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Tổ chức trong nước tung tiền, gom hàng của khối ngoại bán ra tuần qua

Thu Minh

15/06/2026, 14:06

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 3.341,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì mua ròng 3.421 tỷ đồng.

VnEconomy

VN-Index kết thúc tuần 24/2026 tại 1.791,65 điểm, giảm mạnh 47,25 điểm, tương đương 2,57%, đánh dấu tuần điều chỉnh thứ tư liên tiếp và đóng cửa ở mức thấp nhất trong 9 tuần gần đây.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, phản ánh mức độ tham gia hạn chế của dòng tiền ngắn hạn. Cụ thể, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 12.435 tỷ đồng/phiên, giảm thêm 11,06% so với tuần trước và thấp hơn tới 35,42% so với trung bình 5 tuần.

Trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 17.359 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 13.556 tỷ đồng, giảm lần lượt 10,51% so với tuần trước và 34,67% so với trung bình 5 tuần. Đây tiếp tục là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ đầu năm 2025, cho thấy lực cầu chưa sẵn sàng quay trở lại.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.116,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 3.282,1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VNM, VCB, VJC, ACB, MSB, CII, BAF, SAB, GMD, KDH.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VHM, FPT, VPB, MBB, VIC, MSN, VIX, HPG, HDB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 132,7 tỷ đồng, trong đó bán ròng 58,5 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VPB, VHM, MSN, VND, GEX, HCM, SSI, HPG, MBB.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 5/18 ngành, chủ yếu là nhóm Ngân hàng và Du lịch, Giải trí. Top bán ròng gồm: ACB, STB, KDC, VJC, VIX, VNM, MSB, TPB, EVF.

Khối tự doanh bán ròng 91,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh bán ròng 80,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản và Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của khối tự doanh trong tuần này gồm: VPB, FUEVFVND, VCB, HAH, DCM, VNM, VHM, KDH, POW, BSR.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: ACB, HPG, FPT, MSN, VIB, CTG, MBB, TCB, STB, VCG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 3.341,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì mua ròng 3.421 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, trong đó giá trị lớn nhất là nhóm Hóa chất. Top bán ròng gồm: PDR, HCM, VNM, VND, VPB, PC1, HAH, VCB, KDH, CII.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng gồm: ACB, VIX, STB, KDC, MBB, TCB, FPT, VIC, HDB, HPG.

Trong tuần 24/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thực phẩm, Hàng cá nhân, Chăn nuôi và Thủy sản; trong khi giảm ở các nhóm Bất động sản, Công nghệ thông tin, Thép và Sản xuất dầu khí.

Trong tuần 24/2026, dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn VN30, tuy nhiên tỷ trọng đã giảm nhẹ so với tuần 23, trong khi dòng tiền có dấu hiệu cải thiện ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Cụ thể, tỷ trọng dòng tiền vào VN30 giảm xuống 59,4% từ mức 63,7% của tuần trước, trong khi VNMID tăng lên 33,3% và VNSML nhích lên 4,0% sau nhiều tuần suy yếu.

Xét về diễn biến giá, thị trường tiếp tục điều chỉnh trên diện rộng với VN30 giảm 2,11%, VNMID giảm 1,11% và VNSML giảm 0,62%. Đáng chú ý, VN30 giảm mạnh hơn phần còn lại của thị trường, cho thấy áp lực bán đã lan sang nhóm cổ phiếu trụ.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân giảm mạnh ở VN30 (-17,0%, tương ứng giảm 1.516,7 tỷ đồng), trong khi VNMID gần như đi ngang (-1,0%) và VNSML giảm 4,8%. Diễn biến này cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn yếu, nhưng mức độ co cụm vào nhóm cổ phiếu trụ đã hạ nhiệt so với tuần trước.

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