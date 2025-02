Thị trường Hoa Kỳ tiếp tục là điểm sáng của ngành gỗ xuất khẩu

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 1/2025 đạt 1,42 tỷ USD, giảm 9,7% so với tháng 12/2024 và giảm 3,7% so với tháng 1/2024. Các thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 1/2025 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 780 triệu USD, giảm 4,8%; Nhật Bản với 166 triệu USD, tăng 2,8%; Trung Quốc với 139 triệu USD, giảm 17,5%... so với cùng kỳ năm 2024.

THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở TẠI HOA KỲ ĐANG PHỤC HỒI

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2024 đạt 16,25 tỷ USD, tăng 20,3% so với năm 2023. Trong đó, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt 9,1 tỷ USD, chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong năm 2024.

Trong tháng 1/2025, Hoa Kỳ vẫn là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 54,9% trong tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Một báo cáo do MBS, công ty chứng khoán trực thuộc Ngân hàng Quân đội MB, vừa công bố cho rằng thị trường Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là điểm sáng của ngành gỗ xuất khẩu Việt Nam trong năm 2025. Theo đó, thị trường nhà tại Hoa Kỳ đang phục hồi mạnh mẽ hơn, số nhà mới bán được sẽ cải thiện hơn vào năm 2025, qua đó thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ.

Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) cũng nhận định rằng việc Fed tiếp tục thực hiện kế hoạch cắt giảm lãi suất trong năm 2025 sẽ tạo dư địa cho các ngân hàng giảm lãi suất cho vay mua nhà 30 năm tại Hoa Kỳ. Mặc dù sẽ khó quay trở lại mức 6%, nhưng MBA dự đoán lãi suất cho vay mua nhà 30 năm tại Hoa Kỳ sẽ hạ nhiệt và giảm về mức 6,4% (giảm 0,35% so với hiện tại) vào cuối năm 2025, giúp vực dậy thị trường nhà ở. Đặc biệt, số lượng giấy phép xây dựng nhà ở tại Hoa Kỳ, tuy chưa quay trở lại mức cao như trong năm 2022, nhưng đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng 12/2024 khi tăng nhẹ 5,2% so với tháng 11/2024.

Trích dẫn các nhận định trên, MBS cho rằng với kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed và những diễn biến thị trường nhà ở tại Hoa Kỳ, giá gỗ toàn cầu sẽ chịu áp lực điều chỉnh theo hướng phục hồi tích cực vào nửa sau năm 2025. Giá bán trung bình của các sản phẩm gỗ cũng từ đó sẽ được hưởng lợi và tăng tương ứng, thúc đẩy doanh thu của các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Sau đợt biến động mạnh của hai năm 2021 và 2022, giá gỗ thế giới trong trung hạn có xu hướng biến động tương đối ổn định quanh mức giá trung bình 510 USD/1.000 board feet, giúp các doanh nghiệp giảm rủi ro từ biến động giá nguyên liệu. Bên cạnh đó, việc giá gỗ thế giới có xu hướng biến động ổn định hơn giúp các doanh nghiệp dễ dàng lập kế hoạch sản xuất, cân đối chi phí nguyên liệu tùy thuộc vào nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường chính.

CƠ HỘI LỚN CHO XUẤT KHẨU GỖ CỦA VIỆT NAM

Đánh giá về thị trường xuất khẩu gỗ của Việt Nam, ông Huỳnh Thanh Vạn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty S Furniture - một doanh nghiệp lớn trong ngành gỗ Việt Nam - cho rằng Hoa Kỳ là thị trường quan trọng nhất đối với ngành gỗ của Việt Nam.

Hiện nay, thị trường này đang rất ổn định, hơn nữa, quốc gia này vừa xảy ra cháy rừng rất lớn, rất nhiều dự án lớn bị mất đi, dẫn đến nhu cầu tăng nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Đây sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất gỗ của Việt Nam, khi nhu cầu tái thiết lại nhà cửa, dự án sẽ rất lớn trong những năm sắp tới.

“Tổng thống Donald Trump tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cũng khiến lượng đơn hàng dịch chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam khá nhiều, bởi cơ sở hạ tầng của Việt Nam cũng đã tốt lên nhiều so với trước đây.

Ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho ngành gỗ cũng đã phát triển; người lao động khéo tay, sản xuất ra những sản phẩm đẹp, chất lượng tốt. Đây là những lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam so với các nước khác trong khu vực”, ông Vạn thông tin.

