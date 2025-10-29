Xu hướng của VN-Index sẽ tiếp tục biến động trong vùng giá 1.630 - 1.700

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/10/2025

Kết phiên ngày 29/10, VN-Index tăng 5,33 điểm, tương đương 0,32% lên mốc 1.685,83 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 1,26 điểm, tương đương 0,47% lên 268,04 điểm.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm trong các phiên cuối tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự quanh 1.700 điểm trong các phiên cuối tuần. Tuy nhiên, sự phân hóa hồi phục giữa các nhóm cổ phiếu sẽ diễn ra khi thị trường sẽ cần phải hấp thụ lượng cung giá cao trong phiên giảm mạnh ngày 27/10 và hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ diễn ra vào cuối tuần cũng sẽ ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Các hoạt động mua trading chỉ nên thực hiện ở các thời điểm thị trường xuất hiện rung lắc trong phiên. Tập trung ở các nhóm cổ phiếu cơ bản điều chỉnh mạnh trong thời gian vừa qua.

Một số ngành đáng chú ý như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, khu công nghiệp...”.

VN-Index khả năng cao sẽ tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.625 – 1.670

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index trải qua một phiên giao dịch giằng co cân sức trong ngày hôm nay và kết phiên tại mốc 1.685,83 điểm, tăng hơn 5 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hóa chất, Tài nguyên cơ bản,… Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này quay trở lại bán ròng gần 1.5 nghìn tỷ trên sàn HSX, đồng thời cũng bán ròng trên hai sàn còn lại. Biên độ dao động lớn với dòng tiền bán – mua cân bằng khiến diễn biến sắp tới trong ngắn hạn khó đoán định. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng, VN-Index khả năng cao sẽ tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.625 –1.670”.

Chỉ số VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.620 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, chỉ số VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.620 điểm, giá thấp nhất tháng 09/2025 và kháng cự 1.700 điểm - 1.710 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay và giá cao nhất tháng 9/2025. Điểm tích cực là thị trường phân hóa tốt trong vùng giá này, lực cầu giá thấp gia tăng tốt. Tuy nhiên áp lực cung giá cao vẫn sẽ tiếp tục gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự.

Ngắn hạn chỉ số VN-Index tích lũy và phân hóa với chất lượng thị trường cải thiện dựa trên kết quả kinh doanh quý 3/2025 công bố tích cực. Cơ hội sinh lợi ngắn hạn và phục hồi tốt tập trung nhiều ở các mã, nhóm mã đã có thời gian tích lũy kéo dài, giá phục hồi tốt ở vùng giá tháng 04,05/2025 và kết quả kinh doanh tăng trưởng như đã đề cập. Trong những báo cáo trước, chúng tôi cũng đã đưa ra quan điểm chọn lọc các cơ hội đầu tư dựa trên vùng định giá hợp lý của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý 3/2025 tăng trưởng tốt. Tuy nhiên không khuyến nghị gia tăng tỉ trọng khi VN-Index ở vùng giá kháng cự ngắn hạn quanh 1.700 điểm.

Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Xu hướng của chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục biến động trong vùng giá 1.630 - 1.700 trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 5,3 điểm (+0,3%), đóng cửa ở mức 1.685,8 điểm. Thị trường tăng điểm nhờ lực cầu lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, trong đó nhóm Ngân hàng là nhóm dẫn dắt chính.

Trong phiên hôm nay, dòng tiền lan tỏa tại nhiều nhóm ngành với độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực mặc dù chịu áp lực giảm điểm từ nhóm Vingroup. Mặc dù vậy, chỉ số VN-Index vẫn chưa thể vượt qua vùng kháng cự 1.700 điểm. Ngoài ra, thanh khoản thị trường thấp cho thấy nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng. Do đó, chúng tôi cho rằng xu hướng của chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục biến động trong vùng giá 1.630 - 1.700 trong các phiên tiếp theo. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi khi thị trường tăng mạnh và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.721 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.721 điểm. Đồng thời, điểm tích cực là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã tích cực hơn cho nên rủi ro ngắn hạn tiếp tục giảm dần, nếu chỉ số VN-Index vượt được mức kháng cự 1.721 điểm thì mô hình hai đáy có thể xác nhận. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh và xác nhận trong vùng lạc quan.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm, trong đó xu hướng ngắn hạn của chỉ số VNSmallcaps và Upcom được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 20-40% danh mục và xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”.

Thị trường đang trong giai đoạn kiểm định lại cung-cầu ở vùng điểm 1.670-1.690

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Doji cho thấy sự giằng co của chỉ số quanh vùng hỗ trợ 1.685 cùng với thanh khoản duy trì ở ngưỡng thấp thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục vận động quanh vùng hỗ trợ 1685 cùng với thanh khoản có phần giảm so với phiên cùng kỳ thể hiện sự giằng co của thị trường. Đồng thời, chỉ báo RSI và MACD vẫn không có sự thay đổi so với phiên trước đó cho thấy xu hướng đi ngang của thị trường và cần chú ý khả năng giằng co trong ngắn hạn, nhất là khi chỉ số cũng đang tiệm cận vùng kháng cự quanh 1.700.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động bám sát đường biên trên của dải Bollinger band và đang tiếp tục bo hẹp thể hiện cho vận động đi ngang tích lũy của VN-Index quanh vùng điểm 1.670-1.690. Cùng với đó, chỉ báo CMF vẫn dưới 0 cho thấy dòng tiền đang vẫn đang có sự phân hóa và chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường.

Diễn biến giằng co trong phiên hôm nay là thường thấy sau khi chỉ số đã có một nhịp hồi phục sau đà giảm mạnh. Thị trường đang trong giai đoạn kiểm định lại cung-cầu ở vùng điểm 1.670-1.690. Đồng thời, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh, rung lắc trong phiên để giải ngân mua mới hoặc gia tăng tỷ trọng đối với một số nhóm ngành đã tạo nền ở các vùng giá chiết khấu sâu hoặc vừa mới bắt đầu bứt phá đi lên từ nền, như bán lẻ, đầu tư công, và ngân hàng”.

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng hỗ trợ 1.216 - 1.217 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.685,83 điểm, tăng 5,33 điểm (+0,32%). KLGD khớp lệnh 824 triệu đơn vị.

Chỉ số VN-Index tiếp tục vận động giằng co trong biên độ hẹp 1.675 – 1.700. Quá trình cân bằng của VN-Index sẽ được theo dõi thông qua phản ứng tại các vùng biên của nền tích lũy. Bên cạnh đó, mức độ đồng thuận của dòng tiền ngắn hạn sẽ là yếu tố xác định khả năng hình thành xu hướng kế tiếp”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.