Thị trường tăng mạnh nhưng cá nhân không còn mặn mà mua nhiều

Thị trường đang phản ánh kỳ vọng mức áp thuế của ông Trump cho Việt Nam sẽ thấp hơn so với các đối tác khác do Chính phủ Việt Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm giảm thâm hụt thương mại với Mỹ trong thời gian qua. Và mức thuế này đã chiết khấu đầy đủ rủ ro vào thị trường. Do đó, VN-Index được đánh thốc tăng một mạch lấy lại hơn 10 điểm số đã mất của phiên qua, quay về vùng giá 1.317.

Độ rộng đẹp miên man, 308 mã xanh trên 133 mã giảm điểm. Họ nhà Vin tiếp tục giữ vai trò chính trong phiên khi VHM tăng 3,31%; VRE tăng 4,44%; VIC tăng 2,93%. Bộ ba cổ phiếu này kéo hơn 4 điểm cho thị trường chung. Nhóm ngân hàng hôm nay cũng đảo chiều xuất sắc như TCB tăng 1,64% MBB tăng hơn 2%; HDB tăng 1,58%; STB tăng 3,66%; VCB, CTG, BID, VPB tăng gần 1%.

Cùng với địa ốc, nhóm ngân hàng đóng góp thêm hơn 3 điểm nữa. Chứng khoán cũng được đà xông lên, VIX tăng hơn 2%; SHS tăng 3,47%; VCI tăng 1,83%; SSI, VND, HCM, MBS. Nguyên vật liệu có sự phân hóa sâu sắc. Trong khi nhóm khoáng sản tiếp tục bung trần ở KSV, MTA, MVB, nhóm thép và nhựa quay đầu tăng trung bình 2% thì cao su vẫn giảm điên đảo như PHR, GVR, hóa chất có DGC. Nhìn chung, tiền đang đổ vào nhóm vốn hóa lớn và vừa.

Mặc dù thị trường được kéo bởi nhóm vốn hóa lớn nhưng tiền vẫn đứng ngoài dè chừng chưa vào, thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh chỉ 16.600 tỷ đồng. Trong đó khối ngoại đã giảm tốc độ bán, giá trị bán ròng hôm nay chỉ còn 462.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 448.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VRE, VHM, GEX, VIC, VCI, BAF, CTG, PNJ, GAS, BMP. Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, MSN, FRT, FPT, DGC, TPB, VPB, HPG, STB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 91.3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 220.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SSI, MSN, FPT, FRT, KDH, DGC, STB, VNM, TPB, CTG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: GEX, VRE, VHM, VCI, VIC, TCB, MWG, BAF, VIB.

Tự doanh mua ròng 139.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 12.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEX, FRT, TCB, SSI, E1VFVN30, PLX, VIB, MWG, ACB, VPB. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm CTG, KDH, MBB, STB, CTR, FPT, HPG, BMP, VIC, VHM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 209.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 240.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, PVD, TRC, GEX, DGC, VNM, HDB, ACB, SBT, FTS. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VHM, MWG, MBB, HPG, VCI, VCB, VPB, REE, CTG, TCB.

Giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.950,4 tỷ đồng, giảm -49,2% so với phiên liền trước và đóng góp 11,7% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cố phiếu EIB, với gần 5,7 triệu đơn vị tương đương 103,7 tỷ đồng được nhà đầu tư cá nhân bán thóa thuận cho Tự doanh trong nước.

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục giao dịch ở nhóm cố phiếu ngành Ngân hàng (HDB, SSB, EIB, MSB, STB), VSC, VIX và GMD.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm, Khai khoáng trong khi GIẢM ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Dầu khí, Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng, Vận tải thủy, Nhựa, cao su & sợi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.