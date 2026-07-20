Doanh nghiệp bán lẻ tạo lợi thế cạnh tranh để thúc đẩy thị trường nội địa

Trong báo cáo "Ngành Bán lẻ - Tín hiệu phục hồi từ sức mua nội địa" do MBS Research vừa phát hành, các chuyên gia nhận định rằng nhu cầu trong nước đang xuất hiện những chuyển biến tích cực, đặc biệt ở lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu…

Ảnh minh họa: Lotte Mart Việt Nam

Ở lĩnh vực bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), các chuỗi cửa hàng hiện đại tiếp tục mở rộng thị phần khi thu hút lượng lớn khách hàng từ kênh bán hàng truyền thống. Những hệ thống như WinCommerce, CoopMart... đang tận dụng lợi thế về thương hiệu, độ phủ cửa hàng và khả năng kiểm soát nguồn hàng để gia tăng sức cạnh tranh.

Không chỉ mở rộng số lượng điểm bán, các doanh nghiệp bán lẻ còn tập trung nâng cao hiệu quả vận hành. Doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng tại nhiều chuỗi duy trì ổn định, cho thấy mô hình bán lẻ hiện đại đang dần thích nghi với nhu cầu mới của thị trường.

Chỉ trong hơn 6 tháng đầu năm 2026, chuỗi bán lẻ thực phẩm Bách Hóa Xanh đã mở thêm 671 cửa hàng trên phạm vi cả nước, nâng tổng số điểm bán lên 3.230 cửa hàng tính đến ngày 6/7. Như vậy, bình quân cứ 3 ngày chuỗi lại có thêm khoảng 10 cửa hàng mới. Đây là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất về quy mô của Bách Hóa Xanh kể từ khi chuỗi này được thành lập.

Sau khi khai trương Lotte Mart Tây Ninh vào ngày 9/7 vừa qua, Lotte Mart dự kiến sẽ tiếp tục giới thiệu mô hình siêu thị kiểu mới đến Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) trong tháng 7 này. Theo tiết lộ của đại diện Lotte Mart Việt Nam, bên cạnh các ngành hàng thế mạnh như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng thiết yếu, khu vực sản phẩm từ Hàn Quốc là một trong những điểm nhấn nổi bật, tạo sự khác biệt cho Lotte Mart Bắc Giang.

Khu vực Sản phẩm từ Hàn Quốc đặc trưng sẽ có mặt tại siêu thị Lotte Mart Bắc Giang. Ảnh: Lotte Mart Việt Nam

Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy các dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Good Today và Yorihada, từ thực phẩm chế biến, đồ ăn tiện lợi, đồ uống đến nhiều sản phẩm mang hương vị đặc trưng của Hàn Quốc. Với những khách hàng yêu thích mỹ phẩm Hàn, Lotte Mart Bắc Giang dành riêng khu vực Health & Beauty cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, trong đó có nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Trong khi đó, MM Mega Market Việt Nam lựa chọn mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước nhằm nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và chuyển đổi số. Ba thỏa thuận hợp tác chiến lược mới đây với Unilever Food Solutions, Fresco và Zalopay được kỳ vọng tạo động lực mới cho hệ sinh thái bán sỉ - bán lẻ hiện đại, đồng thời gia tăng giá trị cho hàng hóa Việt Nam và người tiêu dùng.

Tương tự, xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm lớn nhất tại Đông Nam Á, Tập đoàn AEON vừa công bố chiến lược trung hạn giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu nâng quy mô hoạt động lên tương đương gấp ba hiện nay. Theo đánh giá của Tập đoàn AEON, kênh bán lẻ hiện đại hiện mới chiếm khoảng 15% thị phần, cho thấy không gian chuyển dịch từ thương mại truyền thống sang mô hình hiện đại vẫn còn rất rộng.

Hệ thống bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng thị phần nhờ lợi thế về nguồn cung ổn định, giá bán cạnh tranh, hàng hóa có thương hiệu và các chương trình khuyến mại thường xuyên. Ảnh: MM Mega Market Thăng Long

Ở mảng chuỗi cung ứng, doanh nghiệp sẽ tăng cường nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nhãn hàng riêng sản xuất tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ nhà cung cấp trong nước và mở rộng cơ hội đưa hàng Việt vào hệ thống AEON toàn cầu. AEON cũng dự kiến đưa vào hoạt động một trung tâm chế biến tại miền Nam để phục vụ chiến lược phát triển các cửa hàng quy mô nhỏ.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, thu nhập và mức sống của người dân ở nhiều địa phương trên toàn quốc đang được cải thiện rõ rệt. Người tiêu dùng tại khu vực ngoài đô thị ngày càng chú trọng đến chất lượng, thương hiệu cũng như nguồn gốc sản phẩm. Sự thay đổi này đang mở ra cơ hội lớn cho các chuỗi bán lẻ hiện đại tiến sâu hơn vào những thị trường vốn trước đây phụ thuộc chủ yếu vào chợ truyền thống và cửa hàng nhỏ lẻ.

Trong dài hạn, ngành bán lẻ Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10 - 12% mỗi năm. Đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có thể đạt khoảng 450 tỷ USD. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh trong giai đoạn tới sẽ không còn xoay quanh câu chuyện ai sở hữu nhiều cửa hàng hơn, mà là doanh nghiệp nào hiểu khách hàng sâu hơn, thích ứng nhanh hơn và tận dụng công nghệ hiệu quả hơn.

Xu hướng chuyển dịch từ chợ truyền thống sang siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử ngày càng rõ nét, góp phần duy trì tăng trưởng của ngành bán lẻ. Ảnh: AEON Việt Nam

Bên cạnh đó, để thị trường phát triển bền vững, không chỉ cần kích cầu tiêu dùng mà phải tăng cường liên kết giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng. Đây cũng là định hướng được Bộ Công thương đặt ra trong kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Bộ sẽ thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến lưu thông hàng hóa; tăng cường kết nối doanh nghiệp bán lẻ với nhà sản xuất, hợp tác xã và vùng nguyên liệu; đồng thời phát triển chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và chuyển đổi số. Mục tiêu không chỉ nâng cao sức chống chịu của thị trường mà còn tạo đầu ra ổn định hơn cho sản xuất và mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm nguồn gốc minh bạch, chất lượng được kiểm soát.

Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp sáng 18/7, bà Nguyễn Thị Nga, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG, cho rằng cần phát triển mạnh thị trường bán lẻ trong nước thông qua việc kết nối chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối hiện đại.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu nhiều tác động từ thuế quan và đứt gãy chuỗi cung ứng, việc phát huy sức mua nội địa sẽ giúp nâng cao tính tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế.

Thu nhập và mức sống của người dân ở nhiều địa phương trên toàn quốc đang được cải thiện rõ rệt, mở ra cơ hội lớn cho chuỗi bán lẻ hiện đại. Ảnh: Siêu thị BRG Mart Phố Nối

Vì vậy, bà đề xuất xây dựng Chương trình quốc gia phát triển chuỗi cung ứng hàng Việt, kết nối xuyên suốt từ sản xuất, chế biến đến phân phối và tiêu dùng. Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thông qua chuyển giao công nghệ, tư vấn tiêu chuẩn chất lượng, chia sẻ hạ tầng logistics và kết nối đầu ra.

Nhóm giải pháp tiếp theo tập trung vào phát triển du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Theo bà Nga, Việt Nam cần nâng cao giá trị chi tiêu trên mỗi lượt khách bằng cách phát triển hệ sinh thái mua sắm, lưu trú, giải trí chất lượng cao và kinh tế đêm. Từ đó gia tăng sức mua tại thị trường nội địa, nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.