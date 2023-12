Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Tiếp tục đẩy mạnh giám sát, xử nghiêm sai phạm trên thị trường chứng khoán

Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết năm 2023, mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong và ngoài nước như: căng thẳng địa chính trị gia tăng ở nhiều khu vực, dòng chảy thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu bị ngưng trệ; tăng trưởng kinh tế thấp, nhu cầu tiêu dùng giảm…

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán năm 2023 vẫn được đánh giá là thị trường có tăng trưởng tích cực so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tính đến ngày 30/11, chỉ số VN-Index tăng 8,6% so với cuối năm 2022. Mức vốn hóa thị trường tăng 10,1% so với cuối năm 2022, tương đương 60,5% GDP ước tính năm 2022.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành và đạt được một số mục tiêu, nhiệm vụ chính được giao.

Thứ nhất, đã chủ động, tích cực hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý theo đúng chương trình đề ra; tiến hành rà soát tổng thể các quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Thứ hai, hoạt động thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm đã được đẩy mạnh trong bối cảnh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán ngày càng tinh vi, phức tạp.

Thứ ba, nỗ lực triển khai tìm kiếm các giải pháp dài hạn và giải pháp trước mắt để sớm nâng hạng thị thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Tại kỳ đánh giá vào tháng 9/2023, FTSE Russel tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging market).

Thứ tư, bộ máy nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã được kiện toàn. Việc kiện toàn nhân sự các cấp đã giúp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có được sự đồng lòng, nhất trí cao và tinh thần đoàn kết vượt khó trong toàn thể đội ngũ lãnh đạo các cấp, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Thứ năm, kịp thời thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, chính xác về chủ trương, định hướng điều hành và tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán nhằm tăng cường minh bạch cho thị trường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã đạt được trong năm 2023. Theo Thứ trưởng, một điểm “rất sáng” của cơ quan quản lý trong năm là trật tự kỷ cương, kỷ luật của thị trường được giữ vững và tăng cường. Hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng vi phạm trên thị trường đã được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả chung cho sự minh bạch, lành mạnh của thị trường.

Để tiếp tục phát huy những thành quả của năm 2023 và khắc phục những khó khăn đang còn tồn tại, bước sang năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu Uỷ ban Chứng khoán tập trung, nỗ lực vào bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, về khung khổ pháp lý: Chủ động rà soát các quy định về Luật Chứng khoán để đưa vào chương trình xây dựng pháp luật trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục rà soát để sửa đổi Nghị định 155, các thông tư hướng dẫn và các quy định pháp luật có liên quan.

Hai là, về công tác thanh tra, giám sát: Uỷ ban Chứng khoán phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát và giữ nghiêm trật tự, kỷ cương kỷ luật thị trường, tiến thêm một bước so với 2023. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ để phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, hỗ trợ thị trường chứng khoán hoạt động ngày càng minh bạch và lành mạnh hơn nữa.

Ba là, về nâng hạng thị trường: Uỷ ban Chứng khoán tiếp tục chủ động, phối hợp với các Bộ, ban, ngành, các đơn vị liên quan để thị trường chứng khoán sớm được nâng hạng.

Bốn là, Thứ trưởng chỉ đạo, toàn ngành Chứng khoán cần chú trọng hơn nữa, đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ hiệu quả hơn nữa cho công tác quản lý, điều hành trên thị trường chứng khoán.

Với những kết quả tích cực đạt được trong năm 2023 và sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa trong thời gian tới, Thứ trưởng tin rằng ngành Chứng khoán nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm mới 2024.