Thứ Bảy, 25/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Thống nhất phương án đầu tư PPP tuyến hành lang ven biển miền Tây

Thiên Ân

25/04/2026, 07:41

Chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và TP.Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp với các nhà đầu tư nhằm trao đổi, thống nhất phương án đầu tư tuyến cao tốc ven biển miền Tây (CT.33) theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

Dự án tuyến đường bộ ven biển Miền Tây (CT.33) được kỳ vọng sẽ là động lực lớn để thay đổi diện mạo cả vùng kinh tế rộng lớn. Ảnh minh họa
Dự án tuyến đường bộ ven biển Miền Tây (CT.33) được kỳ vọng sẽ là động lực lớn để thay đổi diện mạo cả vùng kinh tế rộng lớn. Ảnh minh họa

Chiều 23/4, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp với đại diện TP.HCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long và Đồng Tháp để trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng (CT.33).

ĐỒNG THUẬN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ, LÀM RÕ VAI TRÒ TỪNG ĐỊA PHƯƠNG

Tại cuộc họp, UBND và Sở Xây dựng các tỉnh đánh giá sự cần thiết phải sớm triển khai tuyến CT.33 trong bối cảnh nhu cầu kết nối vùng ngày càng lớn, trong khi hệ thống hạ tầng hiện hữu chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Các ý kiến cũng thống nhất lựa chọn phương án đầu tư theo phương thức PPP nhằm huy động nguồn lực xã hội trong điều kiện ngân sách còn hạn chế.

Công trình có tổng mức đầu tư sơ bộ trên 69.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có kinh phí đầu tư dự kiến hơn 29.200 tỷ đồng; giai đoạn 2 có nguồn vốn dự kiến hơn 39.800 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay). Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 1 hoàn thành trước năm 2030, giai đoạn 2 hoàn thành trước năm 2030 (nếu bố trí được nguồn vốn).

Về phía nhà đầu tư, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đề xuất dự án đầu tư theo phương thức PPP với ngân sách nhà nước góp 70%. Theo đề xuất này, công trình gồm 4 làn xe, đi qua địa phận TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ. Nhà đầu tư cũng đề xuất các phương án: tuyến dài khoảng 154 km, tổng mức đầu tư 71.227 tỷ đồng; phương án tuyến dài 150,5 km, tổng mức đầu tư 68.278 tỷ đồng. Phân kỳ đầu tư tuyến cao tốc theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 làm mới 73 km đường cao tốc và mở rộng 13 km quốc lộ (60, 57C, 54, 91B); giai đoạn 2 làm mới 78 km đường cao tốc.

Về hướng tuyến, quy mô đầu tư và cơ chế phối hợp giữa các địa phương: Hướng tuyến được nghiên cứu theo hướng kết nối TP.Hồ Chí Minh với khu vực trung tâm đồng bằng, đi qua các tỉnh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ và có khả năng kết nối xa hơn đến các tỉnh ven biển.

Một điểm đáng chú ý là các địa phương đã thống nhất nguyên tắc phân chia trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án, từ công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đến tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đồng ý phương án đầu tư và phân kỳ đầu tư tuyến cao tốc như đã trao đổi. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý cần đánh giá điểm kết nối cầu Đại Ngãi tránh ảnh hưởng các khu chức năng của TP. Cần Thơ, sau này làm cao tốc mà hạn chế các phương tiện khác qua cầu là rất khó, cũng như không khai thác hết công suất tuyến cao tốc.

Về phía đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm đầu tư là UBND tỉnh Vĩnh Long, đại diện UBND TP. Cần Thơ đề nghị Vĩnh Long giữ vai trò điều phối và TP. Cần Thơ sẽ đồng hành cùng thực hiện đường cao tốc, góp phần vào phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, phía Cần Thơ đề nghị nên lựa chọn giải pháp kỹ thuật nghiên cứu cầu cạn đoạn 20 km qua TP. Cần Thơ do địa hình đất yếu.

TRỤC ĐỘNG LỰC MỚI CHO KHÔNG GIAN KINH TẾ VEN BIỂN

Các bên cũng đã thống nhất tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư, đồng thời nghiên cứu các cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai trong giai đoạn tới.

