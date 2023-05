Thống nhất giá tạm thời cho 8 nhà máy điện gió, điện mặt trời

Chiều 18/5/2023, Bộ Công Thương tổ chức buổi họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải.

Tại buổi họp báo, hàng loạt vấn đề nóng thuộc ngành công thương đã được lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương trả lời như: Tình hình cung ứng điện, cung ứng xăng dầu, phát triển thị trường trong nước, giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước…

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương chủ trì buổi họp báo.

Liên quan đến tình hình cung ứng điện, ông Trần Việt Hòa – Cục trưởng Cục điều tiết điện lực, cho biết hiện nay các hồ thủy điện đang trong tình trạng mức nước giảm, nhiều hồ xuống dưới mực nước chết gây khó khăn vận hành cung ứng điện.

Tuy nhiên, do sớm nhận định được tình hình, Bộ Công Thương đã có nhiều văn bản văn chỉ đạo về vấn đề vận hành cung ứng nhiên liệu như than, khí cho sản xuất điện. Ngay trong tháng 5, Bộ đã tổ chức họp với các Tập đoàn để có chỉ đạo cụ thể, với quan điểm nỗ lực cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

“Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các kế hoạch về cung cấp điện, cung cấp than cho phát điện, đàm phán nguồn điện gió, mặt trời chuyển tiếp để huy động nguồn điện, khắc phục các sự cố tại các nhà máy, thực hiện tiết kiệm điện… để giảm căng thẳng cung ứng điện”, ông Hòa thông tin.

Đối với vấn đề huy động các nguồn điện năng lượng tái tạo, ông Hòa cho biết ngay trong ngày hôm nay (18/5/2023), Bộ Công Thương đã thống nhất giá tạm thời của 8 nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp. Trên cơ sở đó, khi các chủ đầu tư đáp ứng đầy đủ quy định thì sẽ huy động lên lưới. Tuy nhiên, giá tạm thời chỉ là một yếu tố để đáp ứng tiêu chí về huy động nguồn điện lên lưới.

Về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% từ ngày 4/5/2023, ông Hòa cho biết đây là mức tăng thấp nhất trong Quyết định 24/2017/QĐ-TTg của Chính phủ về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Mức tăng này đã được Bộ và doanh nghiệp liên quan tính toán kỹ lưỡng, thận trọng để không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và đời sống kinh tế - xã hội.

Thông tin thêm về tiến độ thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc giai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện 8), ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, cho biết việc Chính phủ ban hành quy hoạch là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện nguồn và lưới điện trong thời gian tới.

Với các dự án cụ thể, theo quy định của Luật Quy hoạch thì danh mục dự án quan trọng và ưu tiên của ngành điện sẽ được quy định trong Luật Quy hoạch. Do đó, với quy hoạch vừa được phê duyệt, bao gồm nhiệt điện than, nhiệt điện khí, nhà máy thủy điện vừa và lớn, các dự án lưới điện từ 220kV trở lên… đã có cơ sở pháp lý để thực hiện. Với nguồn năng lượng tái tạo, do quy mô nhỏ nên không được quy định trong Quy hoạch điện 8, mà được xây dựng trong kế hoạch thực hiện quy hoạch ở các bước tiếp theo.

“Bộ sẽ sớm hoàn thiện cơ chế chính sách về nguồn năng lượng tái tạo, Luật Điện lực sửa đổi, Luật Năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp… nhằm hoàn thiện đầy đủ cơ sở chính sách triển khai thực hiện quy hoạch”, ông Dũng khẳng định.