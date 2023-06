Thủ tướng chốt khởi công dự án Vành đai 4 “huyết mạch” Vùng Thủ đô Hà Nội vào ngày 25/6

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Tháp, Tiền Giang để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1.

VÀNH ĐAI 4 BÀN GIAO TRÊN 80% MẶT BẰNG

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Tiền Giang hoàn thiện các thủ tục theo quy định tổ chức lễ khởi công đồng loạt các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 vào ngày 25/6 theo hình thức trực tuyến, với các điểm cầu phù hợp, bảo đảm thực chất, chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị liên quan sau khi khởi công phải triển khai ngay công tác thi công xây dựng trên toàn dự án theo đúng quy định của pháp luật, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch, hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được quy hoạch có quy mô 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Dự án dài khoảng 112,8 km, quy mô phân kỳ 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng, gồm: ngân sách Trung ương 28.173 tỷ đồng, ngân sách địa phương 28.193 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư 29.447 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dài khoảng 112,8 km có tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng. Dự án được chia thành 7 dự án thành phần, trong đó, 1 dự án xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP do UBND TP. Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được chia thành 7 dự án thành phần, gồm 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng và 3 dự án thành phần xây dựng đường song hành thực hiện theo hình thức đầu tư công, do UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà Nội là cơ quan chủ quản; 1 dự án xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP do UBND TP. Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền.

Đoạn trên địa bàn TP. Hà Nội dài 58,2km đi qua 7 quận huyện gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông.

Theo Văn phòng UBND TP. Hà Nội, lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra đồng loạt tại 4 vị trí.

Trong đó, vị trí 1 là điểm cầu chính tại giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với đường gom Đại lộ Thăng Long (tại lý trình Km28+900 đường Vành đai 4, tương ứng với Km 12+600 đường gom Đại lộ Thăng Long), thuộc địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Vị trí số 2 tại giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 (Km 1+445 lý trình đường Vành đai 4) với Quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

Vị trí khởi công số 3 tại giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 (Km 45+700 lý trình đường Vành đai 4) với trục phía Nam tỉnh Hà Tây, thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai.

Vị trí số 4 tại giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với Quốc lộ 1A cũ (lý trình Km52+600 đường Vành đai 4, tương ứng với Km 190+270 Quốc lộ 1A), thuộc địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín.

Trước đó, báo cáo về tình hình triển khai công tác chuẩn bị lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội, cho biết tính đến nay, các quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội thu hồi đất bàn giao mặt bằng được 651,33 ha trên tổng số 798,043 ha (đạt 81,62%). Tổng số mộ đã di chuyển 6.035/10.039 ngôi (đạt 60,12%). Tổng số tiền đã phê duyệt đạt 4.626,79 tỷ đồng.

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát dự án đường song hành và đang tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công để tổ chức phê duyệt triển khai thi công ngay sau khi khởi công dự án và đến nay đã đủ điều kiện khởi công công trình trên toàn tuyến.

SẴN SÀNG KHỞI CÔNG CAO TỐC CAO LÃNH - AN HỮU

Còn dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Quyết định số 769/QĐ-TTg ngày 24/6/2022, với quy mô phân kỳ giai đoạn 1, chiều dài 27,43km, tổng mức đầu tư khoảng 5.886 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Tháp phụ trách, có tổng vốn đầu tư 3.640 tỷ đồng và dự án thành phần 2 do UBND tỉnh Tiền Giang phụ trách có tổng vốn đầu tư 2.246 tỷ đồng.

Trong đó, dự án thành phần 1 được khởi công vào cuối tuần này do Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, dự án có 14 gói thầu gồm 11 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu bảo hiểm, 1 gói thầu rà phá bom mìn và 1 gói thầu xây lắp. Tiến độ giải ngân vốn của dự án đạt trên 72%, tương đương gần 539 tỷ đồng theo kế hoạch năm 2023. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư đạt 95%, giai đoạn thực hiện đầu tư sẽ đạt giá trị giải ngân theo yêu cầu khi ký kết hợp đồng thi công và giải phóng mặt bằng đạt 96%, đã bồi thường hỗ trợ cho 511 hộ dân, bố trí 117 nền tái định cư.

Dự án cao tốc Cao Lãnh- An Hữu trong giai đoạn 1 được đầu tư với quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17 mét, vận tốc tối đa 80 km/giờ. Dự án có điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và điểm cuối giao với cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thời gian thực hiện dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu từ năm 2022 - 2027.