Theo các phân tích tại cuộc họp, hiện nay kết nối giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh ven biển miền Tây vẫn phụ thuộc lớn vào một số tuyến quốc lộ như quốc lộ 1 và quốc lộ 60 với năng lực hạn chế và thường xuyên quá tải. Trong khi đó, khu vực này đang nổi lên như một trung tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản lớn của cả nước, với nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng.

Việc đầu tư tuyến cao tốc ven biển sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, đồng thời nâng cao năng lực kết nối giữa các địa phương trong vùng với TP.Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Tuyến CT.33 còn được định hướng kết nối với các tuyến cao tốc trục ngang và trục dọc đang và sẽ được đầu tư trong khu vực, qua đó hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, tăng tính liên kết vùng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ dọc theo hành lang ven biển.

Ngoài ra, việc hình thành một trục cao tốc mới còn giúp giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh nhiều công trình lớn như các cầu vượt sông Tiền, sông Hậu đang được đầu tư, dự báo sẽ làm gia tăng lưu lượng phương tiện trong thời gian tới. Đồng thời, dự án giao thông huyết mạch này được kỳ vọng tạo động lực mới tái cấu trúc không gian phát triển của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế kinh tế biển và nâng cao khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn.

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, yêu cầu hoàn thành trước 30/4

Tuyến cao tốc ven biển miền Tây sẽ kéo dài đến Đất Mũi

Đồng Nai thông qua nhiều dự án giao thông quan trọng kết nối với TP. Hồ Chí Minh

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng miền Tây kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long phương thức PPP tuyến cao tốc CT.33

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 phải đạt 100% kế hoạch

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 phải đạt 100% kế hoạch

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu siết kỷ luật đầu tư công, chống dàn trải, gắn phân bổ vốn với hiệu quả kinh tế - xã hội, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, qua đó tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

Nghệ An: Khởi động dự án LNG Quỳnh Lập với quy mô vốn hơn 59.000 tỷ đồng

Nghệ An: Khởi động dự án LNG Quỳnh Lập với quy mô vốn hơn 59.000 tỷ đồng

Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn hơn 59.372 tỷ đồng đã chính thức được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác năng lượng và đầu tư giữa hai quốc gia....

Tăng trưởng kinh tế năm 2026: Tìm kiếm động lực từ cải cách thể chế và kinh tế số

Tăng trưởng kinh tế năm 2026: Tìm kiếm động lực từ cải cách thể chế và kinh tế số

Ấn phẩm Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên năm 2025 của Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ ra rằng tỷ trọng đầu tư của khu vực tư nhân trong nước đang có xu hướng suy giảm trong khi đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đã chuyển sang mức âm... Điều này cho thấy các giải pháp tăng trưởng cho năm 2026 cần tập trung vào cải cách thể chế và kinh tế số

Hoàn thiện thể chế xanh, mở đường cho dòng vốn bền vững

Hoàn thiện thể chế xanh, mở đường cho dòng vốn bền vững

Hoàn thiện thể chế tài chính xanh, mở rộng dòng vốn cho năng lượng sạch và nâng cao năng lực thực thi ESG đang trở thành những trụ cột quan trọng thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững...

TP.HCM: Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ với tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

TP.HCM: Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ với tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc đồng thời mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và triển khai tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ bảo đảm tính đồng bộ trong đầu tư...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhà Trắng: Quan chức Mỹ sẽ đến Pakistan để đàm phán với Iran

Thế giới

2

DGC thanh lý hợp đồng kiểm toán với PwC và giải trình việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

Doanh nghiệp niêm yết

3

DGW báo lãi 200 tỷ, dự chi 221 tỷ trả cổ tức năm 2025

Doanh nghiệp niêm yết

4

Chứng khoán BSC: Giá nhà 80 triệu đồng/m2 và lãi suất 10,5% vẫn nằm trong khả năng trả của người có nhu cầu ở thực

Chứng khoán

5

Quỹ ngoại: Thị trường đối diện nhiều thách thức trong ngắn hạn

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy