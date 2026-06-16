Thứ Ba, 16/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thu hồi loạt sữa rửa mặt, kem chống nắng, dầu gội nổi tiếng

Tuệ Mỹ

16/06/2026, 15:33

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành liên tiếp các văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy tổng cộng 45 sản phẩm mỹ phẩm của 4 doanh nghiệp do vi phạm quy định về Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF)…

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc các sản phẩm theo danh mục đính kèm.
Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc các sản phẩm theo danh mục đính kèm.

Ngày 16/6, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), cho biết vừa ký 4 quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 45 sản phẩm mỹ phẩm do 4 công ty ở Hà Nội và TP.HCM phân phối. Trong danh sách có nhiều mặt hàng quen thuộc như sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa, kem đánh răng Aquafresh...

Cụ thể, có 20 sản phẩm trong danh sách do Công ty TNHH Alice Cao (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lý do được đưa ra là doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật; sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Các sản phẩm nằm trong danh sách gồm nước súc miệng Propolinse Matcha, Propolinse Sakura; các dòng thuốc nhuộm tóc Bigen Cream Tone từ 3G đến 7G; Men's Bigen One Push 5 Natural và Men's Bigen One Push 6S Natural Shadow; Meishoku Bigan Medicated Skin Lotion; sữa rửa mặt Hadalabo Foaming Facial Cleanser; Waki Guard; Rosette Gommage Clear Peel, Rosette Gommage Bright Peel.

Cùng với đó là ba sản phẩm chống nắng Anessa gồm Sunscreen Lotion for Oil-Controlling Skin, Whitening Sunscreen Milk và Perfect UV Sunscreen; Baby Powder (Pressed) Medicated; cùng hai sản phẩm kem đánh răng Aquafresh Clear Mint và Aquafresh Soft Mint. 

Có 20 sản phẩm trong danh sách do Công ty TNHH Alice Cao (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Có 20 sản phẩm trong danh sách do Công ty TNHH Alice Cao (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cũng vì lý do kinh doanh mỹ phẩm có PIF nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm (Hà Nội) cũng buộc phải tiến hành thu hồi, tiêu hủy 9 sản phẩm do công ty này chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. 8 trên 9 sản phẩm trong nhóm bị thu hồi trên toàn quốc này thuộc nhãn hàng Reihaku Hatomugi (Nhật Bản), các sản phẩm chủ yếu là sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem dưỡng ẩm...

Đối với Công ty TNHH X.C.G.G (TP.HCM), cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi 6 sản phẩm mỹ phẩm. Các sản phẩm này đều bị xác định có hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ theo quy định của pháp luật. Danh sách bao gồm TIA'M Vita B3 Source, TIA'M Vita A Bakuchiol Youth Serum, TIA'M Vita B5 Toner, TIA'M Snail & Azulene Low pH Cleanser, TIA'M Hyaluronic Glow Revive Serum và V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation.

Trong khi đó, Công ty TNHH IWON Việt Nam (TP.HCM) bị đình chỉ lưu hành và thu hồi 10 sản phẩm mỹ phẩm. Danh mục gồm Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus, Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Mask Plus, TIA'M Snail & Azulene Low pH Cleanser, TIA'M Pore Minimizing 21 Serum, TIA'M Pore Minimizing 21 Cream, TIA'M Tranexin Nia Vita Serum, TIA'M Deep Hydration Glow Cream, TIA'M Deep Hydration Glow Serum, Foodaholic Derma Brightening Mask With Vitamin C và Foodaholic Derma Soothing Moisture Mask With Vitamin B.

Lý do hai công ty tại TP.HCM phải thu hồi sản phẩm do Kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật. Riêng sản phẩm kem dưỡng Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus do Công ty TNHH IWON Việt Nam phân phối có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Rất nhiều sản phẩm trong danh sách thu hồi là sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem dưỡng ẩm...
Rất nhiều sản phẩm trong danh sách thu hồi là sữa rửa mặt, nước tẩy trang, kem dưỡng ẩm...

