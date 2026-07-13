Huế phát động Tháng bán hàng khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng

UBND thành phố Huế vừa tổ chức Lễ phát động Tháng bán hàng khuyến mại thành phố Huế lần thứ I năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa địa phương.
Chương trình thu hút 25 cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố tham gia với hơn 30 gian hàng, giới thiệu đa dạng các nhóm sản phẩm như hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng và nhiều mặt hàng thiết yếu.
Không chỉ tạo không gian quảng bá sản phẩm, các doanh nghiệp còn triển khai nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn nhằm kích thích sức mua, giúp người dân tiếp cận các sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý.
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn cho biết, Tháng bán hàng khuyến mại thành phố Huế lần thứ I năm 2026 là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
Theo lãnh đạo UBND thành phố Huế, chương trình mang ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đồng thời, đây cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với các đơn vị phân phối và người tiêu dùng, góp phần hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ bền vững.
Thông tin về tình hình phát triển thương mại trên địa bàn, ông Hà Văn Tuấn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động thương mại của thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Thị trường hàng hóa ổn định, nguồn cung được bảo đảm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá, trong khi hoạt động xuất khẩu tiếp tục khởi sắc.
Để phát huy hiệu quả của chương trình, lãnh đạo thành phố đề nghị Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số, đồng thời tăng cường công tác quản lý thị trường nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Cộng đồng doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ số và chủ động tham gia các hoạt động kết nối cung - cầu.
Bên cạnh đó, các hệ thống phân phối, trung tâm thương mại và siêu thị được khuyến khích ưu tiên tiêu thụ hàng hóa của địa phương, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và hợp tác xã để đưa sản phẩm Huế đến gần hơn với người tiêu dùng. Thành phố cũng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam và các sản phẩm do doanh nghiệp địa phương sản xuất.
Ngay sau lễ phát động, Sở Công Thương thành phố Huế đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kết nối cung - cầu giữa các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã với các đơn vị phân phối, bán lẻ trên địa bàn. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội xây dựng các chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, đồng thời tạo đầu ra ổn định cho doanh nghiệp và hợp tác xã trong thời gian tới.
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