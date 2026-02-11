Thứ Tư, 11/02/2026

Trang chủ Chứng khoán

Thị trường chứng khoán sẽ tích cực sau Tết?

Thu Minh

11/02/2026, 10:04

Dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất thị trường tăng điểm quanh giai đoạn Tết là tương đối cao, với 87,5% khả năng tăng trong tuần trước Tết và 75% khả năng tăng trong hai tuần sau Tết. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư khá hấp dẫn trong tháng tới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu năm 2026 thuận lợi khi nối tiếp được đà tăng trưởng ở năm 2025. VN-Index đóng cửa tháng 1 tại 1.829,04 điểm (+2,5%), đánh dấu ba tháng tăng liên tiếp và giữ vững vùng giá cao.

Chỉ số có thời điểm đạt mức cao nhất 1918.5 trong ngày, tiệm cận mức mục tiêu trong kịch bản cơ sở, trước khi điều chỉnh vào giai đoạn cuối tháng 1- đầu tháng 2 do áp lực chốt lời mùa kết quả kinh doanh khá phù hợp với kỳ vọng cùng sự tăng trở lại của lãi suất liên ngân hàng.

Trong khi một số ngành tăng mạnh trong năm 2025 như Bất động sản hay Công nghiệp đã quay lại điều chỉnh, các nhóm tăng ít hay giảm trong năm trước lại khởi động năm 2026 đầy tích cực như Năng lượng (+24,5%), Tiện ích (+23,7%), HTD không thiết yếu (+10,3%), Công nghệ thông tin (+9,5%).

Sang giai đoạn tuần đầu tháng 2, dòng tiền cũng lan tỏa sang các nhóm ngành khác như xuất khẩu, cao su, phân bón. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng lan tỏa sang UPCOM với các mã nổi bật như VGI, OIL, F88, ACV. Động lực tăng đến từ sự trở lại rõ rệt của dòng tiền với kỳ vọng lớn vào chính sách, cụ thể là Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, bên cạnh đó là mùa công bố KQKD quý 4 và cả năm 2025 cho dữ liệu ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Thanh khoản toàn thị trường tăng gần 50% so với tháng trước, lên 38,6 nghìn tỷ đồng/phiên. Tuy nhiên, khối ngoại quay trở lại bán ròng mạnh 6,6 nghìn tỷ đồng, tạo áp lực lên một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Hoạt động bán tiếp tục tập trung chốt lời ở nhóm Bất động sản (-6,8 nghìn tỷ đồng), đặc biệt ở nhóm VHM, VIC, VRE, hay các dòng đã hồi phục mạnh trước đó như Ngân hàng (STB, HDB, CTG, ACB), Bán lẻ (MWG), Chứng khoán (MBS, VIX) , Du lịch và giải trí (VJC), Thực phẩm đồ uống (VNM, MCH).

Nhìn sang tháng tới, SSI Research kỳ vọng thanh khoản thị trường sẽ chững lại trong tuần cuối trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trước khi phục hồi trở lại sau Tết. Diễn biến thị trường nhiều khả năng cũng sẽ hồi phục sau nhịp điều chỉnh trong vài tuần gần đây, trong bối cảnh đang diễn ra mùa công bố kết quả kinh doanh

Dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất thị trường tăng điểm quanh giai đoạn Tết là tương đối cao, với 87,5% khả năng tăng trong tuần trước Tết và 75% khả năng tăng trong hai tuần sau Tết. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư khá hấp dẫn trong tháng tới.

VnEconomy

Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng lợi nhuận tích cực cho năm 2026. Một số doanh nghiệp trong nhiều ngành như ngân hàng, bán lẻ và bất động sản đã bắt đầu công bố kế hoạch sơ bộ, với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 20-30% trong năm 2026. Bên cạnh đó, việc lãi suất qua đêm hạ nhiệt trong tuần gần đây cũng có thể hỗ trợ tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Trong trung và dài hạn, SSI Research duy trì kịch bản cơ sở với mục tiêu 1920 điểm cho VN-Index trong năm 2026. Về định giá, thị trường hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2026 khoảng 13x, vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử 10 năm. Tuy nhiên, sự gia tăng của dư nợ margin kể từ quý 4/25 cũng có thể làm gia tăng mức độ biến động của thị trường trong thời gian tới.

Trong cập nhật mới đây nói về margin, SGI Capital cũng lo ngại sự tích tụ margin kỷ lục (vượt 400 ngàn tỷ) tiếp tục là rủi ro ngày càng hiện hữu trong bối cảnh số dư tiền mặt trong tài khoản nhà đầu tư tụt giảm mạnh (-40,2 ngàn tỷ) và lãi suất đang tăng lên khi hệ thống ngân hàng thể hiện thêm nhiều dấu hiệu căng thẳng về thanh khoản.

