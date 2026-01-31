Thủ tướng: Thực hiện “5 thông”, doanh nghiệp “5 tiên phong” để kinh tế tư nhân bứt phá

Phiên họp rà soát kết quả sau 8 tháng thực hiện, đánh giá tác động bước đầu và xác định nhiệm vụ, giải pháp để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Ngày 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đại diện hiệp hội, doanh nghiệp tư nhân.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế tư nhân. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để tiếp tục thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới.

KINH TẾ TƯ NHÂN ĐÓNG GÓP NGÀY CÀNG RÕ NÉT

Theo Thủ tướng, Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá toàn diện tình hình, rà soát việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân; làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình mới.

Thủ tướng cho biết năm 2025, kinh tế đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Quy mô GDP đạt khoảng 524 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội XIII đề ra. Những kết quả này tạo đà, tạo thế, tạo lực, tạo nền tảng và củng cố niềm tin cho phát triển kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, đặt ra yêu cầu quá trình phát triển phải bám sát thực tiễn, chủ động điều chỉnh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả, nhất là trong tiến trình thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại một số kết quả cụ thể đạt được và đúc kết một số bài học quan trọng - Ảnh: VGP.

Với quan điểm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, nhân dân vào cuộc, ủng hộ”; “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung phân tích sâu kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết 68; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng và phương thức quản trị theo hướng “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, sau 8 tháng Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, tác động của Nghị quyết đã bước đầu thể hiện rõ trên nhiều phương diện. Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng mạnh; thị trường chứng khoán diễn biến tích cực; hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc; đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước ngày càng tăng.

Từ tháng 5/2025, bình quân mỗi tháng cả nước có khoảng 18.000 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 8.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đến hết năm 2025, số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước vượt mốc 1 triệu doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, đến cuối năm 2025, chỉ số VN-Index đạt gần 1.785 điểm; giá trị giao dịch bình quân khoảng 29,5 nghìn tỷ đồng mỗi phiên. Vốn hóa thị trường đạt gần 10 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 70% GDP năm 2025.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt khoảng 930 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 25 nền kinh tế có quy mô xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt hơn 497 nghìn tỷ đồng, bằng 134% dự toán và tăng 127% so với cùng kỳ. Thu từ hộ, cá nhân kinh doanh tăng hơn 36% so với năm 2024, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2021–2025.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời ban hành các Nghị quyết để tổ chức triển khai. Trong đó, Nghị quyết của Chính phủ giao 69 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương; đến nay, các cơ quan trung ương và địa phương đã cơ bản hoàn thành 41/43 nhiệm vụ trong năm 2025.

Các nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào cải cách, hoàn thiện thể chế; bảo đảm và bảo vệ hiệu quả quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC CHO DOANH NGHIỆP

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu đề xuất tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Đất đai, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp Công nghệ số, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương báo cáo tại Phiên họp - Ảnh: VGP

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; triển khai thực chất các chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, thuế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, tư vấn, đào tạo và mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và đại diện hiệp hội, doanh nghiệp, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá năm 2025, kinh tế đất nước đạt được những thành quả toàn diện, trong đó có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và khu vực kinh tế tư nhân.

Thủ tướng cho biết sau 8 tháng triển khai, Nghị quyết 68 đã tạo đà thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, từng bước khẳng định vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế; đồng thời củng cố niềm tin của doanh nghiệp, doanh nhân và toàn xã hội đối với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: VGP

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục như: một số nhiệm vụ triển khai chưa đúng tiến độ; môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn còn rào cản; thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn phức tạp; việc tiếp cận các nguồn lực sản xuất, kinh doanh còn khó khăn; năng lực cạnh tranh, trình độ công nghệ và quản trị của nhiều doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn chế.

Thời gian tới, trong mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, Thủ tướng nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân cũng cần tăng trưởng hai con số, phát triển bền vững, đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68, gắn với các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị. Trong đó, Nhà nước thực hiện “5 thông” đối với doanh nghiệp gồm: thể chế, thủ tục thông thoáng; hạ tầng đồng bộ, thông suốt; quản trị và con người thông minh; khơi thông các nguồn lực cho doanh nghiệp; kịp thời chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị thực hiện “5 tiên phong”: tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; tiên phong trong tham gia xây dựng và thực thi thể chế, pháp luật; tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh; tiên phong huy động và đóng góp nguồn lực cho phát triển đất nước.

Nhấn mạnh tinh thần “doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, thể chế là động lực”, Thủ tướng yêu cầu phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả để bảo đảm Nghị quyết 68 và các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần đưa kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.