"Tín hiệu đơn hàng của các doanh nghiệp cũng đã cho thấy có sự khả quan hơn nhiều so với năm 2024. Riêng đối với S Furniture, chúng tôi kỳ vọng năm 2025 sẽ tăng trưởng từ 25-30%". Ông Huỳnh Thanh Vạn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty S Furniture.

Để có thể đáp ứng được nhu cầu của các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ, ông Vạn cho rằng các doanh nghiệp Việt phải đạt được các chứng chỉ như BSCI, SMETA, FSC, COC. Đây là những chứng chỉ về quy định, tiêu chuẩn khi xuất khẩu hàng sang những thị trường khó tính, nếu không đạt được các tiêu chuẩn này thì sẽ mất cơ hội xuất hàng vào thị trường rất nhiều tiềm năng này.

“Các thị trường xuất khẩu chính mang lại triển vọng cho ngành gỗ trong năm 2025, trong đó, dẫn đầu là thị trường Hoa Kỳ, nhưng áp lực cạnh tranh mạnh từ các nhà cung cấp khác như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia cũng đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải chú trọng phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng. Hơn nữa, nguy cơ điều tra chống bán phá giá của Hoa Kỳ có thể khiến các doanh nghiệp gặp rủi ro. Do đó, các doanh nghiệp cần phải kịp thời nắm bắt các quy chuẩn, quy định của Hoa Kỳ, để tránh việc bị điều tra chống bán phá giá và bị tăng thuế lên cao”, ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam, nhận định.

Theo ông Vạn, sự chuẩn bị tốt của các doanh nghiệp sẽ là một trong những yếu tố giúp ngành gỗ hoàn thành mục tiêu 18 tỷ USD xuất khẩu trong năm 2025. Hiện nay, các doanh nghiệp trong ngành đang tập trung rất mạnh vào công tác chuyển đổi số, ứng dụng số vào trong sản xuất kinh doanh, giúp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Việc ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại không những giúp giảm chi phí về lao động, mà còn làm tăng chất lượng của sản phẩm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp hiện nay cũng đã rất quan tâm đến vấn đề về môi trường, đặc biệt là môi trường xanh và chuyển đổi xanh. Bởi chuyển đổi xanh hiện nay là yêu cầu bắt buộc từ khách hàng, của thị trường thế giới, nếu không chuyển đổi, doanh nghiệp sẽ đối diện với rất nhiều rủi ro.

Trái với sự kỳ vọng tăng trưởng tại thị trường EU, những nhận định về xuất khẩu gỗ lại khá bi quan đối với thị trường Trung Quốc và EU. Theo báo cáo của MBS, năm 2024, Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - đã gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu tiêu dùng nội địa vẫn còn yếu và thị trường bất động sản chậm sẽ tiếp tục tạo trở ngại cho tốc độ tăng trưởng của kinh tế nước này trong năm 2025.

DỰ BÁO KÉM KHẢ QUAN TẠI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC VÀ EU

MBS đánh giá, với kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2025, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sẽ thực hiện các biện pháp tương tự để vực dậy đà tăng trưởng kinh tế tại nước này và dự kiến sẽ hạ lãi suất về mức 3,05% vào cuối năm 2025. Mặc dù Trung Quốc được dự kiến sẽ đưa ra nhiều giải pháp để ổn định và ngăn chặn sự suy giảm trên thị trường bất động sản trong năm 2025, nhưng MBS cho rằng các biện pháp trên sẽ chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt trong ngắn hạn.

Với thị trường EU, hiện đang chiếm 3,3% thị phần xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, MSB dự báo, nhu cầu tiêu thụ gỗ và các sản phẩm gỗ tại khu vực này chưa có nhiều cải thiện so với năm 2024, sẽ tiếp tục đối mặt với những “cơn gió ngược” từ việc suy giảm năng suất lao động đến những căng thẳng địa chính trị của các nước trong khu vực.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế đối với Đức và Pháp, khi cho rằng khủng hoảng chính trị và nhu cầu toàn cầu suy yếu đã ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởng của hai nền kinh tế hàng đầu châu Âu, với mức tăng trưởng lần lượt là 0,7% (giảm 0,4% so với dự báo trước đó) và 0,9% (giảm 0,3% so với dự báo trước đó). Với tình hình này, có thể xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đến thị trường Trung Quốc và EU sẽ suy giảm trong năm 2025...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 8-2025 phát hành ngày 24/2/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây :

https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1272