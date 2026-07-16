Bình ổn thị trường, tạo dư địa tăng trưởng cho những tháng cuối năm

Sau 6 tháng đầu năm, để giữ đà tăng trưởng của thị trường bán lẻ, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh các chương trình khuyến mại quy mô lớn nhằm kích thích nhu cầu mua sắm. Từ đầu tháng 7, hàng loạt hệ thống Saigon Co.op, Lotte Mart, MM Mega Market, AEON... đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá sâu đối với thực phẩm, hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm và sản phẩm thiết yếu.
Đáng chú ý, các nhà bán lẻ không chỉ cạnh tranh bằng giá mà còn tập trung quảng bá hàng Việt chất lượng cao, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Các lễ hội trái cây, thủy hải sản, món ngon dân gian hay sản phẩm xanh đang trở thành điểm nhấn mới, góp phần gia tăng giá trị cho hàng hóa trong nước.
Điển hình, từ nay đến hết ngày 22/7, hệ thống siêu thị Co.op Mart triển khai chương trình "Lễ hội Việt – 34 sắc màu tự hào", đưa khách hàng khám phá tinh hoa vùng miền qua hàng ngàn sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương. Người tiêu dùng có hóa đơn từ 400.000 đồng sẽ nhận thẻ cào may mắn, có cơ hội nhận hơn 74.000 quà tặng gồm phiếu mua hàng, thực phẩm công nghệ, đồ dùng gia đình và nhiều ưu đãi mua sắm.
Không chỉ tập trung vào thực phẩm và hàng tiêu dùng, hệ thống siêu thị này đang mở rộng chương trình khuyến mãi sang ngành hàng thời trang. Theo đó, nhiều sản phẩm thời trang nữ được giảm đến 35%. Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung chia sẻ, doanh nghiệp nỗ lực kết hợp với nhà sản xuất giảm bớt lợi nhuận, kiểm soát chi phí để đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng với mức giá hợp lý nhất.
Nhằm kích cầu tiêu dùng, từ nay đến 22/7, hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng tổ chức chương trình khuyến mãi với tên gọi “Siêu deal bất bại – Fill đầy gian bếp”. Người tiêu dùng có có hội lấp đầy chiếc tủ lạnh và làm mới không gian sống với loạt sản phẩm như tỏi gà đông lạnh nhập khẩu, dưa hấu Hắc Mỹ Nhân, sữa Milo UHT ít đường, há cảo Cầu Tre, sữa chua uống Yomost, dầu gội Sunsilk, túi rác Happy Price...
Tương tự, hệ thống siêu thị Win Mart triển khai chương trình giảm giá lên đến 50% cho nhóm hàng thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ uống. Cụ thể, mặt hàng rau xanh được giảm giá 20%, các loại hoa quả như sầu riêng, táo Envy, Cherry, bưởi hồng da xanh, dưa lưới giảm giá từ 20 - 32%, mặt hàng nước giải khát giảm giá từ 17 - 22%...
Trong khi đó, chuỗi siêu thị GO! trên toàn quốc đang triển khai chương trình khuyến mại đại tiệc sinh nhật quy mô lớn với thông điệp "28 năm - Gật gù với mọi túi tiền". Chương trình mang đến giải pháp chi tiêu toàn diện thông qua loạt “siêu deal” giảm sâu đến hơn 40%, chuỗi sự kiện tương tác giờ vàng và game "Vui sinh nhật - rinh quà chất". Bên cạnh đó, xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình, GO! áp dụng giảm giá sâu cho hàng ngàn mặt hàng từ thực phẩm, hóa mỹ phẩm đến đồ gia dụng.
Ngoài ra, khu vực gian hàng thực phẩm tươi sống triển khai thêm 2 lễ hội nông sản quy mô lớn. Trong đó, có nhiều đặc sản vùng miền chuẩn VietGAP với mức giá bình ổn, ưu đãi như: bơ sáp dẻo, xoài đá; lê Việt Nam, bí đỏ tròn, cải thảo Đà Lạt… cùng các loại thịt đùi heo VietGAP, bắp giò heo đông lạnh, thịt cốt-lết heo VietGAP, sườn vai heo dòng lạnh; thủy - hải sản...
Theo số liệu kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, tiêu dùng tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, song việc người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn cho thấy thị trường đang bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng giá trị thay vì chỉ bằng quy mô khuyến mại. Người dân không cắt giảm hoàn toàn chi tiêu, mà chuyển sang lựa chọn kỹ lưỡng hơn, ưu tiên nhu cầu thiết yếu, cân đối ngân sách và đề cao giá trị sử dụng của sản phẩm.
Xu hướng này đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp trong việc thiết kế sản phẩm, chính sách giá và chiến lược bán hàng phù hợp với kỳ vọng của người tiêu dùng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện chính sách kích cầu, bảo đảm ổn định thị trường.
Thông tin tại cuộc họp Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương) thường kỳ 6 tháng đầu năm 2026, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho hay đơn vị đang triển khai các kế hoạch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.
Bên cạnh kích cầu tiêu dùng, thành phố cũng chú trọng công tác bình ổn và quản lý thị trường. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 2.992 vụ, xử lý 3.004 hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh.
Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục xác định tiêu dùng nội địa là một trong những động lực quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Một trong những giải pháp trọng tâm được thành phố xác định là tiếp tục tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung theo hai đợt cao điểm trong năm, gồm giai đoạn giữa năm và giai đoạn trước Tết Nguyên đán.
Theo kế hoạch, mỗi đợt khuyến mại được kỳ vọng giúp doanh thu của các doanh nghiệp tham gia tăng khoảng 30%, qua đó tạo sức lan tỏa đối với toàn bộ thị trường bán lẻ. Không dừng lại ở đó, TP. Hồ Chí Minh còn định hướng mở rộng không gian tiêu dùng thông qua việc phát triển các sản phẩm kích cầu gắn với du lịch, lưu trú, mua sắm và giải trí.
Thành phố sẽ tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, hàng không, trung tâm thương mại và các đơn vị dịch vụ để hình thành các gói sản phẩm phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế. Song song, thành phố định hướng phát triển các không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí về đêm gắn với ứng dụng công nghệ, từng bước hình thành những sản phẩm đặc trưng để xây dựng thương hiệu thương mại và du lịch.
Theo kế hoạch, các chương trình này hướng tới mục tiêu giảm từ 15 - 30% chi phí tiếp cận của người tiêu dùng đối với một số chương trình khuyến mại, tăng từ 15 - 20% doanh thu cho doanh nghiệp tham gia, hình thành tối thiểu 20 sản phẩm liên kết giữa thương mại và du lịch, đồng thời thu hút khoảng 5.000 doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại.
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