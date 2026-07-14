Thủ tướng Lê Minh Hưng: Lào Cai phải biến những tiềm năng khác biệt thành nguồn lực phát triển

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Lào Cai đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế biên mậu, logistics, đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và tạo đột phá về chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 14/7, tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Lào Cai tăng trưởng 9,01%, cao hơn bình quân chung cả nước, đứng thứ 4 trong khu vực và thứ 15 toàn quốc. Thu ngân sách đạt trên 11.300 tỷ đồng, bằng 64% dự toán và tăng 21,3% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 47,2% kế hoạch, đứng thứ 5 trong 34 tỉnh, thành phố và cao hơn mức bình quân cả nước. Kinh tế cửa khẩu, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; tổng vốn của các dự án được cấp chủ trương đầu tư mới tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ. Lào Cai cũng thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW cao; là tỉnh đầu tiên ban hành tiêu chí và triển khai mô hình “thôn số”, “thôn thông minh”. Chính quyền địa phương hai cấp bước đầu vận hành ổn định, thông suốt.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đạt được, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ quy mô nền kinh tế của tỉnh còn khiêm tốn, xuất phát điểm và nội lực còn hạn chế. Tăng trưởng GRDP 6 tháng thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỷ trọng kinh tế số mới đạt 9,46% GRDP.

Thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế, chưa có nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng số, điện và viễn thông chưa đồng bộ; một số dự án lớn triển khai chậm, trong khi giải phóng mặt bằng và xử lý các dự án tồn đọng vẫn là điểm nghẽn.

XÂY DỰNG KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG ĐẾN TỪNG NGÀNH, TỪNG THÁNG

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Lào Cai tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trước yêu cầu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh phải không ngừng đổi mới tư duy và cách thức triển khai; phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo; biến khó khăn thành động lực, biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược và biến những tiềm năng khác biệt thành nguồn lực phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, những kết quả quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đạt được thời gian qua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh các động lực tăng trưởng truyền thống, Lào Cai cần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành, từng lĩnh vực theo tháng và theo quý; nhận diện rõ các dư địa phát triển, động lực tăng trưởng mới và những ngành kinh tế mũi nhọn cần ưu tiên.

Trong đó, tỉnh cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sang các ngành kinh tế động lực; phát triển công nghiệp theo hướng xanh, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; thúc đẩy chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu tập trung và phát triển năng lượng tái tạo.

Đối với kinh tế biên mậu, Thủ tướng yêu cầu khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, từng bước đưa Lào Cai trở thành trung tâm logistics thông minh, hiện đại. Du lịch phải được phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc và cả nước, dựa trên hạ tầng hiện đại, sản phẩm đặc trưng và các khu du lịch trọng điểm.

Nông nghiệp cần chuyển mạnh theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn và chuỗi giá trị cao; phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP gắn với du lịch, dịch vụ, truy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng.

ĐẨY NHANH ĐẦU TƯ CÔNG, KHƠI THÔNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Thủ tướng yêu cầu Lào Cai tiếp tục duy trì tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026. Tỉnh cần áp dụng chỉ số KPI để đánh giá tiến độ theo tháng, quý; kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang những dự án có khả năng thực hiện tốt hơn.

Cùng với đó, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn, giải ngân dứt điểm số vốn được kéo dài sang năm 2026; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiếp nhận, phân bổ và triển khai ngay các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 sau khi được Trung ương giao vốn.

Thủ tướng chỉ đạo cụ thể các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu nội dung kiến nghị của tỉnh Lào Cai - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng giao tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan Trung ương để xử lý những rào cản, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nhất là các quy định còn chồng chéo, thiếu đồng bộ; đồng thời triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh, hình thành các vùng động lực, hành lang kinh tế và cực tăng trưởng.

Lào Cai cần tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, có tính liên kết cao; ưu tiên hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng, quốc tế, hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu hợp tác kinh tế qua biên giới và hạ tầng công nghệ.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Sa Pa, Đề án xây dựng cửa khẩu thông minh, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các dự án kết nối giao thông khu vực miền núi phía Bắc.

Các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn phải được rà soát, phân loại, xác định rõ trách nhiệm và tập trung xử lý ngay trong năm 2026.

Về nhà ở, tỉnh phải triển khai đồng bộ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; rà soát quy hoạch, dành quỹ đất phù hợp cho nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê gắn với các khu công nghiệp và khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030.

XỬ LÝ ĐIỂM NGHẼN CHUYỂN ĐỔI SỐ, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẤP XÃ

Liên quan đến chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tinh gọn bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả; đánh giá kỹ tính khả thi của việc phân cấp, phân quyền cho cấp xã để kịp thời đề xuất điều chỉnh.

Tỉnh phải rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp, chú trọng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở; đẩy nhanh việc sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công và xử lý các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Thủ tướng yêu cầu tạo chuyển biến đột phá, trước hết tập trung xử lý tình trạng lõm sóng, thiếu điện; thực hiện quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Lào Cai phải thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, giáo dục, y tế; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt năm học 2026-2027; hoàn thành bốn trường phổ thông nội trú liên cấp trong đợt đầu, tiếp tục khởi công năm trường còn lại và sắp xếp đội ngũ giáo viên phù hợp.

Các chương trình mục tiêu quốc gia phải được quản lý, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng trùng lặp, dàn trải, lãng phí.

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai khẩn trương, hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; tổ chức tốt các hoạt động tri ân, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Đồng thời, tỉnh phải tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; quản lý đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển; thúc đẩy kinh tế cửa khẩu theo hướng an toàn, an ninh và kỷ cương.

Về các kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng cơ bản thống nhất về nguyên tắc, giao các bộ, cơ quan Trung ương phối hợp nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.