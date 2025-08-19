Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia thị trường carbon

Tham gia vào thị trường tín chỉ carbon là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam giảm thiểu tác động đến môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế...

Thị trường carbon, với khả năng mua bán tín chỉ carbon, giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về phát thải khí nhà kính, đồng thời thể hiện cam kết bảo vệ môi trường. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn phát thải quốc tế không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh và uy tín trong mắt khách hàng và đối tác.

Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khi tham gia vào thị trường này. Khung pháp lý và cơ chế vận hành vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc triển khai các dự án phát hành tín chỉ carbon. Thời gian và chi phí để đăng ký dự án thường kéo dài, gây cản trở cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp còn thiếu kiến thức về các tiêu chuẩn và cơ chế tín chỉ carbon, cũng như gặp khó khăn trong việc nắm bắt các điều kiện tiêu chuẩn và thủ tục đăng ký.

Để khuyến khích doanh nghiệp tham gia thị trường carbon, các chuyên gia đề xuất một số giải pháp.

Thứ nhất, cần hoàn thiện khung pháp lý rõ ràng và cụ thể về quyền sở hữu tín chỉ carbon, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

Thứ hai, cần có các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ sạch và các dự án giảm phát thải. Bên cạnh đó, việc tổ chức các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về thị trường carbon cũng rất quan trọng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ ba, việc xây dựng một hệ thống giao dịch carbon minh bạch và hiệu quả sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia. Nếu các doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển dự án giảm phát thải thành công, hiệu ứng lan tỏa sẽ rất lớn, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