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi, đồng thời trả lại cho đơn vị cung ứng. Các sở y tế có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Về phía doanh nghiệp, Cục Quản lý Dược yêu cầu gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7. Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát quá trình thực hiện, báo cáo kết quả về Cục trước ngày 30/7.

Gần 300 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên phạm vi cả nước do chứa chất cấm sử dụng

15:46, 03/03/2026

Gần 300 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên phạm vi cả nước do chứa chất cấm sử dụng

Thu hồi hàng loạt thuốc giảm đau và mỹ phẩm quen thuộc

21:48, 21/01/2026

Thu hồi hàng loạt thuốc giảm đau và mỹ phẩm quen thuộc

Chi tiết các sản phẩm Nestlé bị thu hồi tại 37 quốc gia

09:41, 08/01/2026

Chi tiết các sản phẩm Nestlé bị thu hồi tại 37 quốc gia

Từ khóa:

Cục Quản lý dược thu hồi mỹ phẩm tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Cuộc đua kích cầu tiêu dùng của các doanh nghiệp bán lẻ đang diễn ra sôi động

Cuộc đua kích cầu tiêu dùng của các doanh nghiệp bán lẻ đang diễn ra sôi động

Với ngành bán lẻ hiện nay, giảm giá chỉ là giải pháp ngắn hạn. Điều người tiêu dùng quan tâm không chỉ là mức giá hay ưu đãi, mà còn là chất lượng hàng hóa, sự tiện lợi, trải nghiệm mua sắm và các giá trị gia tăng đi kèm…

AI ngày càng “xâm nhập” sâu vào ngành bán lẻ

AI ngày càng “xâm nhập” sâu vào ngành bán lẻ

Theo các dự báo kinh tế từ McKinsey, thương mại điện tử vận hành bởi AI có khả năng tạo ra doanh thu khổng lồ trên toàn cầu vào năm 2030. Đây không còn là câu chuyện về chatbot, mà là trọn vẹn quy trình mua sắm từ khâu tìm kiếm cho đến thanh toán cuối cùng…

Hơn 250 đơn vị tham gia trưng bày tại triển lãm thú cưng lớn nhất Đông Nam Á Petfair Vietnam 2026

Hơn 250 đơn vị tham gia trưng bày tại triển lãm thú cưng lớn nhất Đông Nam Á Petfair Vietnam 2026

Với quy mô hơn 7.000 m2, triển lãm thú cưng Petfair Vietnam 2026 đã quy tụ hơn 250 đơn vị tham gia trưng bày từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, đón tiếp hơn 12.000 chuyên gia trong ngành và người yêu thú cưng từ khắp nơi trên thế giới…

Đa dạng nguồn hàng, tăng khuyến mại để kích thích tiêu dùng

Đa dạng nguồn hàng, tăng khuyến mại để kích thích tiêu dùng

Những ngày nắng nóng, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân “đi siêu thị” đông đúc hơn thường lệ. Các chương trình khuyến mại hay giảm giá được triển khai dày đặc, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt…

Tháng khuyến mại hàng hóa hè 2026 tại Đà Nẵng diễn ra trong 3 tháng

Tháng khuyến mại hàng hóa hè 2026 tại Đà Nẵng diễn ra trong 3 tháng

Tháng khuyến mại hàng hóa tại Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện thương mại đơn thuần mà còn là một chiến lược kinh tế quan trọng nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách trong dịp hè...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vải polyester tái chế được sử dụng cho áo đấu World Cup 2026

Đẹp +

2

Xét xử vụ án 1.258 nhà đầu tư sập bẫy “hệ sinh thái GMT”

Dân sinh

3

PHR sẽ phát hành hơn 108 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Quy định thiết kế đối với nhà ở dưới 7 tầng và nhà ở 7 tầng trở lên từ 1/7

Bất động sản

5

Đà Nẵng ban hành nghị quyết về chính sách phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy