Thủ tướng: Không được ngăn sông cấm chợ, chăm lo để người dân đón Tết đầm ấm, tươi vui

Tại hội trường Thành ủy Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã chúc Tết, tặng 500 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động nghèo bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19, nạn nhân chất độc màu da cam.

Nhận định thành phố Cần Thơ là một trong những địa phương chịu nhiều tác động nặng nề do dịch bệnh, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng của nhân dân Cần Thơ cùng cả nước triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và có nhiều biện pháp hỗ trợ lao động gặp khó khăn với những cách làm sáng tạo (chuyến xe yêu thương, siêu thị 0 đồng, đi chợ giúp dân). Đồng thời, Thủ tướng bày tỏ chia sẻ với những khó khăn, mất mát, tổn thất của người dân do dịch bệnh.

Thủ tướng cho biết tình hình năm 2022 còn nhiều khó khăn, phức tạp, có những thuận lợi, cơ hội, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, dịch Covid-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn với sự xuất hiện của các biến chủng mới. Thủ tướng mong muốn nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là công thức

"5K+vaccine+thuốc+công nghệ+đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác". "Trước hết, trên hết là chăm lo sức khỏe, tính mạng người dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Cần Thơ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong dịp Tết, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chăm lo tốt hơn cho người dân. Đảng, Nhà nước cùng cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp quan tâm, sẻ chia, chung tay chăm lo cho người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, công nhân lao động, hộ còn khó khăn để mọi người đều có một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Đây là trách nhiệm và là đạo lý nhân văn của dân tộc ta.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, lực lượng vũ trang Quân khu 9 và cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp, tham gia đón người dân từ các nơi trở về an toàn, không ngăn sông cấm chợ, tổ chức, chăm lo cho người dân đón Tết đầm ấm, tươi vui, an toàn, bù đắp lại những khó khăn, mất mát do dịch bệnh và vận động người dân sớm trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, phối hợp đưa người lao động trở lại các thành phố lớn… Thủ tướng nhấn mạnh, cần đề cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch dịp Tết, đề nghị bà con đi về trật tự, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng mong các gia đình người có công với cách mạng luôn là tấm gương quý đối với xã hội, cộng đồng, là điển hình ở khu phố, xóm làng trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Ông mong công nhân, người lao động không ngừng rèn luyện kỹ năng lao động. Liên đoàn lao động phối hợp với các cơ quan thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao kỹ năng lao động để nâng cao năng suất, đây là điều quan trọng để giải quyết bài toán thu nhập, đời sống. Bên cạnh sự quan tâm của Nhà nước, các cấp công đoàn quan tâm để công nhân có điều kiện phát triển tốt nhất. Các doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống người lao động với chế độ đãi ngộ phù hợp.

Đối với người có hoàn cảnh khó khăn, Thủ tướng mong muốn cần có bản lĩnh, ý chí cao hơn, tự tin vượt lên chính mình cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng, chăm chỉ lao động sản xuất, sớm thoát nghèo.

Với các cháu mồ côi do đại dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu phải quan tâm cả về vật chất và tinh thần, nhất là với các cháu mồ côi cả cha và mẹ, phải có giải pháp cụ thể hơn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu trưởng thành, trở thành công dân tốt.

"Bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, yếu thế là sự nghiệp của toàn dân, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, để đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sẽ ngày càng được cải thiện, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Năm 2022, Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Cần Thơ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ XIV, thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, đáp ứng kỳ vọng, mong mỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cũng trong sáng 23/1, Thủ tướng đã thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9; thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Cần Thơ. Ngoài ra, Thủ tướng cũng tới thăm, chúc Tết đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại nhà riêng; thăm mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Nga, sinh năm 1926, có chồng và con là liệt sĩ, hiện trú tại phường Lê Bình, quận Cái Răng và mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Gương, sinh năm 1935, có hai con là liệt sĩ, hiện trú tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm và chúc tết của Thủ tướng tại Cần Thơ ngày 23/1.

Thủ tướng tặng quà cho các đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng tặng quà, động viên nạn nhân chất độc màu da cam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng thăm, chúc Tết đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng thăm mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Nga. Ảnh: VGP/Nhật Bắc