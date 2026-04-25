Thống nhất phương án đầu tư PPP tuyến hành lang ven biển miền Tây

Chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và TP.Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp với các nhà đầu tư nhằm trao đổi, thống nhất phương án đầu tư tuyến cao tốc ven biển miền Tây (CT.33) theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

Chiều 23/4, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp với đại diện TP.HCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long và Đồng Tháp để trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng (CT.33).

ĐỒNG THUẬN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ, LÀM RÕ VAI TRÒ TỪNG ĐỊA PHƯƠNG

Tại cuộc họp, UBND và Sở Xây dựng các tỉnh đánh giá sự cần thiết phải sớm triển khai tuyến CT.33 trong bối cảnh nhu cầu kết nối vùng ngày càng lớn, trong khi hệ thống hạ tầng hiện hữu chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Các ý kiến cũng thống nhất lựa chọn phương án đầu tư theo phương thức PPP nhằm huy động nguồn lực xã hội trong điều kiện ngân sách còn hạn chế.

Công trình có tổng mức đầu tư sơ bộ trên 69.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có kinh phí đầu tư dự kiến hơn 29.200 tỷ đồng; giai đoạn 2 có nguồn vốn dự kiến hơn 39.800 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay). Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 1 hoàn thành trước năm 2030, giai đoạn 2 hoàn thành trước năm 2030 (nếu bố trí được nguồn vốn).

Về phía nhà đầu tư, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đề xuất dự án đầu tư theo phương thức PPP với ngân sách nhà nước góp 70%. Theo đề xuất này, công trình gồm 4 làn xe, đi qua địa phận TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ. Nhà đầu tư cũng đề xuất các phương án: tuyến dài khoảng 154 km, tổng mức đầu tư 71.227 tỷ đồng; phương án tuyến dài 150,5 km, tổng mức đầu tư 68.278 tỷ đồng. Phân kỳ đầu tư tuyến cao tốc theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 làm mới 73 km đường cao tốc và mở rộng 13 km quốc lộ (60, 57C, 54, 91B); giai đoạn 2 làm mới 78 km đường cao tốc.

Về hướng tuyến, quy mô đầu tư và cơ chế phối hợp giữa các địa phương: Hướng tuyến được nghiên cứu theo hướng kết nối TP.Hồ Chí Minh với khu vực trung tâm đồng bằng, đi qua các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ và có khả năng kết nối xa hơn đến các tỉnh ven biển.

Một điểm đáng chú ý là các địa phương đã thống nhất nguyên tắc phân chia trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án, từ công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đến tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đồng ý phương án đầu tư và phân kỳ đầu tư tuyến cao tốc như đã trao đổi. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý cần đánh giá điểm kết nối cầu Đại Ngãi tránh ảnh hưởng các khu chức năng của TP. Cần Thơ, sau này làm cao tốc mà hạn chế các phương tiện khác qua cầu là rất khó, cũng như không khai thác hết công suất tuyến cao tốc.

Về phía đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm đầu tư là UBND tỉnh Vĩnh Long, đại diện UBND TP. Cần Thơ đề nghị Vĩnh Long giữ vai trò điều phối và TP. Cần Thơ sẽ đồng hành cùng thực hiện đường cao tốc, góp phần vào phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, phía Cần Thơ đề nghị nên lựa chọn giải pháp kỹ thuật nghiên cứu cầu cạn đoạn 20 km qua TP. Cần Thơ do địa hình đất yếu.

TRỤC ĐỘNG LỰC MỚI CHO KHÔNG GIAN KINH TẾ VEN BIỂN

Các bên cũng đã thống nhất tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư, đồng thời nghiên cứu các cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai trong giai đoạn tới.

Theo các phân tích tại cuộc họp, hiện nay kết nối giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh ven biển miền Tây vẫn phụ thuộc lớn vào một số tuyến quốc lộ như quốc lộ 1 và quốc lộ 60 với năng lực hạn chế và thường xuyên quá tải. Trong khi đó, khu vực này đang nổi lên như một trung tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản lớn của cả nước, với nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng.

Việc đầu tư tuyến cao tốc ven biển sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, đồng thời nâng cao năng lực kết nối giữa các địa phương trong vùng với TP.Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Tuyến CT.33 còn được định hướng kết nối với các tuyến cao tốc trục ngang và trục dọc đang và sẽ được đầu tư trong khu vực, qua đó hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, tăng tính liên kết vùng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ dọc theo hành lang ven biển.

Ngoài ra, việc hình thành một trục cao tốc mới còn giúp giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh nhiều công trình lớn như các cầu vượt sông Tiền, sông Hậu đang được đầu tư, dự báo sẽ làm gia tăng lưu lượng phương tiện trong thời gian tới. Đồng thời, dự án giao thông huyết mạch này được kỳ vọng tạo động lực mới tái cấu trúc không gian phát triển của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế kinh tế biển và nâng cao khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn.