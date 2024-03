Thủ tướng thúc đẩy hợp tác đầu tư từ các doanh nghiệp hàng đầu New Zealand

Tại buổi tiếp, ông Simon Bridges cho biết, các doanh nghiệp New Zealand đã quan tâm quá trình phát triển vượt bậc của Việt Nam trong suốt hơn 20 năm qua; nhận thấy có nhiều cơ hội để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và có nhiều dự án thành công tại Việt Nam.

Đánh giá cao môi trường và tiềm năng đầu tư tại Việt Nam, các doanh nghiệp New Zealand cho biết, đang làm việc tích cực với các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam; mong muốn Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện, thúc đẩy để các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực, như năng lượng tái tạo, bất động sản, hàng không, xuất nhập khẩu rau quả…

Sau khi các bộ trưởng trao đổi, giải đáp các đề xuất của lãnh đạo các doanh nghiệp New Zealand, phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các doanh nghiệp đã và đang có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam; cho biết, Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, luôn bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư để các nhà đầu tư đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng Chính phủ, sau gần 50 năm, quan hệ Việt Nam-New Zealand đang phát triển rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực; hướng tới tầm cao mới. Hai bên cùng tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

"Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác đầu tư", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Simon Bridges, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Auckland cho biết, các doanh nghiệp New Zealand nhận thấy có nhiều cơ hội để đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và có nhiều dự án thành công tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cho biết các lĩnh vực mà các doanh nghiệp New Zealand quan tâm, hợp tác đầu tư tại Việt Nam đều là những lĩnh vực ưu tiên và tiềm năng phát triển tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp New Zealand tiếp tục làm việc với các bộ, ngành Việt Nam để triển khai các dự án cụ thể.

Trong đó, Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi năng lượng và có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng điện gió, điện mặt trời; nhu cầu phát triển nhiều khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp; có nhu cầu nhập khẩu một số loại nông thủy sản của New Zealand, cũng như mong muốn xuất khẩu các loại hoa quả, nông sản mà New Zealand có nhu cầu.

Trong lĩnh vực hàng không, Thủ tướng Chính phủ cho biết, trước đây Việt Nam đã có đường bay thẳng tới New Zealand, song từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra đường bay bị gián đoạn. Tuy nhiên, trên đà phục hồi kinh tế-xã hội, trong khi Việt Nam có hàng nghìn người đang làm ăn, sinh sống, học tập tại New Zealand và người dân Việt Nam rất yêu thích du lịch New Zealand, tới đây hai bên sẽ có những thỏa thuận cải thiện chính sách visa…, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa hai nước sẽ tăng, việc mở lại đường bay thẳng hoàn toàn có cơ hội lớn.

Toàn cảnh cuộc làm việc - Ảnh: VGP

Khẳng định dư địa hợp tác đầu tư, kinh doanh Việt Nam-New Zealand còn rất lớn, Thủ tướng cho rằng cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có giải pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác phát triển trong giai đoạn mới, trước mắt khắc phục đứt gẫy chuỗi cung ứng, sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỷ USD.

Cũng trong buổi sáng ngày 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand.Tại đây, Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những thành quả hợp tác đã đạt được; đồng thời tăng tốc hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn, đặc biệt là tạo đột phá trong hợp tác về kinh tế nông nghiệp.

Cũng trong chương trình làm việc buổi sáng, Thủ tướng đã tiếp, làm việc với đại diện Tổ chức Kết nối mạng lưới trí thức Việt Nam hoạt động tại New Zealand (VietTechNZ) và tiếp GS. Neil Quigley, Hiệu trưởng Đại học Waikato, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Dự trữ (Ngân hàng Trung ương) New Zealand.