Thị trường cổ phiếu toàn cầu 158 nghìn tỷ USD qua một biểu đồ

Năm 2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu đạt mức kỷ lục 157,8 nghìn tỷ USD, tăng hơn 25 nghìn tỷ USD so với năm trước...

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện quy mô các thị trường cổ phiếu lớn trên thế giới dựa trên giá trị vốn hóa năm 2025. Dữ liệu được tổng hợp từ Liên đoàn Các sở giao dịch chứng khoán thế giới và Hiệp hội Công nghiệp chứng khoán và Thị trường tài chính Mỹ (SIFMA).

Với tổng vốn hóa 68,9 nghìn tỷ USD, Mỹ là thị trường cổ phiếu lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 44% giá trị toàn cầu.

Nước này có hai sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới là Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq. Cổ phiếu của phần lớn doanh nghiệp niêm yết lớn nhất nước Mỹ được giao dịch trên hai sàn này.

Vị thế của Mỹ trên thị trường cổ phiếu toàn cầu ngày càng được củng cố trong hơn một thập niên qua. Năm 2012, nước này chiếm khoảng một phần ba tổng vốn hóa thế giới. Đến năm 2025, tỷ trọng tăng thêm hơn 10 điểm phần trăm, lên khoảng 44%.

Sự tăng trưởng mạnh của các doanh nghiệp công nghệ niêm yết tại Mỹ như Apple, Alphabet và NVIDIA là một trong những yếu tố thúc đẩy xu hướng này. Các công ty trên đều thuộc nhóm “Magnificent Seven”, gồm bảy doanh nghiệp công nghệ lớn có ảnh hưởng mạnh đến thị trường chứng khoán Mỹ.

Trung Quốc là thị trường cổ phiếu lớn thứ hai thế giới, đứng ngay trước Liên minh châu Âu (EU). Nếu làm tròn, vốn hóa của cả hai thị trường đều đạt khoảng 15,5 nghìn tỷ USD.

Dù có quy mô lớn, Trung Quốc và EU có quy mô chưa bằng 1/4 thị trường cổ phiếu Mỹ. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp lớn của Trung Quốc cũng niêm yết tại Hồng Kông, nơi thị trường cổ phiếu có tổng vốn hóa 6,1 nghìn tỷ USD.

Thị trường cổ phiếu Trung Quốc và EU đều chịu tác động từ những bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, giá trị cổ phiếu niêm yết tại EU vẫn tăng gần 40% so với năm trước, nhờ phản ứng tích cực của nhà đầu tư trước việc Đức tăng chi tiêu và môi trường chính sách tại châu Âu ít bất định hơn so với Mỹ.

Ngoài Trung Quốc, châu Á còn có một số thị trường cổ phiếu lớn khác, trong đó Ấn Độ đạt tổng vốn hóa 10,6 nghìn tỷ USD, Nhật Bản đạt 7,6 nghìn tỷ USD và Singapore đạt 824 tỷ USD.

Trong số ba thị trường trên, Ấn Độ ghi nhận mức tăng thấp nhất trong năm 2025. Cổ phiếu nước này chỉ tăng bình quân 2,5%, trong khi mức tăng trung bình của thị trường cổ phiếu toàn cầu đạt gần 19%.

Một nguyên nhân quan trọng là Ấn Độ thiếu những doanh nghiệp nội địa dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Vì vậy, khi làn sóng AI thúc đẩy cổ phiếu tại Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan tăng mạnh, nhà đầu tư đã chuyển vốn từ thị trường Ấn Độ sang các thị trường này.