhiên, chính trong quá trình sàng lọc đó, cấu trúc thị trường
đang dần được tái định hình theo hướng chất lượng, an toàn và bền vững hơn.
SÁU ĐỊNH HƯỚNG TÁI CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG
Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản
Việt Nam, Chủ tịch VARS, thị trường bất động sản đang vận hành trong trạng thái
“kép”: vừa chịu tác động từ các biến số vĩ mô, vừa tự điều chỉnh thông qua quá
trình sàng lọc và tái cấu trúc nội tại. Trong bối cảnh này, thay vì tăng trưởng
ồ ạt, dòng tiền có xu hướng chọn lọc kỹ lưỡng hơn. Một trong những điểm đáng
chú ý nhất là sự phân hoá mạnh mẽ giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Các
doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, năng lực quản trị và pháp lý tốt đang chủ động
mở rộng quy mô, gia tăng thị phần thông qua phát triển dự án mới, mua bán - sáp
nhập và tích lũy quỹ đất. Ngược lại, các doanh nghiệp yếu kém buộc phải thu hẹp
hoạt động hoặc rút lui khỏi thị trường.
Lãnh đạo VARS cũng nhìn nhận rằng áp lực lãi suất cho vay
mua nhà duy trì ở mức cao trong thời gian qua cũng góp phần tạo nên sự thanh lọc
này. Khi chi phí vốn không còn rẻ, nhà đầu tư buộc phải tính toán kỹ lưỡng hơn,
ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và tiềm năng khai
thác thực tế. Điều này giúp hạn chế tình trạng đầu cơ, thổi giá – vốn là
nguyên nhân gây bất ổn trong nhiều chu kỳ trước.
"Thị trường hiện nay
không dành cho những cuộc chơi “lướt sóng” ngắn hạn, mà đang hướng tới giá trị
dài hạn. Đây chính là giai đoạn “thay da đổi thịt” cần thiết để thị trường trưởng
thành hơn. Việc chuyển dịch từ “lượng” sang “chất” không chỉ là xu hướng tất yếu,
mà còn là tiền đề để thị trường phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng
trưởng kinh tế quốc gia trong những năm tới”, ông Đính phân tích.
Đồng quan điểm, ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc SGO Homes,
Phó Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, cũng
nhận định: mặc dù quá trình sàng lọc hiện nay đang tạo ra nhiều áp lực trong ngắn
hạn nhưng đây là điều kiện cần thiết để thị trường vận hành minh bạch hơn,
chuyên nghiệp hơn và bền vững hơn trong dài hạn. Trong bối cảnh đó, thị trường
được dự báo sẽ tái cấu trúc theo 6 xu hướng chủ đạo.
Thứ nhất, tái cấu trúc nguồn cung theo hướng tập trung hóa
và nâng chuẩn, ưu tiên các dự án xanh, bền vững và có chất lượng cao.
Thứ hai, tái cấu trúc không gian phát triển, với xu hướng dịch
chuyển theo hạ tầng và hình thành các đô thị tích hợp, đa chức năng.
Thứ ba, tái cấu trúc kênh vốn khi dòng tiền không còn rẻ, buộc
các chủ thể phải hướng tới cấu trúc tài chính an toàn và bền vững hơn.
Thứ tư, tái cấu trúc hành vi người mua theo hướng ưu tiên
giá trị sử dụng thực và hiệu quả khai thác dài hạn thay vì kỳ vọng tăng giá ngắn
hạn.
Thứ năm, tái cấu trúc
lực cầu, trong đó nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn sẽ tiếp tục đóng vai trò nền
tảng cho sự ổn định của thị trường.
Thứ sáu, tái cấu trúc cơ chế vận hành thị trường theo
hướng phân hóa sâu sắc hơn, đồng thời từng bước tiệm cận các chuẩn mực phát triển
bền vững.
BA YẾU TỐ THEN CHỐT ĐÓNG VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH
“Trong thời gian tới, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục chịu
tác động từ các yếu tố vĩ mô và áp lực tài chính. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh
đó, cơ hội sẽ mở ra rõ nét hơn đối với các chủ thể có năng lực, chiến lược rõ
ràng và khả năng thích ứng tốt”, ông Chung nhìn nhận.
