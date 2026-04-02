Trang chủ Dân sinh

Thời gian chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp rút ngắn chỉ còn 10 ngày

Nhật Dương

02/04/2026, 10:27

Luật Việc làm năm 2025, với những điều chỉnh mới, đã làm rõ hơn các quy định mới về hưởng bảo hiểm thất nghiệp, một chính sách an sinh xã hội thiết yếu nhằm hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn về việc làm...

Người lao động chờ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.

Luật Việc làm 2025 đã bổ sung quy định về sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp khủng hoảng, suy thoái kinh tế, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm: Trường hợp khủng hoảng, suy thoái kinh tế, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm, căn cứ tình hình thực tế và kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Chính phủ quy định việc giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ bằng tiền hoặc hỗ trợ khác cho người lao động hoặc người sử dụng lao động.

Chế độ Hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề: Đổi tên chế độ “Hỗ trợ học nghề” tại Luật Việc làm năm 2013 thành chế độ “Hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề”.

Bổ sung hỗ trợ tiền ăn trong thời gian người lao động tham gia khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Đối với chế độ trợ cấp thất nghiệp: Sửa đổi quy định về trường hợp nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu thì không hưởng trợ cấp thất nghiệp, thay vì quy định đã hưởng lương hưu không được hưởng trợ cấp thất nghiệp như Luật trước đây.

Giảm thời gian chờ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc. Từ đó, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được sớm hơn 5 ngày làm việc so với trước đây (từ ngày làm việc thứ 11 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thay vì từ ngày làm việc thứ 16 như trước).

Thống nhất một mức mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa: Bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo tháng. Trước đây, Luật Việc làm năm 2013 quy định mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở theo tháng đối với người lao động hưởng lương do Nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo tháng đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Bổ sung quy định về chuyển nơi hưởng và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có nhu cầu.

Về quy định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: Bỏ quy định chấm dứt do “hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp”; bổ sung quy định chấm dứt hưởng trợ cấp “Theo đề nghị của người lao động”.

Bổ sung quy định về trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với các trường hợp người lao động bao gồm: Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực; đi học tập có thời hạn trên 12 tháng.

Các trường hợp nữa là chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tòa án tuyên bố mất tích; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; theo đề nghị của người lao động mà không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm, thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Chế độ Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động: Đổi tên chế độ “Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động” tại Luật Việc làm năm 2013 thành “Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động”.

Luật Việc làm 2025 đã làm rõ hơn chế độ này là chính sách để hỗ trợ cho người sử dụng lao động để duy trì việc làm cho người lao động và để phân biệt với chế độ hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Sửa đổi, bổ sung về điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm: So với Luật Việc làm năm 2013 thì đã bỏ quy định “Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động;” và điều kiện “Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh”.

Luật mới đã quy định chi tiết và cụ thể hơn như: Thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo quy định tại Bộ luật Lao động; thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm; thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh; các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Với mục đích để chế độ này đi vào cuộc sống sẽ góp phần duy trì việc làm cho người lao động từ đó giúp ổn định đời sống của họ. Đồng thời khi việc làm của người lao động được duy trì sẽ góp phần giảm số người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp: "Phao cứu sinh" trước rủi ro mất việc

15:37, 01/04/2026

Thống nhất một mức tiền lương cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 2026

10:31, 30/03/2026

Bảo hiểm thất nghiệp: Từ hỗ trợ thụ động chuyển sang “trợ thủ” đắc lực cho thị trường lao động

13:16, 27/03/2026

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về hoạt động của sàn dữ liệu nhằm hình thành môi trường giao dịch dữ liệu minh bạch, có kiểm soát, thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ dữ liệu, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và kinh tế dữ liệu.

Đây là lần đầu tiên Ngày Sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Việc tổ chức sự kiện này nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời...

Những tháng đầu năm 2026, hàng loạt đường dây tiền ảo núp bóng đa cấp liên tiếp bị cơ quan chức năng bóc gỡ, đánh sập, phơi bày quy mô huy động vốn khổng lồ và mức độ tinh vi của các kịch bản lừa đảo…

Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2025, tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản thống kê chưa đầy đủ trên 14.068 tỷ đồng. Ngoài những tổn thất trực tiếp về kinh tế, tai nạn lao động còn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động...

Một số ý kiến băn khoăn khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội giảm xuống còn 15 năm, mức lương hưu sẽ thấp theo. Tuy nhiên, cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định, người dân không chỉ dừng lại ở việc được nhận lương hưu định kỳ hàng tháng, mà còn đi kèm với nhiều quyền lợi an sinh quan trọng…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

1

Bộ Công an đề xuất quy trình hoạt động của sàn dữ liệu

Dân sinh

2

BVBank: Giải pháp tài chính nâng tầm trải nghiệm du lịch

Tài chính

3

Hình thành hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam

Kinh tế xanh

4

IEA cảnh báo các quốc gia về việc tích trữ nhiên liệu

Thế giới

5

Bí quyết để doanh nghiệp tuân thủ kiểm kê khí nhà kính

Kinh tế xanh

