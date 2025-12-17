Thủ tướng: “Chiến dịch Quang Trung” làm ấm lòng người dân bị mất nhà cửa vùng thiên tai

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 17/12/2025
Dũng Hiếu
17/12/2025, 15:20
Trưa 17/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương về tiến độ “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão, lũ. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần nhân văn, trách nhiệm cao nhất và yêu cầu hoàn thành đúng các mốc thời gian đã đề ra.
Dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo tập đoàn kinh tế; lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động xây mới 1.653 nhà và sửa chữa 35.731 nhà cho người dân tới các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có nhà bị sập, cuốn trôi, hư hỏng nặng do thiên tai, đến nay tại các địa phương này đã có 1.622 nhà được khởi công xây mới, tăng 651 nhà với tuần trước, trong đó 474 nhà đã hoàn thành; đã sửa chữa 32.559/35.731 nhà.
Sau khi rà soát tiến độ, tình hình xây sửa nhà tại từng địa phương, nhất là những khó khăn, vướng mắc, thiếu thốn khắc phục, bổ sung; kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh, “Chiến dịch Quang Trung” có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo. Do đó mọi chủ thể phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với tình cảm từ trái tim đối với người dân, đặt địa vị của mình vào địa vị của những người dân bị mất nhà cửa do thiên tai để thực hiện.
Biểu dương các tỉnh, thành phố Đắk Lắk, Gia Lai, Đà Nẵng trong tuần qua đã khởi công thêm nhiều nhà, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới các địa phương tiếp tục rà soát, chỉ đạo thúc đẩy "Chiến dịch Quang Trung" – Chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng giòn giã, làm ấm lòng những người dân bị mất nhà, bị hư hỏng nhà để bà con được “an cư lạc nghiệp”.
Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu không thay đổi là đến ngày 31/12/2025 phải hoàn thành tất cả các nhà phải sửa chữa; đến ngày 31/1/2026 phải hoàn thành toàn bộ việc xây mới.
Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn từ kinh phí, nguyên vật liệu, nhân công, phương tiện… phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời để xử lý; không còn lý do gì để trì hoãn hoàn thành xây sửa nhà cho người dân bị thiên tai.
Lưu ý, từ nay đến các thời hạn trên không còn nhiều; các tỉnh, thành phố khẩn trương khởi công xây mới, sửa chữa nhà cho người dân, Thủ tướng chỉ rõ, các tỉnh, thành phố, nhất là Gia Lai, phải nỗ lực nhiều hơn nữa, vì số lượng là phải sửa chữa, xây mới còn nhiều.
Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ lực lượng tham gia xây dựng, sửa chữa; kêu gọi người dân giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần “ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”. Các địa phương lo vật liệu, thiết kế cho nhân dân.
Bộ Quốc phòng bảo đảm nhân công xây dựng với tinh thần “Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương, bám sát tình hình, xử lý các việc phát sinh. Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ. Các tập đoàn Petrovietnam, EVN, VNPT, Viettel tích cực hỗ trợ các địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí cần tuyên truyền vấn đề điểm tựa lòng dân trong hỗ trợ xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa.
Về khắc phục hạ tầng, trong đó có hạ tầng dùng chung liên quan sinh hoạt của người dân, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20/12 tới, các địa phương phải thống kê các công trình nhà nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, nhà văn hóa… cần sửa chữa, khắc phục, báo cáo Văn phòng Chính phủ, trình Chính phủ xem xét hỗ trợ.
Chỉ đạo khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông và các hạ tầng khác; tích cực khôi phục sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là Trung ương hỗ trợ kinh phí để địa phương chủ động mua sắm giống cây con, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ người dân tái đàn, khôi phục trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản…
Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể liên quan phải bắt tay ngay vào cuộc với tinh thần tất cả vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
