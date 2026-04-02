Thời gian chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp rút ngắn chỉ còn 10 ngày

Luật Việc làm năm 2025, với những điều chỉnh mới, đã làm rõ hơn các quy định mới về hưởng bảo hiểm thất nghiệp, một chính sách an sinh xã hội thiết yếu nhằm hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn về việc làm...

Luật Việc làm 2025 đã bổ sung quy định về sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp khủng hoảng, suy thoái kinh tế, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm: Trường hợp khủng hoảng, suy thoái kinh tế, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm, căn cứ tình hình thực tế và kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Chính phủ quy định việc giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ bằng tiền hoặc hỗ trợ khác cho người lao động hoặc người sử dụng lao động.

Chế độ Hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề: Đổi tên chế độ “Hỗ trợ học nghề” tại Luật Việc làm năm 2013 thành chế độ “Hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề”.

Bổ sung hỗ trợ tiền ăn trong thời gian người lao động tham gia khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Đối với chế độ trợ cấp thất nghiệp: Sửa đổi quy định về trường hợp nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu thì không hưởng trợ cấp thất nghiệp, thay vì quy định đã hưởng lương hưu không được hưởng trợ cấp thất nghiệp như Luật trước đây.

Giảm thời gian chờ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. Từ đó, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được sớm hơn 5 ngày làm việc so với trước đây (từ ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thay vì từ ngày làm việc thứ 16 như trước).

Thống nhất một mức mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa: Bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo tháng. Trước đây, Luật Việc làm năm 2013 quy định mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở theo tháng đối với người lao động hưởng lương do Nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo tháng đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Bổ sung quy định về chuyển nơi hưởng và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có nhu cầu.

Về quy định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: Bỏ quy định chấm dứt do “hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp”; bổ sung quy định chấm dứt hưởng trợ cấp “Theo đề nghị của người lao động”.

Bổ sung quy định về trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với các trường hợp người lao động bao gồm: Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực; đi học tập có thời hạn trên 12 tháng.

Các trường hợp nữa là chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tòa án tuyên bố mất tích; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; theo đề nghị của người lao động mà không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm, thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Chế độ Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động: Đổi tên chế độ “Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động” tại Luật Việc làm năm 2013 thành “Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động”.

Luật Việc làm 2025 đã làm rõ hơn chế độ này là chính sách để hỗ trợ cho người sử dụng lao động để duy trì việc làm cho người lao động và để phân biệt với chế độ hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Sửa đổi, bổ sung về điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm: So với Luật Việc làm năm 2013 thì đã bỏ quy định “Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động;” và điều kiện “Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh”.

Luật mới đã quy định chi tiết và cụ thể hơn như: Thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo quy định tại Bộ luật Lao động; thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm; thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh; các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Với mục đích để chế độ này đi vào cuộc sống sẽ góp phần duy trì việc làm cho người lao động từ đó giúp ổn định đời sống của họ. Đồng thời khi việc làm của người lao động được duy trì sẽ góp phần giảm số người hưởng trợ cấp thất nghiệp.