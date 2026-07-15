Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tuyên Quang phải huy động mọi nguồn lực để đạt tăng trưởng hai con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Tuyên Quang đổi mới tư duy, huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh đầu tư công, phát triển kinh tế cửa khẩu, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 15/7, tại Vị Xuyên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Tuyên Quang tăng trưởng kinh tế đạt mức 7,72% (cao nhất trong 5 năm qua). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các ngành, lĩnh vực chủ yếu đạt kết quả tích cực (chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 27,2 nghìn tỷ đồng, tăng 74,4%; doanh thu du lịch đạt trên 5,8 nghìn tỷ đồng; đón gần 2,1 triệu lượt khách với hơn 400 nghìn khách quốc tế). Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 4,2 nghìn tỷ đồng (trên 59,3% dự toán). Doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 36,8% kế hoạch (đứng thứ 20/34, cao hơn mức 35,5% bình quân cả nước).

Ghi nhận những kết quả bước đầu, Thủ tướng chỉ rõ tăng trưởng của tỉnh vẫn thấp hơn mức bình quân cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội mới đạt 28,5% mục tiêu cả năm; thu hút FDI và các dự án công nghệ cao còn hạn chế; hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghiệp và khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, năng lực của một bộ phận cán bộ cấp xã còn hạn chế; chuyển đổi số gặp nhiều khó khăn; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ còn thấp. Đời sống người dân tại một số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới còn khó khăn.

ĐẨY NHANH ĐẦU TƯ CÔNG, KHAI THÁC CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn, đòi hỏi Tuyên Quang phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đổi mới tư duy và cách thức tổ chức thực hiện; huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng quý, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực theo từng tháng; tập trung khai thác tiềm năng về công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế cửa khẩu và logistics.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lãnh đạo tỉnh phải theo dõi sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Tuyên Quang phải đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026; khẩn trương hoàn tất giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai dự án.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiếp nhận, phân bổ và triển khai ngay nguồn vốn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm tập trung, hiệu quả, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Bệnh viện đa khoa tỉnh và các trường nội trú tại xã biên giới.

Tỉnh cần phát triển mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế như chế biến, chế tạo, khai khoáng, năng lượng tái tạo; hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp Phúc Ứng 2, Long Bình An, Nhữ Khê - Đội Cấn.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phải cam kết đến cuối năm 2026 đạt 100% - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tuyên Quang cũng cần phát huy lợi thế lâm nghiệp và kinh tế dưới tán rừng; phát triển nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh, xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, trung tâm động lực và không gian phát triển mới sau hợp nhất. Với lợi thế tỉnh biên giới, Tuyên Quang cần đẩy mạnh kinh tế cửa khẩu, tăng cường liên kết vùng Đông Bắc - Tây Bắc và nâng cao kết nối với các trung tâm kinh tế lớn.

Tỉnh cũng phải đẩy nhanh bốn dự án nhà ở xã hội đã giao chủ đầu tư; rà soát quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê gắn với các khu, cụm công nghiệp; bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên y tế tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

NÂNG HIỆU QUẢ BỘ MÁY, TẠO ĐỘT PHÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả; rà soát năng lực cán bộ cấp xã để kịp thời đào tạo, bố trí, điều chỉnh; ổn định hoạt động của thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho