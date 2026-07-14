Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phú Thọ phải trở thành “thủ phủ” công nghiệp của cả nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Phú Thọ duy trì tăng trưởng trên 11%, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển công nghiệp công nghệ cao và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong năm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 14/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả bước đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

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Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý tăng trưởng kinh tế của tỉnh dù ở mức cao nhưng cần quan tâm hơn tới tính bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa thực sự mạnh, tỷ trọng dịch vụ còn thấp; tỉnh chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt.

Số dự án tồn đọng, kéo dài cần xử lý còn khá lớn, phần lớn thuộc thẩm quyền địa phương. Hạ tầng logistics, khu công nghiệp và khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn còn hạn chế. Tài nguyên văn hóa, du lịch chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ; cụ thể hóa thành chương trình hành động rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế.

Phú Thọ phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tạo sự chuyển biến từ cấp tỉnh tới cấp xã, phường; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất và chịu trách nhiệm.

Tỉnh phải phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đặc biệt duy trì tăng trưởng hai con số, từ 11% trở lên trong năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo Thủ tướng, mô hình tăng trưởng mới phải dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh xây dựng đề án tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa từng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện.

Phú Thọ cần thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, nhận diện rõ dư địa của từng ngành, lĩnh vực; khai thác tối đa các thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, nông - lâm nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch và logistics.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đạt được trong thời gian qua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đối với đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vào cuối năm 2026. Đặc biệt, tỉnh phải quyết liệt giải ngân hơn 7.000 tỷ đồng vốn được phép kéo dài sang năm 2026, trong khi đến nay mới đạt 22,4%.

Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tháo gỡ dứt điểm “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng, giải quyết các vấn đề về nguồn cung và giá nguyên vật liệu; đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để đưa vào hoạt động trở lại ngay trong năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; bảo đảm phân bổ vốn công bằng, hiệu quả, có tác động lan tỏa, tập trung xử lý các điểm nghẽn về giao thông, năng lượng nhưng vẫn quan tâm tới những địa bàn khó khăn.

Bộ Tài chính được giao kiểm tra, giám sát việc phân bổ vốn đầu tư công tại các địa phương, bảo đảm chấp hành nghiêm yêu cầu của Trung ương, tránh phân tán, dàn trải, kém hiệu quả.

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Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, giá trị gia tăng cao; hạn chế các dự án thâm dụng lao động, sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc tác động tiêu cực tới môi trường.

Tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển đồng bộ hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhất là các khu công nghiệp công nghệ cao; đón đầu những ngành công nghiệp chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chip, bán dẫn, logistics, năng lượng xanh và kinh tế tầm thấp.

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các khu công nghiệp phải được rà soát kỹ về quy hoạch, hiệu quả sử dụng đất và tỷ lệ lấp đầy trước khi xem xét cấp phép mới. Mục tiêu là đưa Phú Thọ trở thành “thủ phủ” công nghiệp của cả nước, một cứ điểm sản xuất và tiếp vận quan trọng của vùng.

Cùng với phát triển công nghiệp, tỉnh phải nâng tỷ trọng dịch vụ theo hướng hiện đại, công nghệ cao, khai thác lợi thế cửa ngõ kết nối với Thủ đô Hà Nội để trở thành trung tâm thương mại, logistics của vùng và cả nước.

Lợi thế về văn hóa, tín ngưỡng và hệ thống di sản cần được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh cần tăng cường kết nối với Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương, bộ, ngành để xây dựng sản phẩm, mở rộng thị trường và thu hút khách du lịch.

Trong nông nghiệp, Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, tuần hoàn, hữu cơ; hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, gắn với chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu và mở rộng xuất khẩu.

Tỉnh phải triển khai đồng bộ Quy hoạch tỉnh, định hình rõ các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, trung tâm động lực và không gian phát triển mới; nâng cao năng lực kết nối với các địa phương trong vùng và hoàn thành các nhiệm vụ liên quan trong quý 3/2026.

Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; rà soát đội ngũ, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương trong tình hình mới.

Tỉnh chủ động đánh giá việc sắp xếp các xã, phường và đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết, trên cơ sở thực tiễn và quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục xử lý cơ sở vật chất, trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Phú Thọ dự cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị phải gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực thực thi của các sở, ngành và chính quyền cơ sở, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Phú Thọ cần đầu tư hạ tầng, trang thiết bị chuyển đổi số đồng bộ, tránh lãng phí; xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cải cách thủ tục hành chính và điều hành dựa trên dữ liệu.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc y tế, giáo dục, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2026-2027.

Tỉnh phải chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển rừng, quản lý hiệu quả tài nguyên đất, nước, khoáng sản; chủ động phòng, chống thiên tai, bão lũ, sạt lở đất trong mùa mưa bão.

Cùng với đó, Phú Thọ cần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thực sự phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với các kiến nghị của tỉnh liên quan đến biên chế giáo dục, khu thương mại tự do, nâng cấp tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình, đầu tư Bệnh viện đa khoa tỉnh và lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan nghiên cứu, phối hợp xử lý theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.