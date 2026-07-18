Mở rộng hợp tác Việt Nam - Hy Lạp trong kinh tế biển, logistics và năng lượng

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Hy Lạp khai thác hiệu quả EVFTA, tăng kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác hàng hải, logistics, năng lượng, đồng thời thúc đẩy phê chuẩn EVIPA và gỡ “thẻ vàng” IUU.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chiều 17/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp George Gerapetritis nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Hoan nghênh chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Hy Lạp, đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng cao của Hy Lạp, đặc biệt trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025-2026; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hy Lạp, một đối tác truyền thống của Việt Nam.

Đánh giá quan hệ hai nước còn nhiều dư địa phát triển, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai nước cần tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực Hy Lạp có thế mạnh như kinh tế biển, cảng biển, vận tải biển, logistics, đóng tàu, đào tạo nguồn nhân lực hàng hải, năng lượng tái tạo, khoa học và công nghệ.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hy Lạp tìm hiểu thị trường, mở rộng hợp tác và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn Hy Lạp tiếp tục có tiếng nói tích cực, thúc đẩy các quốc gia thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản Việt Nam.

Hai bên cũng cần sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác, trong đó có các văn bản, thỏa thuận về vận tải biển, lao động và kinh tế; tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, bảo tồn di sản, giao lưu nhân dân và kết nối địa phương; nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam - Hy Lạp.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Hy Lạp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp ổn định cuộc sống, hội nhập và phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Gerapetritis chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống và Thủ tướng Hy Lạp tới Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời chuyển lời mời Thủ tướng thăm Hy Lạp.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong ASEAN và những bước tiến trong quan hệ Việt Nam - EU, Bộ trưởng George Gerapetritis khẳng định Hy Lạp hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU.

Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết Hy Lạp mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hàng hải, logistics, đào tạo thuyền viên, nông nghiệp, du lịch và dược phẩm; đồng thời sẽ cử đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Hy Lạp cũng mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác lao động, tăng cường trao đổi sinh viên, hợp tác văn hóa và khảo cổ học; khẳng định ủng hộ EVIPA, việc sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU và EU đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương; thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU; tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không.

Các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.