Bộ đệm tiền mặt (98,7 ngàn tỷ) chỉ còn dưới một phần tư tỷ lệ vay nợ margin cũng là mức thấp lịch sử cho thấy sự mong manh của sức mua nếu áp lực bán gia tăng từ khối ngoại, từ lượng phát hành, hoặc từ một sự kiện khiến tâm lý nhà đầu tư nội đảo chiều.

Tỷ lệ margin tính trên vốn hóa đã lên mức kỷ lục 5% với tốc độ tăng nhanh hơn so với tín dụng chung của nền kinh tế cho thấy chứng khoán cùng với bất động sản là hai địa chỉ thu hút mạnh tín dụng gần đây dưới môi trường tiền rẻ. Lượng margin tăng lên năm qua khá tương đồng với mức bán ròng của khối ngoại và lượng phát hành mới cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư nội đã thể hiện bằng hành động mua vào lượng lớn cổ phiếu bằng tiền vay.

SGI Capital: "Khi phần lớn nhà đầu tư có xu hướng sợ giữ tiền mặt và buộc mua tài sản giá cao cũng là lúc ta nên tách khỏi đám đông"

08:56, 11/02/2026

SGI Capital:

VN-Index dự báo dao động 1.720-1.780 điểm trước Tết

22:10, 10/02/2026

Thanh khoản giảm gây rủi ro cho nhóm vốn hóa lớn, penny, midcap "lên ngôi"?

19:26, 10/02/2026

Thanh khoản giảm gây rủi ro cho nhóm vốn hóa lớn, penny, midcap

Đọc thêm

Toàn cảnh bức tranh lợi nhuận quý 4/2025: Tăng 49%, ngân hàng và bất động sản dẫn dắt

Toàn cảnh bức tranh lợi nhuận quý 4/2025: Tăng 49%, ngân hàng và bất động sản dẫn dắt

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 49% trên cả ba sàn và 44,7% trên HOSE, cho thấy sự tăng tốc rõ nét so với mức tăng trong 9 tháng năm 2025.

Khả năng cao tháng 6/2026 MSCI sẽ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng

Khả năng cao tháng 6/2026 MSCI sẽ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng

Đối với Việt Nam, cột mốc quan trọng tiếp theo là khả năng được MSCI đưa vào Danh sách theo dõi (Watchlist) vào tháng 6/2026. Các động lực nền tảng đang dần hội tụ rõ nét.

SGI Capital:

SGI Capital: "Khi phần lớn nhà đầu tư có xu hướng sợ giữ tiền mặt và buộc mua tài sản giá cao cũng là lúc ta nên tách khỏi đám đông"

Bởi tính nhạy cảm với lãi suất và thanh khoản, quá trình hạ đòn bẩy tài chính và cụ thể là giảm margin sẽ diễn ra trên thị trường chứng khoán trước khi xảy ra trên thị trường bất động sản và nền kinh tế chung.

Chứng khoán Mỹ giằng co, giá dầu thô giảm nhẹ

Chứng khoán Mỹ giằng co, giá dầu thô giảm nhẹ

Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của Dow Jones, sau khi chỉ số này lần đầu tiên vượt mốc 50.000 điểm vào tuần trước...

Hai biến số khiến chu kỳ giảm của tiền điện tử khác thường

Hai biến số khiến chu kỳ giảm của tiền điện tử khác thường

Tổng giá trị tài sản thực được mã hóa có thể vượt quy mô của tiền điện tử truyền thống, qua đó tạo ra sự thay đổi mang tính nền tảng đối với toàn ngành, theo người đồng sáng lập Chainlink, ông Sergey Nazarov...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Nắm bắt nền kinh tế bạc

eMagazine

Nắm bắt nền kinh tế bạc

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Ấn phẩm

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

1

Google công bố xu hướng tìm kiếm Tết 2026: Người Việt đang tận dụng AI để đón Tết hiệu quả hơn

Kinh tế số

2

Động lực tái định hình thị trường bất động sản Hà Nội

Bất động sản

3

Bangladesh ký thỏa thuận với Mỹ, được miễn thuế quan với một số hàng dệt may

Thế giới

4

Gần 10 tỷ USD vốn cam kết đổ vào Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Tài chính

5

Xử phạt 2 doanh nghiệp dược do nhập khẩu và bán thuốc sai quy định

Dân sinh

