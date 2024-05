Thu ngân sách ngành thuế hụt hơi, nợ thuế gia tăng

Chiều ngày 6/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 4/2024, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 5/2024.

NỢ THUẾ GIA TĂNG, SẼ ĐẨY MẠNH TRUY THU

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4/2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 150.100 tỷ đồng, đạt 10,1% so với dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 640.298 tỷ đồng bằng 43% so với dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, có 13/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 40%), 12/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.

Về tổng thể, có 25/63 địa phương đạt tiến độ thực hiện dự toán ở mức khá (trên 40%); 26/63 địa phương đạt từ 30- 40%; còn lại 12/63 địa phương đạt thấp (dưới 30% dự toán). Bên cạnh đó, có 54/63 địa phương có tăng trưởng thu, còn 9/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

"Lũy kế thu 4 tháng chỉ bằng 35,8% so với cùng kỳ, thu ngân sách có dấu hiệu suy giảm dần, cùng với nợ thuế gia tăng.

Tuy nhiên, theo Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành, nếu trừ đi 4 khoản thu từ doanh nghiệp, cổ tức lợi nhuận còn lại, chênh lệch thu chi ngân hàng, sổ xố kiến thiết thì lũy kế thu 4 tháng chỉ bằng 35,8% so với cùng kỳ, thu ngân sách có dấu hiệu suy giảm dần, cùng với nợ thuế gia tăng.

Do đó, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, những khó khăn, tiềm ẩn trong công tác thu của ngành thuế thời gian tới còn rất lớn, ngành thuế sẽ không chủ quan và tiếp tục kiên trì, quyết liệt trong công tác thu thuế.

"Trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh công tác truy thu nợ thuế, đặc biệt là tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử từ giao dịch trên các sàn thương mại đển các hình thức kinh doanh trực tuyến, livestream", ông Mai Xuân Thành nói.

ĐỔI MỚI CÁCH LÀM GIÚP TĂNG THU

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết thời gian tới tiếp tục rà soát để triển khai gói giảm thuế giá trị gia tăng 2% cho những tháng cuối năm nay và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đánh giá, tổng kết và nghiên cứu đề xuất gia hạn, giảm nhiều khoản thuế, phí, nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hỗ trợ nền kinh tế. Do đó, ngành tài chính phải tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị các đơn vị tập trung rà soát các công việc đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới để phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, 3 năm liên tục vượt thu ngân sách nhà nước trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, Bộ Tài chính có những cách làm mới để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước được giao.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho biết thu ngân sách nhà nước tỷ lệ thuận với tăng trưởng kinh tế. Khi tăng trưởng kinh tế còn khó khăn, thu ngân sách nhà nước đạt dự toán là do Bộ Tài chính triển khai đẩy mạnh quản lý thu thuế, quản lý hóa đơn điện tử, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử...

Bởi vậy, người đứng đầu ngành tài chính đề nghị các đơn vị tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế; triển khai các dự án đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đồng thời, đặc biệt lưu ý triển khai hoàn thành sớm các luật, nghị định, thông tư theo kế hoạch; chuẩn bị xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Đối với lĩnh vực thuế, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý thu thuế, quản lý hóa đơn điện tử, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, chống chuyển giá, trốn thuế.

Đối với ngành hải quan, cần đặc biệt lưu ý đến công tác chống buôn lậu, nhất là buôn lậu vàng, ngoại tệ, ma tuý, đồng thời đẩy mạnh xây dựng hải quan thông minh, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin theo hướng số hóa; bảo đảm trang thiết bị phục vụ công tác hiện đại hóa ngành hải quan.

Về lĩnh vực chứng khoán, Bộ trưởng yêu cầu tập trung quản lý, phát triển an toàn, bền vững thị trường chứng khoán, bảo hiểm, trái phiếu doanh nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân...