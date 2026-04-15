Thứ Tư, 15/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhà đầu tư

Thúc đẩy hợp tác giáo dục và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia

Khánh Vy

15/04/2026, 19:00

Với thế mạnh là một trong những trung tâm đào tạo quốc tế hàng đầu mang lại giá trị xuất khẩu dịch vụ giáo dục đạt 6,89 tỷ USD trong năm 2024, Queensland đang tích cực thông qua cơ quan xúc tiến TIQ để đẩy mạnh kết nối hệ thống giáo dục của mình với các đối tác tại Việt Nam…

Toàn cảnh sự kiện.

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính đã phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư bang Queensland (TIQ, Australia) tổ chức sự kiện “Education for Innovation Showcase”.

Sự kiện thu hút sự tham dự của khoảng 80 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý, các trường đại học hàng đầu, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp của hai nước, nhằm mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia vừa được nâng cấp lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2024, đánh dấu một giai đoạn phát triển vô cùng mạnh mẽ và năng động.

Queensland hiện là bang đầu tiên của Australia thiết lập trung tâm khu vực tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Queensland tại khu vực Đông Nam Á và là đối tác thương mại lớn thứ sáu của bang này trên toàn thế giới.

Với thế mạnh là một trong những trung tâm đào tạo quốc tế hàng đầu mang lại giá trị xuất khẩu dịch vụ giáo dục đạt 6,89 tỷ USD trong năm 2024, Queensland đang tích cực thông qua cơ quan xúc tiến TIQ để đẩy mạnh kết nối hệ thống giáo dục của mình với các đối tác tại Việt Nam.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC phát biểu tại sự kiện

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC, nhấn mạnh rằng việc tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu của bang Queensland, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ đắc lực cho Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện.

Theo định hướng đó, chương trình “Education for Innovation Showcase” tập trung thảo luận cơ hội hợp tác trong ba lĩnh vực trọng tâm: Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ y tế và Du lịch. Đây là những nhóm ngành không chỉ mang ý nghĩa then chốt đối với sự tăng trưởng kinh tế mà còn gắn kết sâu sắc với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực cạnh tranh trong tương lai.

Đại diện từ bang Queensland chia sẻ, hệ thống giáo dục và nghiên cứu của bang sở hữu thế mạnh nổi trội trong việc gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn từ phía doanh nghiệp. Đặc biệt, với vị thế là bang dẫn đầu về ngành nông nghiệp nhiệt đới và cận nhiệt đới tại Australia, Queensland sẽ mang đến nhiều cơ hội để Việt Nam học tập, kết nối và phát triển, nhất là khi nông nghiệp luôn được xác định là trụ cột kinh tế và đóng vai trò đảm bảo an ninh lương thực.

Thông qua chương trình, các cơ sở giáo dục lớn của Queensland như Australian Catholic University, Griffith University, James Cook University và University of Queensland bày tỏ mong muốn mở rộng mạng lưới đối tác, đồng thời mang đến nhiều cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp đa dạng cho sinh viên, người lao động Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã cùng nhau tham gia những phiên trình bày và thảo luận chuyên sâu về hệ thống giáo dục của bang Queensland cũng như bức tranh phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Nổi bật là phiên thảo luận với chủ đề “Hợp tác xuyên biên giới: Giáo dục, đổi mới sáng tạo và tác động tới ngành công nghiệp”, nơi các chuyên gia và nhà quản lý cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ bài học thực tiễn và đề xuất các giải pháp hợp tác hiệu quả. Song song với đó, các hoạt động kết nối doanh nghiệp (Business Matching) cũng được triển khai sôi nổi, tạo nền tảng để các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp hai bên chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể.

Sau khi khép lại thành công tại Hà Nội, chuỗi chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/4 nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi kết nối. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nền kinh tế số trong giai đoạn sắp tới.

Từ khóa:

bang Queensland đổi mới sáng tạo hợp tác giáo dục Việt Nam Australia NIC

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá

Tiêu điểm

2

Tổng thống Trump: Chiến tranh sắp kết thúc, chứng khoán sẽ bùng nổ

Thế giới

3

Nga đề nghị hỗ trợ Trung Quốc về cung ứng năng lượng

Thế giới

4

Chiến tranh ở Vùng Vịnh, cơ hội lớn cho Nga - Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng

Thế giới

5

Vietbank và VNPAY tung giải pháp số hóa giúp hộ kinh doanh tối ưu vận hành

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy