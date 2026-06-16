Thu hồi loạt sữa rửa mặt, kem chống nắng, dầu gội nổi tiếng
Tuệ Mỹ
16/06/2026, 15:33
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành liên tiếp các văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy tổng cộng 45 sản phẩm mỹ phẩm của 4 doanh nghiệp do vi phạm quy định về Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF)…
Ngày 16/6, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược
(Bộ Y tế), cho biết vừa ký 4 quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên
toàn quốc 45 sản phẩm mỹ phẩm do 4 công ty ở Hà Nội và TP.HCM phân phối. Trong
danh sách có nhiều mặt hàng quen thuộc như sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng
Anessa, kem đánh răng Aquafresh...
Cụ thể, có 20 sản phẩm trong danh sách do Công ty TNHH Alice Cao (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lý do được đưa ra là doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm
có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật;
sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố.
Các sản phẩm nằm trong danh sách gồm nước súc miệng
Propolinse Matcha, Propolinse Sakura; các dòng thuốc nhuộm tóc Bigen Cream Tone
từ 3G đến 7G; Men's Bigen One Push 5 Natural và Men's Bigen One Push 6S Natural
Shadow; Meishoku Bigan Medicated Skin Lotion; sữa rửa mặt Hadalabo Foaming Facial Cleanser;
Waki Guard; Rosette Gommage Clear Peel, Rosette Gommage Bright Peel.
Cùng với đó là ba sản phẩm chống nắng Anessa gồm Sunscreen Lotion for
Oil-Controlling Skin, Whitening Sunscreen Milk và Perfect UV Sunscreen; Baby
Powder (Pressed) Medicated; cùng hai sản phẩm kem đánh răng Aquafresh Clear
Mint và Aquafresh Soft Mint.
Cũng vì lý do kinh doanh mỹ phẩm có PIF nhưng không đầy đủ
theo quy định của pháp luật, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm (Hà
Nội) cũng buộc phải tiến hành thu hồi, tiêu hủy 9 sản phẩm do công ty này chịu
trách nhiệm đưa ra thị trường. 8 trên 9 sản phẩm trong nhóm bị thu hồi trên
toàn quốc này thuộc nhãn hàng Reihaku Hatomugi (Nhật Bản), các sản phẩm chủ yếu
là sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem dưỡng ẩm...
Đối với Công ty TNHH X.C.G.G (TP.HCM), cơ quan quản lý yêu cầu
thu hồi 6 sản phẩm mỹ phẩm. Các sản phẩm này đều bị xác định có hồ sơ thông tin
sản phẩm không đầy đủ theo quy định của pháp luật. Danh sách bao gồm TIA'M Vita
B3 Source, TIA'M Vita A Bakuchiol Youth Serum, TIA'M Vita B5 Toner, TIA'M Snail
& Azulene Low pH Cleanser, TIA'M Hyaluronic Glow Revive Serum và V&A
Beauty Long-Wear Cushion Foundation.
Trong khi đó, Công ty TNHH IWON Việt Nam (TP.HCM) bị đình chỉ
lưu hành và thu hồi 10 sản phẩm mỹ phẩm. Danh mục gồm Luvum Green Citrus
Vitamin C Gel Cream Plus, Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Mask Plus, TIA'M
Snail & Azulene Low pH Cleanser, TIA'M Pore Minimizing 21 Serum, TIA'M Pore
Minimizing 21 Cream, TIA'M Tranexin Nia Vita Serum, TIA'M Deep Hydration Glow
Cream, TIA'M Deep Hydration Glow Serum, Foodaholic Derma Brightening Mask With
Vitamin C và Foodaholic Derma Soothing Moisture Mask With Vitamin B.
Lý do hai công ty tại TP.HCM phải thu hồi sản phẩm do Kinh doanh mỹ
phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của
pháp luật. Riêng sản phẩm kem dưỡng Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus
do Công ty TNHH IWON Việt Nam phân phối có công thức không đúng với hồ sơ công
bố.
Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông
báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh
doanh và sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi, đồng thời trả lại cho đơn vị
cung ứng. Các sở y tế có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các
trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.
Về phía doanh nghiệp, Cục Quản lý Dược yêu cầu gửi thông báo
thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh
doanh, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Báo
cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày
15/7. Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát quá trình thực hiện,
báo cáo kết quả về Cục trước ngày 30/7.
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