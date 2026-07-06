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Thiên Khôi Group bứt phá vào Top 5 công nghệ bất động sản

K Khánh Huyền

Tại giải thưởng VARS Awards 2026, Thiên Khôi Group đã xuất sắc được vinh danh trong "Top 5 đơn vị dẫn đầu phát triển nền tảng công nghệ cho môi giới bất động sản và khách hàng" nhờ hai sản phẩm chiến lược: TKG Proptech và Thiên Khôi HRM.

Ông Phạm Văn Dũng - Phó Tổng giám đốc Thiên Khôi Group, Tổng giám đốc Thiên Khôi miền Nam đại diện Thiên Khôi Group lên nhận giải. Ảnh: BTC.
Ông Phạm Văn Dũng - Phó Tổng giám đốc Thiên Khôi Group, Tổng giám đốc Thiên Khôi miền Nam đại diện Thiên Khôi Group lên nhận giải. Ảnh: BTC.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc khuôn khổ Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 (VREBD 2026). Sự kiện quy mô này được tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) và do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) thực hiện.

Giải thưởng không chỉ ghi nhận những nỗ lực đầu tư nghiêm túc cho công nghệ, mà còn khẳng định hướng đi khác biệt, mang tính tiên phong của Thiên Khôi Group trong lĩnh vực Proptech tại Việt Nam.

Trong khi nhiều nền tảng công nghệ bất động sản hiện nay chủ yếu tập trung vào việc cung cấp thông tin, chạy quảng cáo hoặc kết nối nhu cầu mua bán, Thiên Khôi Group lại chọn một lối đi riêng. Doanh nghiệp tập trung xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện, bám sát toàn bộ hành trình hoạt động của nhà tư vấn, nhà môi giới, từ đó nâng cao trải nghiệm thực tế cho khách hàng.

Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chào mừng tại sự kiện. Ảnh: BTC.
Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chào mừng tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Xuất phát từ thực tiễn vận hành hệ thống hàng chục nghìn nhân sự trên toàn quốc, bộ đôi giải pháp của Thiên Khôi Group đã giải quyết triệt để các bài toán cốt lõi.

Với hệ thống Proptech, nền tảng này đóng vai trò như một hệ điều hành kinh doanh chuyên biệt, giúp chuẩn hóa toàn diện kho dữ liệu nguồn hàng khổng lồ, xóa bỏ tình trạng thông tin rác hay chồng chéo. Nhờ khả năng xử lý thông tin mượt mà, TKG Proptech tối ưu hóa quy trình khai thác dữ liệu, cung cấp các báo cáo phân tích theo thời gian thực để hỗ trợ nhà môi giới đưa ra những quyết định đầu tư, tư vấn chính xác và kịp thời nhất. Điểm sáng đột phá tạo nên lợi thế cạnh tranh của nền tảng chính là tính năng cá nhân hóa chuyên sâu, tự động may đo giải pháp theo năng lực của từng nhà tư vấn cũng như đặc thù riêng biệt của từng phân khúc, khu vực thị trường cụ thể.

Ngoài ra, đối diện với bài toán điều hành vạn người, Thiên Khôi HRM xuất hiện như một giải pháp công nghệ toàn diện giúp kết nối, đào tạo, điều phối và vận hành mạng lưới nhân sự theo mô hình tập trung. Hệ thống đảm bảo sự đồng bộ tuyệt đối từ cấp thượng tầng đến từng nhân sự thực địa, tối đa hóa hiệu suất làm việc và thắt chặt tính liên kết tổ chức.

Đứng sau những thành công công nghệ này là một tư duy nhân văn sâu sắc. Tại Thiên Khôi Group, công nghệ chưa bao giờ ra đời với mục tiêu thay thế vị thế của con người. Ngược lại, doanh nghiệp định vị hệ sinh thái số là công cụ hỗ trợ đắc lực, một bệ phóng công nghệ giúp các nhà tư vấn và môi giới giải phóng khỏi các tác vụ thủ công, từ đó tập trung nâng cao và phát huy tối đa năng lực chuyên môn sâu của mình.

Top 5 đơn vị dẫn đầu phát triển nền tảng công nghệ cho môi giới BĐS và khách hàng. Ảnh: BTC.
Top 5 đơn vị dẫn đầu phát triển nền tảng công nghệ cho môi giới BĐS và khách hàng. Ảnh: BTC.

Chiến lược đầu tư công nghệ của Thiên Khôi Group được xây dựng trên một tầm nhìn dài hạn và nhất quán: Lấy con người làm trung tâm vững chắc và lấy hiệu quả vận hành thực tế làm thước đo tối cao cho mọi sự phát triển. Cột mốc vinh danh tại VARS Awards 2026 không chỉ là lời khẳng định cho vị thế hiện tại, mà còn là bước đệm chiến lược để doanh nghiệp tiếp tục tăng tốc, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tương lai như Dữ liệu lớn (Big Data) và Trí tuệ nhân tạo (AI) vào chuỗi giá trị của mình.

Hơn cả một giải thưởng doanh nghiệp, đây là động lực to lớn để Thiên Khôi Group kiên định với sứ mệnh chuyển đổi số toàn diện ngành bất động sản. Bằng việc tiên phong ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu minh bạch hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cả người mua lẫn người bán. Đồng thời, những dữ liệu thực tế mang tính vĩ mô từ hệ thống sẽ là cơ sở tham chiếu quan trọng, hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc điều tiết, giám sát và quản trị thị trường bất động sản Việt Nam phát triển một cách lành mạnh, an toàn và bền vững.

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