Thúc đẩy hợp tác giáo dục và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính đã phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư bang Queensland (TIQ, Australia) tổ chức sự kiện “Education for Innovation Showcase”.

Sự kiện thu hút sự tham dự của khoảng 80 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý, các trường đại học hàng đầu, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp của hai nước, nhằm mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia vừa được nâng cấp lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2024, đánh dấu một giai đoạn phát triển vô cùng mạnh mẽ và năng động.

Queensland hiện là bang đầu tiên của Australia thiết lập trung tâm khu vực tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Queensland tại khu vực Đông Nam Á và là đối tác thương mại lớn thứ sáu của bang này trên toàn thế giới.

Với thế mạnh là một trong những trung tâm đào tạo quốc tế hàng đầu mang lại giá trị xuất khẩu dịch vụ giáo dục đạt 6,89 tỷ USD trong năm 2024, Queensland đang tích cực thông qua cơ quan xúc tiến TIQ để đẩy mạnh kết nối hệ thống giáo dục của mình với các đối tác tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC, nhấn mạnh rằng việc tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu của bang Queensland, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ đắc lực cho Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện.

Theo định hướng đó, chương trình “Education for Innovation Showcase” tập trung thảo luận cơ hội hợp tác trong ba lĩnh vực trọng tâm: Công nghệ nông nghiệp, Công nghệ y tế và Du lịch. Đây là những nhóm ngành không chỉ mang ý nghĩa then chốt đối với sự tăng trưởng kinh tế mà còn gắn kết sâu sắc với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực cạnh tranh trong tương lai.

Đại diện từ bang Queensland chia sẻ, hệ thống giáo dục và nghiên cứu của bang sở hữu thế mạnh nổi trội trong việc gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn từ phía doanh nghiệp. Đặc biệt, với vị thế là bang dẫn đầu về ngành nông nghiệp nhiệt đới và cận nhiệt đới tại Australia, Queensland sẽ mang đến nhiều cơ hội để Việt Nam học tập, kết nối và phát triển, nhất là khi nông nghiệp luôn được xác định là trụ cột kinh tế và đóng vai trò đảm bảo an ninh lương thực.

Thông qua chương trình, các cơ sở giáo dục lớn của Queensland như Australian Catholic University, Griffith University, James Cook University và University of Queensland bày tỏ mong muốn mở rộng mạng lưới đối tác, đồng thời mang đến nhiều cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp đa dạng cho sinh viên, người lao động Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã cùng nhau tham gia những phiên trình bày và thảo luận chuyên sâu về hệ thống giáo dục của bang Queensland cũng như bức tranh phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Nổi bật là phiên thảo luận với chủ đề “Hợp tác xuyên biên giới: Giáo dục, đổi mới sáng tạo và tác động tới ngành công nghiệp”, nơi các chuyên gia và nhà quản lý cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ bài học thực tiễn và đề xuất các giải pháp hợp tác hiệu quả. Song song với đó, các hoạt động kết nối doanh nghiệp (Business Matching) cũng được triển khai sôi nổi, tạo nền tảng để các tổ chức giáo dục và doanh nghiệp hai bên chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể.

Sau khi khép lại thành công tại Hà Nội, chuỗi chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/4 nhằm mở rộng hơn nữa phạm vi kết nối. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nền kinh tế số trong giai đoạn sắp tới.