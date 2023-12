Thu ngân sách giảm, Khánh Hòa muốn đẩy nhanh đấu giá nhà, đất

Tại văn bản số 12402/UBND-XDNĐ chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ đấu giá cơ sở nhà, đất trên địa bàn vừa ban hành, UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong năm 2023.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị; báo cáo tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý các cơ quan, đơn vị không phối hợp thực hiện.

Trước đó, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa xin chủ trương tổ chức bán đấu giá 04 cơ sở nhà, đất tại TP. Nha Trang, gồm: số 176 và 189 đường Thống Nhất, số 9C Tô Vĩnh Diện, số 73 đường 2 Tháng 4 do đơn vị này quản lý.

Với 4 cơ sở nhà, đất này, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, nghiên cứu đề nghị của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Đồng thời, căn cứ các quy định của pháp luật tham mưu, đề xuất cho tỉnh theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng lưu ý nội dung đề nghị của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sử dụng nguồn thu từ việc bán đấu giá các cơ sở nhà, đất.

Được biết, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh này đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất cấp lại vốn điều lệ bằng tiền cho Quỹ tương đương vốn điều lệ được tính theo giá trị các cơ sở nhà, đất được UBND tỉnh giao Quỹ quản lý; phần còn lại nộp ngân sách.

Ngoài ra, đối với 9 cơ sở nhà, đất khác, trong đó 02 cơ sở nhà, đất ở số 191 đường Thống Nhất và số 21 Trần Quý Cáp (Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Khánh Hòa đã trình chứng thư thẩm định giá), Sở Tài chính được yêu cầu chủ trì cùng các sở, ngành, đơn vị tổ chức thẩm định, trình tỉnh phê duyệt giá khởi điểm theo quy định của pháp luật.

Còn lại 7 cơ sở nhà, đất gồm: số 1 Hai Bà Trưng; 05 và 07 Nguyễn Gia Thiều; 89, 155 và 136 Thống Nhất; 76 Hoàng Văn Thụ, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Khánh Hòa khẩn trương đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành chứng thư thẩm định giá. Sau đó, gửi Sở Tài chính tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/12/2023.

Trước đó, vào tháng 10/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa đã rà soát và ghi nhận có 28 cơ sở nhà, đất trên địa bàn toàn tỉnh nằm trong kế hoạch đấu giá. Trong đó, tại TP. Nha Trang có 23 và TP. Cam Ranh có 5 cơ sở nhà, đất. Hiện, tại TP. Nha Trang có 13 cơ sở nhà, đất do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, đơn vị này đang quản lý 37 khu đất lớn, nhỏ ở tỉnh Khánh Hòa, tập trung nhiều nhất tại TP. Nha Trang với 33 khu, với nhiều khu “đất vàng”.

Trong 37 khu đất ở trên có 5 khu, thửa đất được đưa vào kế hoạch đấu giá năm 2023, gồm: Hai thửa đất số 4 và 6, tờ bản đồ số 18 (đường Thân Nhân Trung, phường Vĩnh Hòa) rộng hơn 180m2 đất ở đô thị, đang trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá; Khu đất số 9 đường Trường Sơn (phường Vĩnh Nguyên) rộng hơn 4.700m2 đất khu vui chơi giải trí và đất giao thông; Khu đất kho cảng Bình Tân (số 1A đường Phước Long, phường Vĩnh Nguyên) rộng 6,1ha, đấu giá quyền sử dụng đất 3,5ha, đất ở đô thị và đất thương mại dịch vụ; Phần đất hoàn thành giải phóng mặt bằng ở lô đất BV03, thuộc dự án khu đô thị Mỹ Gia (xã Vĩnh Thái) rộng hơn 20.000m2, đã có chủ trương thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nha Trang.

Thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 72% dự toán trong 10 tháng đầu năm 2023

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong 10 tháng năm 2023, thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh được hơn 13.246 tỷ đồng (đạt 85,8% dự toán), giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 3/2023 của tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Phi Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, cho biết nguyên nhân khiến thu ngân sách giảm là do có 06/16 khoản thu chậm tiến độ so với năm ngoái. Trong đó, có nguyên nhân hoạt động thị trường bất động sản hạ nhiệt, khiến nguồn thu giảm 117 tỷđồng, thuế thu nhập cá nhân cũng giảm 484 tỷ đồng so với cùng kỳ.