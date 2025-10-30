Thị trường chung vẫn đang kiểm định lại cung cầu

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/10/2025

Kết phiên ngày 30/10, VN-Index giảm 16,26 điểm, tương đương 0,96% xuống mốc 1.669,57 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 1,08 điểm, tương đương 0,4% xuống 266,96 điểm.

VN-Index đang thiết lập vùng dao động trong vùng từ 1.600-1.620 điểm đến 1.715-1.725 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đang thiết lập vùng dao động trong vùng từ 1.600-1.620 điểm đến 1.715-1.725 điểm. Diễn biến này được xem là cần thiết để giúp thị trường tích lũy thêm xung lực và chờ đợi các yếu tố hỗ trợ mới trước khi trở lại với xu hướng tăng trung hạn. Diễn biến hồi phục của các nhóm cổ phiếu vẫn sẽ phân hóa.

Đối với các vị thế đang nắm giữ tiếp tục duy trì trạng thái bằng các lệnh trailing stop.

Các hoạt động mua trading chỉ nên thực hiện ở các thời điểm thị trường xuất hiện rung lắc trong phiên. Tập trung ở các nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, khu công nghiệp...”.

VN-Index tiếp tục giằng co trong biên độ rộng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Xu hướng giằng co trong biên độ lớn tiếp diễn trong ngày hôm nay trước khi VN-Index đóng cửa tại mốc 1,669.57 điểm, giảm hơn 16 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Bất động sản. Ở chiều ngược lại, ngành Công nghệ thông tin, Bảo hiểm,… có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng hơn 1,000 tỷ đồng trên sàn HSX; bán ròng trên sàn HNX và mua ròng nhẹ trên sàn UPCOM. Thị trường hiện tại đang giao dịch dưới SMA20, ngưỡng này hiện trở thành kháng cự ngắn hạn của VN-Index”.

Chỉ số VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.620 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, chỉ số VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.620 điểm, giá thấp nhất tháng 09/2025 và kháng cự 1.700 điểm - 1.710 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay và giá cao nhất tháng 9/2025. Điểm tích cực là thị trường phân hóa tốt trong vùng giá này, lực cầu giá thấp gia tăng tốt. Áp lực cung giá cao vẫn tiếp tục gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự, nhất là đối với các mã đã có giai đoạn tăng mạnh.

Ngắn hạn chỉ số VN-Index tích lũy và phân hóa với chất lượng thị trường cải thiện dựa trên kết quả kinh doanh quý 3/2025 công bố tích cực. Thị trường phân hóa theo: (1) Áp lực bán mạnh đối với các mã đã có giai đoạn tăng mạnh, có tỉ lệ đòn bẩy dư nợ cao...(2) Phục hồi tốt, dòng tiền và xu hướng cải thiện với các mã, nhóm mã cơ bản tốt, có giai đoạn điều chỉnh kéo dài, giá về vùng giá tháng 04,05/2025, thời điểm giảm mạnh do áp thuế và kết quả kinh doanh tích cực, như chúng tôi đã đề cập. Chúng tôi cũng không khuyến nghị gia tăng VN-Index ở vùng giá kháng cự ngắn hạn quanh 1.700 điểm. Tuy nhiên nhà đầu tư vẫn có thể chọn lọc các cơ hội đầu tư dựa trên vùng định giá hợp lý của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý 3/2025 tăng trưởng tốt.

Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 16 điểm (-1,0%), đóng cửa ở mức 1.669,6 điểm. VN-Index giảm điểm chủ yếu do áp lực bán từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu VIC. Mặc dù vậy, một số cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản tiếp tục thu hút dòng tiền, giúp hạn chế đà giảm của thị trường.

VN-Index tiếp tục kiểm định vùng kháng cự quanh 1.700. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Với việc mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 sắp kết thúc và thị trường đi vào vùng trống thông tin, chúng tôi cho rằng VN-Index chưa có động lực tăng điểm mạnh và sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang trong vùng 1,630 - 1,700 trong các phiên tới. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và quan sát thêm diễn biến thị trường”.

VN-Index vẫn đang ở giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thị trường vẫn có khả năng sẽ tiếp tục đi ngang

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp và mức kháng cự ngắn hạn của chỉ số VN-Index là 1.721 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang ở giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thị trường vẫn có khả năng sẽ tiếp tục đi ngang cho nên thị trường sẽ có diễn biến phân hóa và thanh khoản vẫn có thể ở mức thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư đang dần lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20-40% danh mục và tiếp tục xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”.

Thị trường chung vẫn đang kiểm định lại cung cầu

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc với một nến đỏ thân dài và bóng dưới ngắn, cho thấy phe bán áp đảo trên thị trường trong phiên giao dịch hôm nay.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục vận động quanh vùng 1670-1690 cùng với thanh khoản có phần giảm so với phiên cùng kỳ thể hiện sự giằng co của thị trường. Đồng thời, chỉ báo RSI và MACD vẫn không có sự thay đổi nhiều so với phiên trước đó cho thấy thị trường chung vẫn đang kiểm định lại cung cầu và cần chú ý khả năng giằng co trong ngắn hạn với vùng hỗ trợ gần nhất 1.640-1.650 tương đương vùng đáy cũ gần nhất của chỉ số.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động bám sát đường MA20 và dải Bollinger band bo hẹp thể hiện cho vận động đi ngang tích lũy của VN Index quanh vùng điểm 1.670-1.690. Cùng với đó, chỉ báo CMF vẫn duy trì dưới mốc 0 cho thấy dòng tiền đang phân hóa và chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường.

Thị trường ghi nhận sự phân hóa mạnh trong phiên hôm nay khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán mạnh trong phiên, nhưng ngược lại cũng có một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ ghi nhận mức tăng tích cực. Đóng góp phần lớn vào giảm của chỉ số chung đến từ sắc đỏ của nhóm Vingroup cũng như một số cổ phiếu ngân hàng khác. Trong bối cảnh mức độ biến động trong phiên của chỉ số vẫn lớn đi cùng diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành và cổ phiếu, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường để có thể kịp thời cơ cấu danh mục nếu thị trường xuất hiện biến động mạnh mất ngờ, đặc biệt là các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên chủ động quản trị rủi ro và hạ tỉ trọng đòn bẩy, đồng thời giữ sức mua và tâm lý ổn định để có thể tận dụng những nhịp rung lắc của thị trường nhằm tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.