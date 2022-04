Thủ tướng: Tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác với diễn biến mới của dịch bệnh

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá trong tháng 3, tình hình dịch bệnh trong nước có những tín hiệu rất tích cực khi số ca nhiễm trong cộng đồng, số ca chuyển nặng, nhập viện và tử vong đều giảm.

Điều này tạo điều kiện để tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân, tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, nối lại các hoạt động đối ngoại trực tiếp, mở cửa lại hoạt động du lịch, đón phần lớn học sinh trở lại trường…

"Với chiến lược vaccine được triển khai thành công, việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết 128, nếu dịch bệnh không có những diễn biến mới, không xuất hiện những biến chủng mới thì chúng ta có thể tạm yên tâm với những kết quả đã đạt được, những việc đã làm, có thể đủ sức đối phó những chủng virus cũ", Thủ tướng nêu rõ.