Phân tích về những yếu tố tác động tới thị trường trong tương lai, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) đã đưa ra ba yếu tố then
chốt sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình chu kỳ tăng trưởng mới của
thị trường.
Trước hết là sự hoàn thiện của hành lang pháp lý. Trong những
năm gần đây, Chính phủ đã liên tục rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy định
liên quan đến đất đai, đầu tư và kinh doanh bất động sản. Việc tháo gỡ các “điểm
nghẽn” pháp lý không chỉ giúp giải quyết hàng loạt dự án tồn đọng, mà còn tạo
điều kiện thuận lợi cho các dự án mới được triển khai nhanh chóng và minh bạch
hơn.
Thứ hai là sự bứt phá của hạ tầng. Đầu tư công đang được đẩy
mạnh với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như cao tốc, sân bay, và các tuyến
vành đai. Hạ tầng phát triển không chỉ giúp kết nối các vùng kinh tế, mà còn tạo
ra các cực tăng trưởng mới, kéo theo sự gia tăng giá trị bất động sản một cách
bền vững. Đây là yếu tố mang tính nền tảng, giúp thị trường phát triển dựa trên
nhu cầu thực thay vì đầu cơ.
Thứ ba là môi trường chính trị – kinh tế ổn định và định hướng
phát triển rõ ràng. Với chiến lược lấy doanh nghiệp làm trung tâm, Việt Nam
đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Sự
tham gia của dòng vốn ngoại không chỉ mang lại nguồn lực tài chính mà còn góp
phần nâng cao tiêu chuẩn phát triển và quản trị của thị trường.
“Về dài hạn, với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng
được duy trì, hệ thống hạ tầng tiếp tục được đầu tư mở rộng, cùng với quyết tâm
cao của bộ máy chính trị và sự tham gia chủ động của cộng đồng doanh nghiệp,
triển vọng phát triển bền vững của thị trường bất động sản là hoàn toàn có cơ sở.
Đây không chỉ là niềm tin, mà còn là xu hướng tất yếu trong tiến trình phát triển
của thị trường”, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng VARSIRE, nhận định.
Mức độ quan tâm không đồng đều đối với chung cư, đất nền và nhà riêng trong quý 1/2026
16:07, 15/04/2026
TP. HCM: Yêu cầu công khai nguồn thu từ phần diện tích chung tại các chung cư
11:32, 15/04/2026
Mức độ quan tâm không đồng đều đối với chung cư, đất nền và nhà riêng trong quý 1/2026
Trong quý 1/2026, mức độ quan tâm giữa các loại hình bất động sản như chung cư, đất nền và nhà riêng có sự phân hóa, cho thấy nhu cầu thị trường đang có những thay đổi nhất định…
Bất động sản lõi đô thị Đà Nẵng hút dòng tiền?
Khi du lịch, hàng không và đô thị trung tâm cùng phục hồi, dòng tiền đầu tư có xu hướng tìm về những tài sản nằm ở lõi khai thác thực của thành phố.
TP. HCM: Yêu cầu công khai nguồn thu từ phần diện tích chung tại các chung cư
Nguồn thu từ hoạt động khai thác dịch vụ đối với phần diện tích chung và lãi phát sinh từ tiền gửi kinh phí bảo trì, sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ sẽ được nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì và được sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư…
Nghệ An: Đấu giá 23 khu đất có tổng diện tích 210.000 m2
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với quy mô 23 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Các khu đất có tổng diện tích hơn 210.000 m2, phân bổ ở nhiều địa phương, bao gồm cả quỹ đất chuyển tiếp và các khu đất mới đề xuất...
Huế: Miễn giảm 50% tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên từ 20/4/2026
Từ ngày 20/4/2026, Thành phố Huế sẽ thực hiện miễn hoặc giảm 50% tiền thuê nhà cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên trên địa bàn…
