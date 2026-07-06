Kích cầu hàng Việt để duy trì đà tăng trưởng của ngành bán lẻ

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3.889,5 nghìn tỉ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước…

Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 31/7.

Đây là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của 6 tháng đầu năm, phản ánh đà phục hồi tích cực của ngành bán lẻ. Tuy vậy, giới phân tích cũng lưu ý, quá trình phục hồi của sức mua vẫn diễn ra khá thận trọng. Thu nhập chưa cải thiện mạnh, áp lực lạm phát còn hiện hữu cùng những biến động của kinh tế thế giới khiến người tiêu dùng vẫn ưu tiên chi tiêu hợp lý và cân nhắc kỹ trước khi mua sắm.

Đối với lĩnh vực bán lẻ hàng tiêu dùng, các chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi hiện đại tiếp tục thu hút lượng lớn khách hàng nhờ lợi thế về nguồn hàng ổn định, sản phẩm có thương hiệu và chính sách giá cạnh tranh. Xu hướng dịch chuyển từ chợ truyền thống sang các hệ thống bán lẻ hiện đại ngày càng rõ rệt, giúp doanh thu bình quân tại mỗi cửa hàng duy trì mức tăng tích cực.

Những ngày đầu tháng 7, không khí mua sắm tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra trên cả nước trở nên sôi động khi nhiều mặt hàng thực phẩm, trái cây, hàng tiêu dùng và hóa mỹ phẩm đồng loạt giảm giá. Các chương trình ưu đãi gắn với chủ đề “Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào” thu hút đông người tiêu dùng tranh thủ mua sắm, đặc biệt vào khung giờ cuối ngày và dịp cuối tuần.

Không chỉ giảm giá trực tiếp, Saigon Co.op còn tăng ưu đãi cho khách hàng thành viên thông qua các chương trình tích điểm vào thứ Ba, ưu đãi mua sắm xanh vào thứ Năm và chương trình thẻ cào may mắn... Bên cạnh đó, Saigon Co.op liên tục triển khai các chương trình kích cầu hấp dẫn, tập trung vào hàng Việt chất lượng cao và đặc sản OCOP vùng miền. Mỗi tuần là một chủ đề riêng như Lễ hội món ngon dân gian, Lễ hội trái cây ba miền, Lễ hội thủy hải sản, mang đến mua sắn sản phẩm Việt với mức giá tiết kiệm.

Nhiều mặt hàng thực phẩm, trái cây, hàng tiêu dùng và hóa mỹ phẩm đồng loạt giảm giá.

Tương tự, chương trình "Max Best Seller Legend – Huyền thoại trở lại" của Lotte Mart có nhiều sản phẩm bán lẻ với mức giảm giá lên đến 50%. Song song, chương trình "1+1 – Lotte Luôn bên bạn" tiếp tục mang đến nhiều ưu đãi mua 1 tặng 1 đối với các nhóm hàng thực phẩm và hóa mỹ phẩm. Đặc biệt, hưởng ứng mùa World Cup 2026, Lotte Mart triển khai chương trình "Max Dream Team – Đội hình siêu phẩm" với nhiều ưu đãi dành cho các nhóm hàng đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn vặt.

Trong khi đó, ngày 7/7, MM Mega Market tung deal sốc giảm 52% với Cà phê Wake Up hương chồn, Tương ớt Chin-Su Pro, Xúc xích Sài Gòn xông khói, Cá thát lát nạo, Há cảo mini Top V… Cùng với đó là chương trình mua thực phẩm thiết yếu chỉ từ 35.000 đồng đến hết ngày 8/7 với nước tương thượng hạng Nam Dương, nước mắm cá cơm Thuận Phát, tương cà chua Heinz, sốt ướp đồ nướng Lee Kum Kee, Mì cay 7 cấp độ Koreno, mì Omachi Quán Xá Châu Á, cá hộp 3 Cô Gái…

Tại Hội thảo "Kích cung sáng tạo cuối tuần – Dư địa kích cầu tiêu dùng" mới đây, các chuyên gia đồng thuận với nhận định trong bối cảnh chi phí nguyên liệu, logistics và nhân công đều tăng, doanh nghiệp bán lẻ không thể duy trì lợi thế cạnh tranh chỉ bằng giá bán.

Hướng đi bền vững là phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn thông qua đổi mới công thức, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng và gia tăng hàm lượng chế biến. Xu hướng này được phản ánh rõ qua nhiều nhóm hàng Việt đang có mặt trên kệ siêu thị.

Doanh nghiệp không thể duy trì lợi thế cạnh tranh chỉ bằng giá bán.

Hiện nay, bên cạnh các sản phẩm truyền thống, các doanh nghiệp liên tục bổ sung những dòng sản phẩm ít đường, bổ sung chất xơ, giàu đạm, thực phẩm dinh dưỡng, sản phẩm tiện lợi hay các mặt hàng sử dụng bao bì thân thiện môi trường. Bao bì cũng được tích hợp đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc, thành phần dinh dưỡng để tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, cho rằng dù doanh nghiệp bán lẻ vẫn chịu áp lực lớn từ giá nguyên liệu và chi phí sản xuất, nhiều đơn vị vẫn chấp nhận giảm biên lợi nhuận để duy trì sức cạnh tranh, đồng thời tiếp tục đầu tư cho đổi mới sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Đây là điều kiện quan trọng để hàng Việt không chỉ giữ vững thị trường nội địa mà còn từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, từ ngày 1 đến 31/7, Bộ Công thương chính thức triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 (The First Vietnam Grand Sale in 2026) trên phạm vi toàn quốc, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường trong nước và đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Theo Bộ Công thương, tất cả doanh nghiệp đều có thể tham gia chương trình mà không phải đăng ký qua bất kỳ khâu lựa chọn hay xét chọn nào. Doanh nghiệp bán lẻ được chủ động xây dựng các chương trình khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với hoạt động kinh doanh và nhu cầu của người tiêu dùng.

Hệ thống siêu thị dành nhiều ưu đãi dành cho các nhóm hàng đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn vặt.

Đặc biệt, doanh nghiệp được quyền áp dụng hạn mức khuyến mại tối đa, với mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ lên tới 100% theo quy định hiện hành. Cùng với đó, các doanh nghiệp bán lẻ phải bảo đảm việc triển khai hoạt động khuyến mại đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng như thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính.

Cùng với việc triển khai chương trình kích cầu tiêu dùng, Bộ Công thương cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, thương nhân chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm phiếu dự thi có tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng.

Quy định này đã cắt giảm 6 trong tổng số 7 hình thức khuyến mại phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo trước đây, góp phần giảm chi phí và thời gian tuân thủ cho doanh nghiệp.

Bộ Công thương kỳ vọng thông qua chương trình, người tiêu dùng sẽ có thêm cơ hội mua sắm các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ bảo đảm chất lượng với mức giá phù hợp, qua đó thúc đẩy mua trên thị trường nội địa và tạo động lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.