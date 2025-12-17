Thứ Tư, 17/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng: “Chiến dịch Quang Trung” làm ấm lòng người dân bị mất nhà cửa vùng thiên tai

Dũng Hiếu

17/12/2025, 15:20

Trưa 17/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương về tiến độ “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão, lũ. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần nhân văn, trách nhiệm cao nhất và yêu cầu hoàn thành đúng các mốc thời gian đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do các đợt thiên tai tại miền Trung. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính họp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do các đợt thiên tai tại miền Trung. Ảnh: TTXVN

Dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo tập đoàn kinh tế; lãnh đạo các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động xây mới 1.653 nhà và sửa chữa 35.731 nhà cho người dân tới các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có nhà bị sập, cuốn trôi, hư hỏng nặng do thiên tai, đến nay tại các địa phương này đã có 1.622 nhà được khởi công xây mới, tăng 651 nhà với tuần trước, trong đó 474 nhà đã hoàn thành; đã sửa chữa 32.559/35.731 nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh không có lý do trì hoãn xây sửa nhà cho người dân bị thiên tai. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh không có lý do trì hoãn xây sửa nhà cho người dân bị thiên tai. Ảnh: TTXVN

Sau khi rà soát tiến độ, tình hình xây sửa nhà tại từng địa phương, nhất là những khó khăn, vướng mắc, thiếu thốn khắc phục, bổ sung; kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh, “Chiến dịch Quang Trung” có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo. Do đó mọi chủ thể phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với tình cảm từ trái tim đối với người dân, đặt địa vị của mình vào địa vị của những người dân bị mất nhà cửa do thiên tai để thực hiện.

Biểu dương các tỉnh, thành phố Đắk Lắk, Gia Lai, Đà Nẵng trong tuần qua đã khởi công thêm nhiều nhà, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới các địa phương tiếp tục rà soát, chỉ đạo thúc đẩy "Chiến dịch Quang Trung" – Chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng giòn giã, làm ấm lòng những người dân bị mất nhà, bị hư hỏng nhà để bà con được “an cư lạc nghiệp”.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu không thay đổi là đến ngày 31/12/2025 phải hoàn thành tất cả các nhà phải sửa chữa; đến ngày 31/1/2026 phải hoàn thành toàn bộ việc xây mới.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn từ kinh phí, nguyên vật liệu, nhân công, phương tiện… phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời để xử lý; không còn lý do gì để trì hoãn hoàn thành xây sửa nhà cho người dân bị thiên tai.

Lưu ý, từ nay đến các thời hạn trên không còn nhiều; các tỉnh, thành phố khẩn trương khởi công xây mới, sửa chữa nhà cho người dân, Thủ tướng chỉ rõ, các tỉnh, thành phố, nhất là Gia Lai, phải nỗ lực nhiều hơn nữa, vì số lượng là phải sửa chữa, xây mới còn nhiều.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ lực lượng tham gia xây dựng, sửa chữa; kêu gọi người dân giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần “ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”. Các địa phương lo vật liệu, thiết kế cho nhân dân.

Bộ Quốc phòng bảo đảm nhân công xây dựng với tinh thần “Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương, bám sát tình hình, xử lý các việc phát sinh. Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ. Các tập đoàn Petrovietnam, EVN, VNPT, Viettel tích cực hỗ trợ các địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí cần tuyên truyền vấn đề điểm tựa lòng dân trong hỗ trợ xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa.

Về khắc phục hạ tầng, trong đó có hạ tầng dùng chung liên quan sinh hoạt của người dân, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20/12 tới, các địa phương phải thống kê các công trình nhà nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, nhà văn hóa… cần sửa chữa, khắc phục, báo cáo Văn phòng Chính phủ, trình Chính phủ xem xét hỗ trợ.

Chỉ đạo khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông và các hạ tầng khác; tích cực khôi phục sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là Trung ương hỗ trợ kinh phí để địa phương chủ động mua sắm giống cây con, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ người dân tái đàn, khôi phục trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản…

Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể liên quan phải bắt tay ngay vào cuộc với tinh thần tất cả vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Quyết liệt khắc phục thiệt hại do bão lũ, bảo đảm tiến độ của “Chiến dịch Quang Trung”

09:06, 10/12/2025

Quyết liệt khắc phục thiệt hại do bão lũ, bảo đảm tiến độ của “Chiến dịch Quang Trung”

Phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng lại nhà ở sau thiên tai tại miền Trung

07:52, 01/12/2025

Phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng lại nhà ở sau thiên tai tại miền Trung

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xây dựng nhà cho 12 hộ dân ở Khe Sanh trước 31/12

23:29, 13/12/2025

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xây dựng nhà cho 12 hộ dân ở Khe Sanh trước 31/12

Từ khóa:

Chiến dịch Quang Trung hỗ trợ khắc phục hạ tầng Thiên tai

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt, kiên quyết

Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt, kiên quyết "tuyên chiến" với khai thác IUU

Tại phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật, cá thể hóa trách nhiệm, hành động dứt điểm để gỡ “thẻ vàng” EC và tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững.

Chủ tịch nước: Toàn quân nâng cao năng lực dự báo, giữ vững thế chủ động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Chủ tịch nước: Toàn quân nâng cao năng lực dự báo, giữ vững thế chủ động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Tại Hội nghị Quân chính toàn quân, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025; đồng thời yêu cầu toàn quân tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư: Tháo gỡ nhanh nhất các “điểm nghẽn” pháp luật, tạo hành lang phát triển trong giai đoạn mới

Tổng Bí thư: Tháo gỡ nhanh nhất các “điểm nghẽn” pháp luật, tạo hành lang phát triển trong giai đoạn mới

Phiên họp thứ hai sáng ngày 17/12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật đã tập trung cho ý kiến toàn diện vào các đề án, báo cáo lớn về lập pháp, phân cấp – phân quyền, huy động nguồn lực và phát triển doanh nghiệp. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ nhanh nhất các “điểm nghẽn” pháp luật, tạo hành lang phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

Việc triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, sẽ tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế Thủ đô. Trên cơ sở đó, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung chỉnh trang, tái thiết các khu đô thị hiện hữu, qua đó lan tỏa động lực tăng trưởng sang các địa phương lân cận và các lĩnh vực kinh tế khác...

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các dự án chào mừng Đại hội XIV

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các dự án chào mừng Đại hội XIV

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt, kiên quyết "tuyên chiến" với khai thác IUU

Tiêu điểm

2

Chủ tịch nước: Toàn quân nâng cao năng lực dự báo, giữ vững thế chủ động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Tiêu điểm

3

Tác động thuế quan của Mỹ dần phai nhạt, cổ phiếu khu công nghiệp sẽ khởi sắc vào năm 2026?

Chứng khoán

4

Cổ phiếu blue-chips suy yếu, áp lực chốt lời ngắn hạn tăng

Chứng khoán

5

Kiến nghị khởi tố hình sự các doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy