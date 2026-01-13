Thống nhất giao tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 13/01/2026
Minh Kiệt
13/01/2026, 08:27
Chiều 12/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), cùng một số nội dung liên quan đến việc xác định cơ quan chủ quản triển khai dự án...
Trên cơ sở nghiên cứu của đơn vị tư vấn thiết kế và tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, tỉnh Điện Biên đã báo cáo đề xuất phương án đầu tư dự án đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1). Theo đó, dự án có điểm đầu tại ranh giới hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, điểm cuối kết nối với phường Điện Biên Phủ; quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, có 2 làn dừng khẩn cấp. Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 23.252 tỷ đồng.
Theo quy định hiện hành, pháp luật về đầu tư công đã cho phép giao địa phương làm cơ quan chủ quản đối với các dự án đường cao tốc đi qua địa bàn từ hai địa phương trở lên. Tuy nhiên, đối với trường hợp đầu tư đường cao tốc nằm hoàn toàn trên địa bàn một địa phương, hiện chưa có quy định cụ thể về việc giao địa phương đó làm cơ quan chủ quản.
Từ thực tiễn nêu trên, tỉnh Điện Biên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao UBND tỉnh Điện Biên làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang, nhằm bảo đảm tính chủ động trong tổ chức triển khai, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc giao địa phương làm cơ quan chủ quản, Bộ Xây dựng đã trình dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 165/2024/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, dự thảo nghị định quy định trường hợp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, trên cơ sở đề xuất của địa phương, có thể giao địa phương quản lý, đầu tư xây dựng các tuyến đường, bao gồm cả quốc lộ và đường cao tốc.
Đại diện Bộ Tài chính cho rằng việc giao địa phương làm cơ quan chủ quản đầu tư đoạn cao tốc trên địa bàn một địa phương không trái với Luật Đầu tư công, không phát sinh vướng mắc về thẩm quyền; việc tổng hợp, cân đối và phân bổ vốn vẫn được thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất chủ trương giao tỉnh Điện Biên làm cơ quan chủ quản đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang. Việc triển khai thực hiện dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng, đường bộ và các nghị định có liên quan, trong đó có nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 165/2024/NĐ-CP.
Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên chuẩn bị đầy đủ phương án đầu tư với vai trò là cơ quan chủ quản, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án. Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công theo đúng quy định.
Cũng tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Sơn La và Bộ Xây dựng về dự án đầu tư đoạn cao tốc Mộc Châu – Sơn La, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương giao tỉnh Sơn La làm cơ quan chủ quản đầu tư đoạn tuyến này, nhằm triển khai đồng bộ, khai thác hiệu quả toàn tuyến cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang trong thời gian tới.
Vượt qua những biến động bất lợi của tình hình thế giới, kinh tế Việt Nam năm 2025 đã về đích ấn tượng với mức tăng trưởng 8,02%. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính, nhận định đây là tiền đề vững chắc để nền kinh tế bước vào năm 2026 khi kinh tế thế giới tiếp tục được dự báo có nhiều diễn biến khó lường, dư địa điều hành chính sách trong nước thu hẹp và áp lực già hóa dân số gia tăng. Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng bứt phá, Việt Nam phải sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tiếp tục đầu tư con người theo chiều sâu và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đề nghị khẩn trương khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý, bảo trì tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai và Cầu Giẽ – Ninh Bình nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt cho phương tiện lưu thông...
Dự án hạ tầng Khu công nghiệp số 02 tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô với tổng vốn đầu tư 1.845 tỷ đồng, vừa được UBND thành phố Huế chấp thuận nhà đầu tư...
Vietnam Airlines trở thành đại diện Việt Nam duy nhất được AirlineRatings xếp vào Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới năm 2026, đứng thứ 19 toàn cầu và tăng 3 bậc so với năm 2025.
