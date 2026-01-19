Thị trường bất động sản Việt Nam đang từng bước "chuyển nhịp"

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 19/01/2026
Thanh Xuân
19/01/2026, 14:01
Tại sự kiện công bố báo cáo Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam năm 2025 và dự báo năm 2026 với chủ đề “Chuyển nhịp”, do Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) tổ chức, các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản nhà ở năm 2025 đã ghi nhận sự phục hồi tương đối rõ nét.
Theo báo cáo của Dat Xanh Services, năm 2025, nguồn cung nhà ở sơ cấp toàn thị trường ước đạt hơn 133.000 sản phẩm, tăng trên 50% so với năm 2024. Cùng với đó, tỷ lệ hấp thụ chung đạt khoảng 40% – 45%, tương ứng gần 67.000 sản phẩm giao dịch thành công, cho thấy niềm tin thị trường đang dần được khôi phục, dù mức độ phục hồi còn mang tính phân hóa theo khu vực và dự án…
Về diễn biến thị trường trong năm 2026, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Giám đốc R&D Dat Xanh Services, đánh giá trong bối cảnh kinh tế vĩ mô được dự báo ổn định và chính sách điều hành theo hướng thận trọng, thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam nhiều khả năng sẽ chuyển biến tích cực hơn, nhất là ở khía cạnh nguồn cung mới. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng và khả năng hấp thụ còn phụ thuộc vào nhiều biến số, qua đó, hình thành ba kịch bản phát triển gồm: kịch bản thách thức, kịch bản kỳ vọng và kịch bản lý tưởng.
Ở kịch bản lý tưởng, khi điều kiện vĩ mô diễn biến thuận lợi và mặt bằng lãi suất duy trì ở vùng thấp, nguồn cung dự báo tăng 40% – 50%; giá bán tăng 10% – 15%; lãi suất thả nổi duy trì từ 9% – 11%; còn tỷ lệ hấp thụ đạt 50% – 60%. Đây là kịch bản tăng trưởng mạnh, song phụ thuộc lớn vào khả năng nới lỏng chính sách, và sự cải thiện đồng thời của nhiều yếu tố nền tảng.
Với kịch bản kỳ vọng, thị trường vận hành theo nhịp tăng trưởng có kiểm soát, phản ánh sát nhất trạng thái “chuyển nhịp” của năm 2026. Theo đó, nguồn cung tăng 30% – 40%; giá bán tăng 5% – 10%; lãi suất thả nổi dao động khoảng 10% – 12%; tỷ lệ hấp thụ đạt 40% – 50%.
Trong khi ở kịch bản thách thức, nếu chi phí vốn gia tăng và chính sách tiền tệ được kiểm soát chặt, nguồn cung dự báo tăng 20% – 30%; giá bán tăng nhẹ 2% – 5%; lãi suất thả nổi ở mức 12% – 14%; còn tỷ lệ hấp thụ dao động 25% – 35%.
Theo các chuyên gia, nếu các giải pháp và thông tin liên quan chính sách điều hành bất động sản của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước không phát huy tốt như kỳ vọng, nghĩa là chỉ kiểm soát hoạt động bất động sản chứ không siết hoạt động bất động sản, thì nhiều khả năng thị trường bất động sản năm 2026 sẽ rơi vào kịch bản thách thức.
"Thị trường bất động sản nhà ở năm 2026 chưa quay lại chu kỳ tăng trưởng nóng mà vận hành theo hướng chọn lọc hơn, đúng với tính chất của một thị trường đang “chuyển nhịp” sang giai đoạn phát triển bền vững hơn”, bà Kim Thoa lưu ý.
Khởi đầu Mùa Lễ Hội bằng những vạt mai vàng rực rỡ, phân khu Rừng Mai Eco Retreat của nhà sáng lập Ecopark mang đến một không gian sống tươi mới, năng động, tràn đầy năng lượng kết nối, nơi thiên nhiên, tiện ích và không khí lễ hội hòa quyện trong từng bước chân, nhịp sống của cộng đồng cư dân.
Với việc được giao cải tạo nút giao thông giữa Quốc lộ 3 (QL.3) mới và Quốc lộ 18 (QL.18), Hưng Ngân Group không chỉ góp phần giải quyết bài toán giao thông trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh mà còn mở ra hành lang liên kết hoàn hảo cho dự án Khu đô thị Kim Đô City quy mô khoảng 460ha tại xã Yên Phong và xã Văn Môn.
Là sự kết hợp giữa nghệ thuật chế tác kim hoàn bậc thầy và những giá trị vượt trội của bất động sản hạng sang, Emerald Symphony không chỉ kiến tạo không gian sống dành riêng cho giới tinh hoa đất Cảng mà định vị như một tài sản khan hiếm với tiềm năng tăng giá bền vững theo thời gian.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong năm 2025, giá chung cư tăng từ 20-30% so với năm 2024, trong đó, một số khu vực tăng trên 40%, nhất là phân khúc trung và cao cấp.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: