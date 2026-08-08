Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, phải khẩn trương tạo ra sản phẩm cụ thể

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 bế mạc, thống nhất nhiều định hướng lớn cho công tác đối ngoại trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung yêu cầu các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa kết quả Hội nghị thành nhiệm vụ, sản phẩm và tiến độ rõ ràng.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Trần Hải/Nhân Dân

Chiều 7/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã bế mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Hội nghị nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên khai mạc ngày 1/8; đồng thời làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày 31/7.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trần Hải/Nhân Dân

Tại Phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả các mối quan hệ; đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu; nâng tầm đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế; đổi mới cơ chế phối hợp, kiểm tra, tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Theo Bộ Ngoại giao, Hội nghị diễn ra sau Đại hội XIV của Đảng, trong bối cảnh đối ngoại, hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, đồng thời đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình phát triển sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Qua 20 phiên họp với gần 250 phát biểu và hàng nghìn ý kiến, Hội nghị đã đánh giá cục diện thế giới, khu vực; nhận diện cơ hội, thách thức đối với đất nước; làm rõ vị trí, nhiệm vụ của đối ngoại, hội nhập quốc tế và các định hướng lớn trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị chỉ ra một số hạn chế như nghiên cứu, dự báo có lúc chưa theo kịp diễn biến; việc cụ thể hóa một số nghị quyết, kết luận, thỏa thuận và cam kết quốc tế còn chậm; phối hợp liên ngành có lúc chưa đồng bộ. Các hạn chế chủ yếu nằm ở khâu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trần Hải/Nhân Dân

Phát biểu bế mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện và toàn ngành lĩnh hội sâu sắc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác Đảng, xây dựng ngành; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, gắn kỷ luật, kỷ cương với kiểm tra, giám sát.

Bộ trưởng nhấn mạnh toàn ngành cần tăng cường thống nhất nhận thức và hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại; đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ đối ngoại.

Sau Hội nghị, các đơn vị trong nước và Cơ quan đại diện được yêu cầu khẩn trương tạo ra sản phẩm cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ và trách nhiệm trong triển khai các văn kiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước cũng như kết quả Hội nghị trên các lĩnh vực đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và đối ngoại Quốc hội.

Toàn ngành đồng thời tiếp tục thúc đẩy ngoại giao phục vụ phát triển, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài; chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian tới.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động, thể hiện quyết tâm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các văn bản chỉ đạo về công tác đối ngoại trong giai đoạn mới.