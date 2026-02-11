Thị trường chứng khoán sẽ tích cực sau Tết?

Dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất thị trường tăng điểm quanh giai đoạn Tết là tương đối cao, với 87,5% khả năng tăng trong tuần trước Tết và 75% khả năng tăng trong hai tuần sau Tết. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư khá hấp dẫn trong tháng tới.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu năm 2026 thuận lợi khi nối tiếp được đà tăng trưởng ở năm 2025. VN-Index đóng cửa tháng 1 tại 1.829,04 điểm (+2,5%), đánh dấu ba tháng tăng liên tiếp và giữ vững vùng giá cao.

Chỉ số có thời điểm đạt mức cao nhất 1918.5 trong ngày, tiệm cận mức mục tiêu trong kịch bản cơ sở, trước khi điều chỉnh vào giai đoạn cuối tháng 1- đầu tháng 2 do áp lực chốt lời mùa kết quả kinh doanh khá phù hợp với kỳ vọng cùng sự tăng trở lại của lãi suất liên ngân hàng.

Trong khi một số ngành tăng mạnh trong năm 2025 như Bất động sản hay Công nghiệp đã quay lại điều chỉnh, các nhóm tăng ít hay giảm trong năm trước lại khởi động năm 2026 đầy tích cực như Năng lượng (+24,5%), Tiện ích (+23,7%), HTD không thiết yếu (+10,3%), Công nghệ thông tin (+9,5%).

Sang giai đoạn tuần đầu tháng 2, dòng tiền cũng lan tỏa sang các nhóm ngành khác như xuất khẩu, cao su, phân bón. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng lan tỏa sang UPCOM với các mã nổi bật như VGI, OIL, F88, ACV. Động lực tăng đến từ sự trở lại rõ rệt của dòng tiền với kỳ vọng lớn vào chính sách, cụ thể là Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, bên cạnh đó là mùa công bố KQKD quý 4 và cả năm 2025 cho dữ liệu ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Thanh khoản toàn thị trường tăng gần 50% so với tháng trước, lên 38,6 nghìn tỷ đồng/phiên. Tuy nhiên, khối ngoại quay trở lại bán ròng mạnh 6,6 nghìn tỷ đồng, tạo áp lực lên một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Hoạt động bán tiếp tục tập trung chốt lời ở nhóm Bất động sản (-6,8 nghìn tỷ đồng), đặc biệt ở nhóm VHM, VIC, VRE, hay các dòng đã hồi phục mạnh trước đó như Ngân hàng (STB, HDB, CTG, ACB), Bán lẻ (MWG), Chứng khoán (MBS, VIX) , Du lịch và giải trí (VJC), Thực phẩm đồ uống (VNM, MCH).

Nhìn sang tháng tới, SSI Research kỳ vọng thanh khoản thị trường sẽ chững lại trong tuần cuối trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trước khi phục hồi trở lại sau Tết. Diễn biến thị trường nhiều khả năng cũng sẽ hồi phục sau nhịp điều chỉnh trong vài tuần gần đây, trong bối cảnh đang diễn ra mùa công bố kết quả kinh doanh

Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng lợi nhuận tích cực cho năm 2026. Một số doanh nghiệp trong nhiều ngành như ngân hàng, bán lẻ và bất động sản đã bắt đầu công bố kế hoạch sơ bộ, với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 20-30% trong năm 2026. Bên cạnh đó, việc lãi suất qua đêm hạ nhiệt trong tuần gần đây cũng có thể hỗ trợ tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Trong trung và dài hạn, SSI Research duy trì kịch bản cơ sở với mục tiêu 1920 điểm cho VN-Index trong năm 2026. Về định giá, thị trường hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2026 khoảng 13x, vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử 10 năm. Tuy nhiên, sự gia tăng của dư nợ margin kể từ quý 4/25 cũng có thể làm gia tăng mức độ biến động của thị trường trong thời gian tới.

Trong cập nhật mới đây nói về margin, SGI Capital cũng lo ngại sự tích tụ margin kỷ lục (vượt 400 ngàn tỷ) tiếp tục là rủi ro ngày càng hiện hữu trong bối cảnh số dư tiền mặt trong tài khoản nhà đầu tư tụt giảm mạnh (-40,2 ngàn tỷ) và lãi suất đang tăng lên khi hệ thống ngân hàng thể hiện thêm nhiều dấu hiệu căng thẳng về thanh khoản.

Bộ đệm tiền mặt (98,7 ngàn tỷ) chỉ còn dưới một phần tư tỷ lệ vay nợ margin cũng là mức thấp lịch sử cho thấy sự mong manh của sức mua nếu áp lực bán gia tăng từ khối ngoại, từ lượng phát hành, hoặc từ một sự kiện khiến tâm lý nhà đầu tư nội đảo chiều.

Tỷ lệ margin tính trên vốn hóa đã lên mức kỷ lục 5% với tốc độ tăng nhanh hơn so với tín dụng chung của nền kinh tế cho thấy chứng khoán cùng với bất động sản là hai địa chỉ thu hút mạnh tín dụng gần đây dưới môi trường tiền rẻ. Lượng margin tăng lên năm qua khá tương đồng với mức bán ròng của khối ngoại và lượng phát hành mới cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư nội đã thể hiện bằng hành động mua vào lượng lớn cổ phiếu bằng tiền vay.