Ngày cổ phiếu chào sàn, nhà sáng lập hãng robot Trung Quốc “kiếm” 13 tỷ USD

Chỉ sau một đêm, giá trị tài sản ròng của doanh nhân công nghệ Wang Xingxing, 36 tuổi, tăng thêm 13 tỷ USD...

Ông Wang Xingxing, nhà sáng lập Unitree - Ảnh: VCG/Getty/Forbes.

Trong phiên giao dịch đầu tiên với tư cách một công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Thượng Hải, cổ phiếu công ty sản xuất robot hình người Trung Quốc Unitree Robotics có lúc tăng gần 630%. Nhờ đó, giá trị tài sản ròng của nhà sáng lập công ty là ông Wang Xingxing tăng thêm khoảng 13 tỷ USD chỉ sau một đêm.

Ở thời điểm lập đỉnh của phiên, cổ phiếu này tăng hơn 629%. Về cuối phiên, cổ phiếu này thoái lui nhẹ, đóng cửa với mức tăng 460%, đạt 845 nhân dân tệ/cổ phiếu.

Theo tạp chí Forbes, ông Wang - người đồng thời giữ vai trò CEO và Giám đốc công nghệ của công ty - lần đầu tiên gia nhập câu lạc bộ tỷ phú thế giới vào đầu tháng 8, khi công ty có trụ sở tại Hàng Châu này huy động được 6,1 tỷ nhân dân tệ trong một đợt bán 40,4 triệu cổ phiếu với giá 150,8 nhân dân tệ/cổ phiếu. Tại thời điểm đó, cổ phần của ông Wang trong công ty có trị giá 2,4 tỷ USD.

Khi kết thúc phiên giao dịch ngày 19/8, giá trị tài sản của ông Wang, 36 tuổi, đạt 16 tỷ USD.

Sự hứng khởi của nhà đầu tư đã tăng cao khi họ có cơ hội mua cổ phiếu của Unitree - một công ty đã được Chính phủ Trung Quốc đưa vào danh sách các doanh nghiệp công nghệ có tầm quan trọng quốc gia.

Các ứng dụng thực tế cho robot hình người của Unitree vẫn còn hạn chế, song thị trường đang đặt cược vào tiềm năng của công ty trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ mạnh mẽ các ngành công nghiệp tiên tiến từ robot đến bán dẫn.

Ông Shen Meng, CE của ngân hàng đầu tư Chanson & Co. có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định: "Mức tăng 629% của cổ phiếu Unitree trong phiên chào sàn là hoàn toàn nằm trong dự báo. Nhưng robot hình người của Unitree mới chủ yếu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy và biểu diễn”.

Trong bản cáo bạch của vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty, Unitree nhấn mạnh rằng toàn bộ ngành công nghiệp robot hình người đang ở giai đoạn đầu của quá trình thương mại hóa.

Trước mắt, các robot hình người của Unitree sẽ chủ yếu được sử dụng cho nghiên cứu và phát triển cũng như biểu diễn trên sân khấu. Mục tiêu dài hạn là làm cho chúng hỗ trợ công việc trong nhà máy cũng như các công việc gia đình, khi chi phí phần cứng giảm và những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo giúp máy móc trở nên thông minh hơn - công ty cho biết.

Vụ IPO này mang về cho Unitree 6,1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 905 triệu USD.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, tiềm năng thương mại của robot hình người là rất lớn. Một báo cáo từ công ty nghiên cứu BofA Global Research vào tháng 4 năm nay dự báo số lượng robot hình người toàn cầu sẽ tăng từ 20.000 đơn vị vào năm ngoái lên 1,2 triệu đơn vị vào năm 2030, tạo thành một thị trường trị giá 37 tỷ USD trong vòng chưa đầy 5 năm. Báo cáo cũng lưu ý rằng khi khả năng của robot hình người được cải thiện, các máy móc này sẽ "dần dần được áp dụng trong các kịch bản công nghiệp và thương mại trong 3-4 năm tới."

Năm ngoái, doanh thu của Unitree đã tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,7 tỷ nhân dân tệ, trong khi lợi nhuận ròng tăng gần 200% lên 278,2 triệu nhân dân tệ - theo bản cáo bạch của công ty. Các robot hình người của công ty có giá bán trung bình là 166.400 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, Unitree đang phải đối mặt với những thách thức bao gồm rủi ro địa chính trị khi mở rộng thị trường ra bên ngoài Trung Quốc. Hồi tháng 7 năm nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố lệnh cấm nhập khẩu các robot hình người và chó robot bốn chân mới của Trung Quốc.

Năm ngoái, thị trường Mỹ chiếm 10% doanh thu của Unitree. Công ty cho biết trong bản cáo bạch rằng lệnh cấm không áp dụng cho các sản phẩm mà họ đã bán ở Mỹ, nhưng họ cần sự chấp thuận của Chính phủ Mỹ để có thể bán các mẫu robot mới hơn vào nước này.

Những robot nhảy múa của Unitree đã thu hút sự chú ý lớn khi tham gia biểu diễn trong các chương trình gala Tết Nguyên đán 2025 và 2026 của Trung Quốc. Công ty đã ra mắt một robot tốc độ cao có tên "Superman" ngay trước khi niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Sản phẩm này có thể nhảy cao tới hai mét và đạt tốc độ tối đa 12,66 mét mỗi giây - vượt qua kỷ lục của con người, theo công ty.

Đầu năm nay, Unitree đã gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc khi công bố GD01, một robot biến hình cao 3 mét có thể chở một phi công con người trong buồng lái, có giá từ 650.000 USD. Công ty định vị sản phẩm này như một công cụ có khả năng thích ứng với các môi trường phức tạp.