Đưa nông sản chất lượng cao Hoa Kỳ đến tay người tiêu dùng Việt

Quan hệ hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ đang được thúc đẩy mạnh mẽ thời gian gần đây, với trọng tâm là mở rộng thương mại nông sản. Song song, hai bên cũng tích cực trao đổi nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp…

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Ngày 9/7, MM Mega Market Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) chính thức khởi động chương trình xúc tiến thương mại "Nông sản Mỹ - Chất lượng vượt trội". Chương trình nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng Việt Nam với nông sản và thực phẩm chất lượng cao Hoa Kỳ, đồng thời thúc đẩy quan hệ thương mại nông nghiệp giữa hai nước.

Diễn ra từ ngày 9 - 22/7 tại 11 trung tâm phân phối MM Mega Market trên toàn quốc, chiến dịch giới thiệu hơn 250 sản phẩm Mỹ từ 14 tổ chức thương mại nông nghiệp hàng đầu của Mỹ, như Hiệp hội Xuất khẩu Thịt Mỹ (USMEF), Hiệp hội Xuất khẩu Trứng & Gia cầm Mỹ (USAPEEC), Hiệp hội Khoai tây Mỹ, Hiệp hội Xuất khẩu Thịt Mỹ và Hiệp hội Thịt bò Mỹ...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ralph Bean, Tham tán Nông nghiệp, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng đối với nông sản Mỹ. Quốc gia này luôn tự hào mang đến những sản phẩm có chất lượng cao, an toàn, nguồn cung ổn định, qua đó góp phần củng cố quan hệ thương mại nông nghiệp giữa hai nước.

"Chúng tôi vui mừng khi thấy nhu cầu tiếp tục tăng trưởng qua từng năm. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tiêu dùng của Mỹ sang Việt Nam đã đạt mức kỷ lục 1,2 tỷ USD", ông Ralph Bean nhấn mạnh. Chia sẻ thêm tại sự kiện, Tham tán Nông nghiệp cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều dư địa để mở rộng và mối quan hệ thương mại này mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Ông Ralph Bean, Tham tán Nông nghiệp, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Ông Ralph Bean nhận định: "Hai nền nông nghiệp có tính bổ trợ cao. Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam nhiều sản phẩm mà ngành nông nghiệp trong nước không có lợi thế như giống vật nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và nhiều loại nông sản khác. Trong khi đó, Việt Nam lại sở hữu những sản phẩm đặc trưng vùng nhiệt đới như cà phê và nhiều loại trái cây tươi mà Hoa Kỳ không có".

Bên cạnh thương mại, Hoa Kỳ cũng đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đối tác Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, bao gồm xây dựng năng lực, quản trị rủi ro và quản lý chuỗi cung ứng. "Tiềm năng phát triển hợp tác nông nghiệp giữa hai quốc gia là vô cùng lớn và cả hai bên đều có rất nhiều cơ hội để hợp tác nhiều hơn nữa," ông Bean nói.

Tham tán Nông nghiệp Mỹ đánh giá, Việt Nam đang có những bước đi rất sáng suốt trong việc đầu tư vào chuỗi cung ứng cũng như duy trì chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, các sản phẩm của Việt Nam có thể đạt mức giá tốt nhất và giữ được chất lượng tối ưu khi ra thị trường.

“Việt Nam đang dần trở thành trung tâm chế biến nông sản quan trọng. Chúng tôi đã thấy các loại hạt của mình được Việt Nam nhập khẩu để chế biến và tái xuất. Chuyên môn chế biến đó hoàn toàn có thể áp dụng cho chính các sản phẩm của Việt Nam để gia tăng giá trị. Từ đó, không chỉ đưa sản phẩm vươn tới các thị trường rộng lớn hơn, mà còn có thể mang lại lợi ích cho người nông dân”, ông Bean nói thêm.

Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng đối với nông sản Mỹ.

Theo các quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, ngoài các sản phẩm nông sản đã có mặt tại thị trường Việt Nam, Mỹ vẫn đang trong quá trình đàm phán để có thêm nhiều sản phẩm nông sản, trái cây tươi của Mỹ đến tay khách hàng Việt. “Mới đây nhất, chúng tôi đã đưa là các loại trái cây có múi (quýt), đào tới Việt Nam. Ngược lại, chúng tôi cũng chào đón trái bưởi Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Trong tương lai, chúng tôi đang xem xét để tiếp tục đưa sản phẩm chanh leo vào thị trường Mỹ", ông Ralph Bean thông tin.

Về tiềm năng xuất khẩu nông sản Việt Nam, ông Ralph Bean đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong đầu tư vào hệ thống chuỗi cung ứng và bảo quản sau thu hoạch. Ông khuyến nghị Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tăng cường hoàn thiện hệ thống logistics, quy trình xử lý và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng để sản phẩm có thể tiếp cận thị trường với chất lượng cao nhất và đạt giá trị thương mại tối ưu.

Song song với đó, theo ông Ralph Bean, chuỗi bán lẻ, hệ thống các siêu thị ở Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phân phối các sản phẩm nông sản chất lượng cao đến với người tiêu dùng. "Để đưa được những trái cây tươi với chất lượng như vùng bản địa đến tay người tiêu dùng tại Việt Nam cần quy trình, kỹ thuật và công nghệ cung ứng lạnh tốt, giúp duy trì chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình vận chuyển", ông Ralph Bean nhận định.

Chuỗi bán lẻ đóng vai tròquan trọng trong việc phân phối các sản phẩm nông sản chất lượng cao đến với người tiêu dùng.

Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết việc mở rộng hợp tác với Bộ Nông nghiệp Mỹ và các đối tác Mỹ là một phần trong chiến lược dài hạn của chuỗi siêu thị này. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao của Mỹ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng Việt.

Gửi lời cảm ơn Đại sứ quán Mỹ, Bộ Nông nghiệp Mỹ cùng 14 hiệp hội, doanh nghiệp, ông Kim Myungsu, Giám đốc Thương mại MM MEGA Vietnam, khẳng định: "Với mạng lưới trung tâm phân phối trên toàn quốc, chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối đưa ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chất lượng của Mỹ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam và cộng đồng khách hàng chuyên nghiệp".

Hơn 250 sản phẩm Mỹ từ 14 tổ chức thương mại nông nghiệp hàng đầu của Mỹ được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình "Nông sản Mỹ - Chất lượng vượt trội", người tiêu dùng Việt Nam có thể khám phá đa dạng các sản phẩm cao cấp của Hoa Kỳ, bao gồm thịt bò, thịt lợn, gia cầm, nông sản tươi, khoai tây, thực phẩm chế biến, bánh kẹo, đồ uống, gia vị, ngũ cốc và các loại hạt.

Tất cả sản phẩm đều được cung cấp từ các nhà sản xuất có chứng nhận và quản lý theo chuỗi cung ứng từ trang trại đến bàn ăn, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho cả khách hàng bán lẻ lẫn đối tác HoReCa (khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống).