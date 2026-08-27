Thị trường "đói" dữ liệu đáng tin cậy

Trong bối cảnh Việt Nam phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn, tính minh bạch để tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu, dù dữ liệu trong nền kinh tế rất dồi dào, nhưng việc tìm kiếm những dữ liệu đáng tin cậy lại là một thách thức...

CRIF Forum Vietnam 2026 quy tụ các diễn giả từ Bộ Tài chính, UK Export Finance, International Finance Corporation (IFC), Dragon Capital Vietnam, cùng nhiều tổ chức trong và ngoài nước.

Tại Diễn đàn CRIF Forum Vietnam 2026 được tổ chức ngày 27/8, ông Nguyễn Minh Tú, Tổng Giám đốc Công ty TNHH CRIF D&B Việt Nam, nhấn mạnh rằng Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế có độ mở cao và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng như sự tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhưng trong giai đoạn tới, theo ông Tú, Việt Nam còn đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ hơn, đó là duy trì tăng trưởng GDP hai con số.

Cùng với những chính sách mới như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đây được xem là giai đoạn tăng tốc có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Tú cũng nhìn nhận hội nhập sâu rộng cũng đồng nghĩa với việc có thêm những rủi ro và cũng phải chịu những tác động trực tiếp từ làn sóng biến động từ kinh tế và địa chính trị trên toàn thế giới. Việt Nam cũng phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn, tính minh bạch để tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và các lĩnh vực liên quan.

Thực tế hiện nay cho thấy, dữ liệu trong nền kinh tế rất dồi dào, nhưng việc tìm kiếm những tín hiệu đáng tin cậy để đưa ra quyết định chính xác lại là một thách thức. Đặc biệt, việc xác định đâu là những dữ liệu có thể tin tưởng, kiểm chứng và khai thác hiệu quả vẫn là một bài toán không đơn giản.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính, cho biết việc xây dựng và phát huy giá trị của dữ liệu đang được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Theo ông Thọ, cơ quan quản lý đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Những chính sách này từng bước hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ quản trị quốc gia, phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính.

Tinh thần đó được thể hiện xuyên suốt từ Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đang tiếp tục triển khai Chiến lược Dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026-2030, Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cùng nhiều chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mục tiêu là hình thành một hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, minh bạch, an toàn và đáng tin cậy, qua đó nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.

Định hướng này đang được cụ thể hóa rõ nét trong lĩnh vực dữ liệu doanh nghiệp. Theo ông Thọ, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp hiện được nâng cấp và mở rộng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ và kết nối liên thông với các hệ thống thông tin chuyên ngành trên phạm vi toàn quốc, từ trung ương đến địa phương, từ các bộ, ngành đến cơ sở.

Sự kết nối và vận hành thống nhất không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch, độ tin cậy và khả năng kiểm chứng của thông tin doanh nghiệp trên thị trường, mà còn hạn chế tình trạng đầu tư, quản lý chồng chéo, qua đó tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí và nguồn lực cho cả cơ quan nhà nước lẫn cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết việc phát triển cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đang được thúc đẩy theo ba định hướng lớn.

Thứ nhất, chuyển từ tư duy thu thập và quản lý dữ liệu đơn thuần sang chủ động khai thác dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định và tạo ra giá trị cho nền kinh tế.

Thứ hai, chuyển từ các cơ sở dữ liệu riêng lẻ sang hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia có khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả.

Thứ ba, chuyển từ hỗ trợ chuyển đổi số đơn thuần sang nâng cao năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên nền tảng dữ liệu dùng chung.

Với vai trò là cơ quan đồng hành cùng khu vực kinh tế tư nhân, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể đang tập trung triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực chuyển đổi số, chuyển đổi kép và quản trị dựa trên dữ liệu.

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống thông tin doanh nghiệp, cơ quan này cũng đẩy mạnh phát triển các công cụ đánh giá nền tảng số và hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch của thông tin, tăng cường năng lực quản trị, cải thiện khả năng tiếp cận tài chính và mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác trong và ngoài nước.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, CRIF Vietnam và Trung tâm Hỗ trợ Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (APED), Bộ Tài chính, đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU), thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam nâng cao năng lực chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tăng cường tính minh bạch về ESG và nâng cao mức độ sẵn sàng tiếp cận nguồn tài chính xanh.